ACB. «Реал» примет «Обрадойро», «Андорра» сыграет с «Барселоной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

« » сыграет с «Обрадойро». « » встретится с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 25-5, Уникаха – 25-5, – 21-9, Гран-Канария – 20-11, Тенерифе – 19-11, Мурсия – 19-11, – 19-11, – 17-13, – 17-14, Ховентуд – 15-16, – 13-18, Сарагоса – 11-19, Андорра – 11-19, – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, Обрадойро – 8-22, Паленсия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.