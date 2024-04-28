Кавай Ленард не сыграет в 4-м матче против «Далласа» из-за отека колена

«Клипперс» проведут 4-й матч серии плей-офф с «Далласом» без Кавая Ленарда.

Ленард продолжает испытывать проблемы из-за отека правого колена. Есть вероятность, что форвард « » больше не сыграет в первом раунде плей-офф.

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что не знает, когда Ленард вернется в строй.

«Когда смотришь на его игру, становится совершенно очевидно, что это не », – отметил Фрэнк.

«Клипперс» проигрывают « » в серии со счетом 1-2.