Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Сен-Кантен», «Париж» сыграет с «Бурком»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

« » встретится с «Сен-Кантеном», «Париж» постарается укрепить свое положение на втором месте в матче с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 27-5, – 23-7, – 22-8, Виллербан – 22-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-15, Лимож – 16-16, – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, – 14-17, – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.