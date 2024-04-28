Кевин Дюрэнт о неприличном жесте Энтони Эдвардса: «Выигрываешь матч – делай все, что хочешь»

Кевин Дюрэнт прокомментировал неприличный жест Энтони Эдвардса в адрес «Санз».

«Выигрываешь матч – делай все, что хочешь», – коротко ответил форвард « » на вопрос репортера.

Лидер «Миненсоты» показал жест в концовке третьего матча серии плей-офф против «Финикса» (0-3). Инцидент случился после результативной передачи в быстрый отрыв на Руди Гобера.