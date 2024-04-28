Кевин Портер: «Если не получится вернуться в НБА, не хочу играть ни за какой другой клуб, кроме ПАОКа»

Разыгрывающий ПАОКа Кевин Портер рассказал о планах на будущее.

«Если у меня будет возможность вернуться в , то я, вероятно, вернусь в НБА. Если не НБА, не хочу играть ни за какой другой клуб, кроме ПАОКа.

Они приняли меня и дали мне шанс, которые многие просмотрели. Я очень благодарен. Здесь семья, здесь очень семейная атмосфера. Это именно то, что мне было нужно, чтобы выбраться из скорлупы, в которой я находился. Поэтому я не представляю себя ни в каком зарубежном клубе, кроме », — сказал бывший игрок «Хьюстона».