ACB. «Реал» примет «Обрадойро», «Андорра» сыграет с «Барселоной»

Теги результаты Барселона Реал чемпионат Испании Валенсия Манреса Обрадойро Андорра Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Реал» сыграет с «Обрадойро».  «Андорра» встретится с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Обрадойро
Дата проведения
28 апреля, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Манреса – Валенсия
Дата проведения
28 апреля, 18.00, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Андорра – Барселона
Дата проведения
28 апреля, 19.30, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 25-5, Уникаха – 25-5, Барселона – 21-9, Гран-Канария – 20-11, Тенерифе – 19-11, Мурсия – 19-11, Валенсия – 19-11, Манреса – 17-13, Баскония – 17-14, Ховентуд – 15-16, Бильбао – 13-18, Сарагоса – 11-19, Андорра – 11-19, Жирона – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, Обрадойро – 8-22, Паленсия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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