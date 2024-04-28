Семен Антонов: «Всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки. Рад, что это принесло свои плоды»

Теги травмы ЦСКА Зенит Енисей Семен Антонов Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Андреас Пистиолис Оливье Хэнлан Уралмаш Эмил Райкович Мело Тримбл Баскетбол

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился информацией о команде по итогам противостояния с «Енисеем» (3-0).

«Всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки, которые Андреас Пистиолис пытался внести в нашу игру в сжатые сроки. Рад, что это принесло свои плоды.
Очень рад за Каспера Уэйра. Это не просто — получить травму в феврале, восстановиться и вновь стараться тащить команду на себе. Понятно, что пока он еще далек от идеальной формы, но постепенно Уэйр будет прибавлять. К сожалению, когда вернулся Каспер, сразу выбыл Мело Тримбл. Рад, что его повреждение оказалось не таким серьезным, как ожидалось. Ждем его к началу полуфинальной серии.
Думаю, что Оливье Хэнлан еще вливается. Оливье приходил под одну схему, его приглашал Эмил Райкович. Теперь привыкает к требованиям Андреаса. Плюс выбыл Мело. В каких-то моментах Хэнлану приходится действовать не на своей позиции.
В целом будет интересно. Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ. По крайней мере, что я помню», – рассказал форвард.

Антонов провел удачный заключительный матч серии против «Енисея», набрав 14 очков, 2 подбора и 3 передачи при 100% (4 из 4) из-за дуги.

В 1/2 финала ЦСКА встретится с победителем противостояния «Зенит» – «Уралмаш» (2-1).

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