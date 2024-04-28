Кавай Ленард не сыграет в 4-м матче против «Далласа» из-за отека колена
«Клипперс» проведут 4-й матч серии плей-офф с «Далласом» без Кавая Ленарда.
Ленард продолжает испытывать проблемы из-за отека правого колена. Есть вероятность, что форвард «Клипперс» больше не сыграет в первом раунде плей-офф.
Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что не знает, когда Ленард вернется в строй.
«Когда смотришь на его игру, становится совершенно очевидно, что это не Кавай Ленард», – отметил Фрэнк.
«Клипперс» проигрывают «Далласу» в серии со счетом 1-2.
вроде как Кавай провалил 2 матча, но понимаешь, что это человек который может решить любой момент на обеих сторонах площадки