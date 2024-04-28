Кевин Дюрэнт о неприличном жесте Энтони Эдвардса: «Выигрываешь матч – делай все, что хочешь»
Кевин Дюрэнт прокомментировал неприличный жест Энтони Эдвардса в адрес «Санз».
«Выигрываешь матч – делай все, что хочешь», – коротко ответил форвард «Финикса» на вопрос репортера.
Лидер «Миненсоты» показал жест в концовке третьего матча серии плей-офф против «Финикса» (0-3). Инцидент случился после результативной передачи Эдвардса в быстрый отрыв на Руди Гобера.
... Учитывая счёт и результат в серии, по моему, достойно прокомментировал.
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