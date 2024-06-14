«Руна» и «Минск» не сыграют в новом сезоне Лиги ВТБ. 12 клубов проведут регулярный чемпионат в 4 круга

Стал известен состав участников и формат нового сезона Лиги ВТБ.

Сегодня в Москве состоялся совет Лиги, в котором приняли участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

На совете были утверждены состав участников, формат и регламент сезона-24/25.

В новом сезоне сыграют 12 клубов:

«Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), « » (Россия), « » (Россия), МБА (Россия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), «Самара» (Россия), (Россия), «Уралмаш» (Россия), (Россия).

«Руна» и «Минск» не смогут продолжить участие в Единой лиге ВТБ. При этом белорусский клуб сыграет в чемпионате Единой молодежной Лиги.

В предстоящем сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). Команды, занявшие места с 1-го по 6-е, выходят в плей-офф.

Команды, занявшие с 7-го по 10 места, попадают в плей-ин и борятся за оставшиеся 2 места в плей-офф.

По итогам регулярного сезона и этапа плей-ин будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате 24/25 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.