Евгений Бабурин: «Легендой «НН» себя не считаю точно. Куда больше этого звания заслуживает Зоран Лукич»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Баскетбол

Евгений Бабурин раскрыл секрет спортивного долголетия и оценил свой статус.

«В этом сезоне у меня игровое время упало – стало где-то 28 минут. В том году было больше. Как продолжать играть в 37 лет? У меня просто регенерация хорошая. Как у медоеда. Знаете такое животное? Это родственник росомахи (смеется). Я не знаю, в чем секрет и как расписать его так, чтобы все им пользовались. Иногда, конечно, приходится просить замену, а где-то тренерский штаб видит, что есть возможность дать отдохнуть.

Легендой себя не считаю точно. Мне кажется, куда больше этого звания заслуживает Зоран Лукич. Человек, который пришел в клуб, когда он был еще в Суперлиге, вывел в элиту. Для города это знаковая фигура. Взрослый баскетбол в Нижнем Новгороде появился именно с его приходом», – сказал ветеран «Нижнего Новгорода» в интервью тележурналу «Вид сверху».

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