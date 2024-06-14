Стефен Карри назвал Топ-5 игроков своего времени, включил в список Джеймса Хардена

Стефен Карри составил Топ-5 баскетболистов своей эпохи.

Многолетний лидер « » помимо самого себя назвал , , и .

«Знаю, что в подобных ситуациях всегда кого-то будет не хватать в списке, так что народ станет критиковать: «Боже, он не включил такого-то в свой список? О чем он думал? Парень ничего не понимает в баскетболе».

Конечно, у меня были и другие кандидаты. Кайри, Эй Ди, мои ребята, Клэй Томпсон, я могу продолжать», – заявил Карри.