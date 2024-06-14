В НБА ожидают, что Донован Митчелл подпишет продление контракта с «Кавальерс»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл может остаться в «Кливленде».

В кругах НБА растет убеждение, что звездный защитник этим летом примет предложение «Кавальерс» о продлении контракта.

Митчелл претендует на 4-летнее соглашение на сумму 208,5 миллиона долларов. У него действующий контракт на сезон-24/25.

«Кливленд» на данном этапе не планирует обменивать кого-то из четверки ведущих игроков, в которую помимо Донована входят Дариус Гарлэнд, Джарретт Аллен и Эван Мобли.

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