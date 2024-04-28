Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Сен-Кантен», «Париж» сыграет с «Бурком»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Париж Бурк Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Виллербан» встретится с «Сен-Кантеном», «Париж» постарается укрепить свое положение на втором месте в матче с «Бурком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Бурк 82:101 (26:21, 30:27, 18:25, 8:28)
Дата проведения
24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча
Метрополитан
Ward (26), Браун (10 + 7 передач), Уайт (9 + 7 подборов), Сорокас (5), Фрэйзер (4 + 11 передач + 6 потерь) – старт; Гозен (19), Esso Essis (5), Лум (4).
Бурк
Майк (15), Рисаше (14 + 10 подборов), Кокила (6), Льюис (5 + 7 передач), Роулэнд (2 + 8 передач) – старт; Салаш (14), Браун (13), Масса (12 + 7 подборов), Бените (11 + 8 передач), Курби (7), Соу (2).

Дижон – Ле-Портель 92:80 (20:21, 28:20, 17:19, 27:20)
Дата проведения
24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча
Дижон
Хэммондс (21), Аленг (17 + 7 подборов), Обизи (16), Холстон (8), Хант (1) – старт; Кейвер (15 + 6 передач), Дюкоте (10), Докосси (2), Чикоко (2), Оньянг (0).
Ле-Портель
Вотье (20), Вашингтон (14 + 7 передач), Диавара (13), ДиЛео (11), Флеминг (11) – старт; Феврье (7), Гришем (4), Абуо (0).

Нанси – АСВЕЛ Виллербан 58:83 (11:24, 18:16, 19:20, 10:23)
Дата проведения
24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча
Нанси
Клемонс (14), Томпсон (12), Уокер (6), Лабанка (5), Джонсон (0) – старт; Фриш (12), Умуну (7), Сенгала-Мата (2), Mballa Noah (0), Кинг (0), Оменака (0).
АСВЕЛ Виллербан
Скотт (15), Джексон (8), Фалль (6 + 12 подборов), Лайти (3), Ли (1 + 6 передач) – старт; Луваву-Кабарро (21 + 8 подборов), Ловернь (14), Яаков (10 + 5 потерь), Каюди (5), Ндиайе (0).

Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 23-7, Бурк – 22-8, Виллербан – 22-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-15, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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