Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Петким Спор», «Тюрк Телеком» сыграет с «Бешикташем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Бююкчекмедже» примет «Петким Спор». «Тюрк Телеком» встретится с «Бешикташем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 апреля, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Каршияка – 20-9, Бешикташ – 19-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-14, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Бююкчекмедже – 12-16, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Тофаш – 11-16, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-20, Самсунспор – 3-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.