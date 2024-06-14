«Руна» и «Минск» не сыграют в новом сезоне Лиги ВТБ. 12 клубов проведут регулярный чемпионат в 4 круга

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Минск Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Стал известен состав участников и формат нового сезона Лиги ВТБ.

Сегодня в Москве состоялся совет Лиги, в котором приняли участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран. 

На совете были утверждены состав участников, формат и регламент сезона-24/25. 

В новом сезоне Единой Лиге ВТБ сыграют 12 клубов:

«Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), «Самара» (Россия), УНИКС (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).

«Руна» и «Минск» не смогут продолжить участие в Единой лиге ВТБ. При этом белорусский клуб сыграет в чемпионате Единой молодежной Лиги.

В предстоящем сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). Команды, занявшие места с 1-го по 6-е, выходят в плей-офф.

Команды, занявшие с 7-го по 10 места, попадают в плей-ин и борятся за оставшиеся 2 места в плей-офф.

По итогам регулярного сезона и этапа плей-ин будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате 24/25 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.

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16 комментариев
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Ну, Минску, с такой статистикой, конечно, неинтересно раздавать очки всем 🙃
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Цмоки, Минск!
+10
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+10
Мощная лига. Астана не уходи пожалуйста.
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Увы, экономика ...
Нет денег у спонсоров.
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Как без Мэнска то
+4
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Честно, за минчан обидно было в чемпионате. Порой немного не хватало до побед, но не получалось.
Руна открытием прошлого сезона стала, жаль, что не смогли заявиться на новый сезон(((
Печально, как не крути, такие новости читать
+4
-1
+3
Ответ cirocdiamond
Ну норм ,через год может Владивосток и руна подтянутся .в стране есть только 12 команд ,что поделать …
Есть больше
Но они не могут купить столько американцев, сколько нужно Илоне и Иванову
+3
-1
+2
Руну жалко
+1
0
+1
12 клубов, без Евролиги, Еврокубка, Лиги чемпионов. Это по сколько раз они друг с другом то сыграют в итоге?
+2
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+1
Ответ saner-s88
Есть больше Но они не могут купить столько американцев, сколько нужно Илоне и Иванову
Я так понимаю,НН и МБА тоже амеров набирают?Кто-то еще плюсует эту чушь...А вот отсутствие спонсоров-реально проблема.
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Ну так значит
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Руна с долгами переименовалась в Спартак и Мележиков туда зашел
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Ответ Никита Ксенофонтов
12 клубов, без Евролиги, Еврокубка, Лиги чемпионов. Это по сколько раз они друг с другом то сыграют в итоге?
ну раз по 8 должны
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Ответ Никита Ксенофонтов
12 клубов, без Евролиги, Еврокубка, Лиги чемпионов. Это по сколько раз они друг с другом то сыграют в итоге?
По 4 раза каждый с каждым, без учета плей-офф.
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