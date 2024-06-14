Стефен Карри назвал Топ-5 игроков своего времени, включил в список Джеймса Хардена

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден Кайри Ирвинг Кавай Ленард Клэй Томпсон Энтони Дэвис Баскетбол

Стефен Карри составил Топ-5 баскетболистов своей эпохи.

Многолетний лидер «Голден Стэйт» помимо самого себя назвал Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта, Кавая Ленарда и Джеймса Хардена.

«Знаю, что в подобных ситуациях всегда кого-то будет не хватать в списке, так что народ станет критиковать: «Боже, он не включил такого-то в свой список? О чем он думал? Парень ничего не понимает в баскетболе».

Конечно, у меня были и другие кандидаты. Кайри, Эй Ди, мои ребята, Клэй Томпсон, я могу продолжать», – заявил Карри.

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1 комментарий
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Сто это значит включил в рейтинг Хардена? Он что не заслуживает ли этого?
Самый доминирующий игрок регулярного чемпионата 10-х
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