Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Сен-Кантен», «Париж» сыграет с «Бурком»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Виллербан» встретится с «Сен-Кантеном», «Париж» постарается укрепить свое положение на втором месте в матче с «Бурком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Метрополитан
- Ward (26), Браун (10 + 7 передач), Уайт (9 + 7 подборов), Сорокас (5), Фрэйзер (4 + 11 передач + 6 потерь) – старт; Гозен (19), Esso Essis (5), Лум (4).
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дижон
- Хэммондс (21), Аленг (17 + 7 подборов), Обизи (16), Холстон (8), Хант (1) – старт; Кейвер (15 + 6 передач), Дюкоте (10), Докосси (2), Чикоко (2), Оньянг (0).
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Нанси
- Клемонс (14), Томпсон (12), Уокер (6), Лабанка (5), Джонсон (0) – старт; Фриш (12), Умуну (7), Сенгала-Мата (2), Mballa Noah (0), Кинг (0), Оменака (0).
Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 23-7, Бурк – 22-8, Виллербан – 22-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-15, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.