Кевин Дюрэнт о неприличном жесте Энтони Эдвардса: «Выигрываешь матч – делай все, что хочешь»

Теги Миннесота Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Дюрэнт прокомментировал неприличный жест Энтони Эдвардса в адрес «Санз».

«Выигрываешь матч – делай все, что хочешь», – коротко ответил форвард «Финикса» на вопрос репортера.

Лидер «Миненсоты» показал жест в концовке третьего матча серии плей-офф против «Финикса» (0-3). Инцидент случился после результативной передачи Эдвардса в быстрый отрыв на Руди Гобера.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
.
... Учитывая счёт и результат в серии, по моему, достойно прокомментировал.

.
+4
0
+4
Победителю можно всё!!! Пахнуло средневековьем)))
+2
0
+2
Жест такой же неприличный, как и счет в серии. Но подходящий для того, чтобы охарактеризовать происходящее. Вообще мы свидетели того, как уходят "звезды", сначала Карри, теперь по всей видимости Дюрант и конечно же король Джеймс. Фиаско братаны терпят... 🤷‍♂️
0
0
0
И этого клоуна сравнивают с Майклом?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий