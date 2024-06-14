Евгений Бабурин: «Легендой «НН» себя не считаю точно. Куда больше этого звания заслуживает Зоран Лукич»

Евгений Бабурин раскрыл секрет спортивного долголетия и оценил свой статус.

«В этом сезоне у меня игровое время упало – стало где-то 28 минут. В том году было больше. Как продолжать играть в 37 лет? У меня просто регенерация хорошая. Как у медоеда. Знаете такое животное? Это родственник росомахи (смеется). Я не знаю, в чем секрет и как расписать его так, чтобы все им пользовались. Иногда, конечно, приходится просить замену, а где-то тренерский штаб видит, что есть возможность дать отдохнуть.



Легендой себя не считаю точно. Мне кажется, куда больше этого звания заслуживает . Человек, который пришел в клуб, когда он был еще в Суперлиге, вывел в элиту. Для города это знаковая фигура. Взрослый баскетбол в Нижнем Новгороде появился именно с его приходом», – сказал ветеран «Нижнего Новгорода» в интервью тележурналу «Вид сверху».