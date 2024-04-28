Д’Анджело Расселл о словах поддержки от Дарвина Хэма: «Мне это не нужно, но я ценю это»
Д’Анджело Расселл отреагировал на слова поддержки от Дарвина Хэма.
После проигранного третьего матча серии плей-офф против «Денвера» главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что продолжает верить в Расселла.
«Я верю в себя больше, чем кто-либо другой. Мне это не нужно, но я ценю это», – сказал разыгрывающий «Лейкерс».
В субботу «Лейкерс» обыграли «Денвер» в 4-м матче и сократили отставание в серии (119:108, 1-3).