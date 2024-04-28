Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Петким Спор», «Тюрк Телеком» сыграет с «Бешикташем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

« » примет «Петким Спор». «Тюрк Телеком» встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Каршияка – 20-9, Бешикташ – 19-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, – 14-14, Бурсаспор – 13-15, – 13-15, Бююкчекмедже – 12-16, Дарушафака – 12-16, – 12-16, Тофаш – 11-16, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-20, Самсунспор – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.