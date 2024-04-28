ACB. «Реал» примет «Обрадойро», «Андорра» сыграет с «Барселоной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Реал» сыграет с «Обрадойро». «Андорра» встретится с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.30, «Полиэспортиу де Андорра»
Положение команд: Реал – 25-5, Уникаха – 25-5, Барселона – 21-9, Гран-Канария – 20-11, Тенерифе – 19-11, Мурсия – 19-11, Валенсия – 19-11, Манреса – 17-13, Баскония – 17-14, Ховентуд – 15-16, Бильбао – 13-18, Сарагоса – 11-19, Андорра – 11-19, Жирона – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, Обрадойро – 8-22, Паленсия – 5-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.