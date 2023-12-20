Трехкратный обладатель Супербоула НФЛ, экс-звезда «Нью-Ингленда» рассказал о встрече с легендой НБА Майклом Джорданом и прославленным бейсболистом Дереком Джитером в 2014 году.

Встреча произошла за неделю до Супербоула, в котором Эдельман участвовал в составе «Пэтриотс».

«За неделю до Супербоула я пригласил своих родителей на ужин, приехал и увидел там Дерека Джитера. Я весь обомлел, это же Дерек Джитер. Но он оказался весьма обаятельным парнем, очень дружелюбным.

Я такой: «Мистер Джитер, я Джулиан Эдельман, готовлюсь сыграть в Супербоуле. И тут я увидел Джордана. Он вел себя куда более сдержанно, не сказать, чтобы был очень милым. В самом конце разговора, когда я собирался уходить, он обратился ко мне: «Эй, малыш, я поставил на тебя кучу денег, не облажайся».

Это было единственным, что он мне сказал. Я ответил: «Да, сэр, мистер Джордан». Не знал, что еще сказать», – рассказал Эдельман.

«Нью-Ингленд» в решающем матче чемпионата НФЛ справился с «Сиэтлом».