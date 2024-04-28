Кавай Ленард не сыграет в 4-м матче против «Далласа» из-за отека колена

Теги травмы Даллас Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» проведут 4-й матч серии плей-офф с «Далласом» без Кавая Ленарда.

Ленард продолжает испытывать проблемы из-за отека правого колена. Есть вероятность, что форвард «Клипперс» больше не сыграет в первом раунде плей-офф.

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что не знает, когда Ленард вернется в строй.

«Когда смотришь на его игру, становится совершенно очевидно, что это не Кавай Ленард», – отметил Фрэнк.

«Клипперс» проигрывают «Далласу» в серии со счетом 1-2.

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5 комментариев
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когда он в такой форме лучше пусть отдыхает, если повезет, то ПГ заиграет как 1-2 опция, если нет, то 3-1, к сожалению
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Ох.. Аптека, улица, фонарь.
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а фиг его знает радоваться или нет.
вроде как Кавай провалил 2 матча, но понимаешь, что это человек который может решить любой момент на обеих сторонах площадки
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У клипперс появился шанс. После 2-ой игры было ещё понятно, что Кавай не вывозит.
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блин плохо для Даллас ...
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