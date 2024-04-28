Семен Антонов: «Всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки. Рад, что это принесло свои плоды»

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился информацией о команде по итогам противостояния с « » (3-0).

«Всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки, которые Андреас Пистиолис пытался внести в нашу игру в сжатые сроки. Рад, что это принесло свои плоды.

Очень рад за . Это не просто — получить травму в феврале, восстановиться и вновь стараться тащить команду на себе. Понятно, что пока он еще далек от идеальной формы, но постепенно Уэйр будет прибавлять. К сожалению, когда вернулся Каспер, сразу выбыл . Рад, что его повреждение оказалось не таким серьезным, как ожидалось. Ждем его к началу полуфинальной серии.

Думаю, что еще вливается. Оливье приходил под одну схему, его приглашал . Теперь привыкает к требованиям Андреаса. Плюс выбыл Мело. В каких-то моментах Хэнлану приходится действовать не на своей позиции.

В целом будет интересно. Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ. По крайней мере, что я помню», – рассказал форвард.

Антонов провел удачный заключительный матч серии против «Енисея», набрав 14 очков, 2 подбора и 3 передачи при 100% (4 из 4) из-за дуги.

В 1/2 финала ЦСКА встретится с победителем противостояния «Зенит» – «Уралмаш» (2-1).