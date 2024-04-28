Джоэл Эмбиид не будет дисквалифицирован за инцидент с Митчеллом Робинсоном
Джоэл Эмбиид примет участие в 4-м матче серии плей-офф против «Никс».
Центровой «Филадельфии» не будет дисквалифицирован за инцидент, который произошел во время третьей встречи, сообщает The Athletic.
В первой четверти недовольный судейскими решениями Эмбиид потянул центрового «Никс» Митчелла Робинсона за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.
После просмотра повтора судьи наказали Эмбиида неспортивным фолом первой степени.
Эмбиид набрал в третьем матче 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.