«Альба» подпишет австралийского разыгрывающего Уильяма Макдауэлла-Уайта

Теги возможные переходы Хьюстон Альба НБА чемпионат Австралии Уильям Макдауэлл-Уайт Нью-Зиланд Баскетбол

Уильям Макдауэлл-Уайт будет играть за немецкую «Альбу».

Австралийский разыгрывающий решил перебраться в Европу после четырех сезонов в австралийской лиге NBL. Макдауэлл-Уайт набирал 9,2 очка и 4,2 передачи за 23 минуты в среднем, выступая за «Нью-Зиланд» в прошлом чемпионате.

26-летний разыгрывающий пытался начать карьеру в НБА в сезоне-2019/20, но не смог пробиться в состав после подписания нескольких двусторонних контрактов с «Хьюстоном».

 

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