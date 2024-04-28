Джоэл Эмбиид не будет дисквалифицирован за инцидент с Митчеллом Робинсоном

Джоэл Эмбиид примет участие в 4-м матче серии плей-офф против «Никс».

Центровой «Филадельфии» не будет дисквалифицирован за инцидент, который произошел во время третьей встречи, сообщает The Athletic.

В первой четверти недовольный судейскими решениями Эмбиид потянул центрового «Никс» за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.

После просмотра повтора судьи наказали неспортивным фолом первой степени.

Эмбиид набрал в третьем матче 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.