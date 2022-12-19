Центровой «Наггетс» после победы над «Хорнетс» (119:115) объяснил, как ему удалось обновить личный рекорд по подборам за матч.

Йокич в воскресенье набрал 40 очков, рекордные в карьере 27 подборов, а также 10 передач

«Честно говоря, все благодаря нашей защите и тому, что я оказывался в нужном месте, в том месте, куда прилетал мяч. Я точно не пытался забирать все мячи подряд, охотиться за этими подборами. В общем, все само так вышло. Хотелось бы, чтобы так выходило в каждом матче», – заявил Йокич.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе