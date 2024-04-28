Джоэл Эмбиид не будет дисквалифицирован за инцидент с Митчеллом Робинсоном

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Митчелл Робинсон Баскетбол

Джоэл Эмбиид примет участие в 4-м матче серии плей-офф против «Никс».

Центровой «Филадельфии» не будет дисквалифицирован за инцидент, который произошел во время третьей встречи, сообщает The Athletic.

В первой четверти недовольный судейскими решениями Эмбиид потянул центрового «Никс» Митчелла Робинсона за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.

После просмотра повтора судьи наказали Эмбиида неспортивным фолом первой степени.

Эмбиид набрал в третьем матче 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.

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5 комментариев
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Просто грязь
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Ну справедливости ради на дискву не наиграл...если удалять,то надо было в игре...
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кто-бы сомневался.... Рафикнеувинават
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Не знал, что вопрос дисквы рассматривался серьезно.
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если бы дискву дали , то можно было закрывать лавку эту)
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