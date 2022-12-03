«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе

Мастер комедийного жанра.

Почти в каждом разделе любого спортивного сайта найдется целая подборка статей о бывших звездах, которые прокутили состояние, обанкротились, а теперь работают в «Starbucks», бегают с ножами по улицам и загоняют на аукционах трудом добытые трофеи. Многое из этого – результат неосмотрительности и неумения планировать даже относительно недалекое будущее, не говоря уже об окончании карьеры.

Эта черта была присуща предыдущему поколению. Нынешние баскетболисты, еще будучи в НБА, стараются скорректировать жизненные планы, но штука в том, что большинство из них исходит исключительно из финансовой составляющей: элитный алкоголь, венчурные фонды, сегментированное инвестирование. Звучит круто, но редко отражает интересы самих игроков.

Блэйк Гриффин в этом случае – исключение. Форвард думает не столько о заработке, сколько о занятии своим любимым делом – стендапом и комедийным жанром. А с учетом того, как он относится к своему увлечению, шансы на то, что он преуспеет (в том числе и финансово), весьма велики.

Гриффин обожает комедию с детства: попадание в НБА лишь расширило его горизонт возможностей

К комедийному жанру Гриффин пристрастился естественным образом. Еще будучи ребенком, он сидел в гостиной с отцом Томми и смотрел шоу «Saturday Night Live» и «I Love Lucy». Больше всего Блэйку импонировала фривольная манера подачи Эдди Мерфи и Ричарда Прайора.

С возрастом растущему организму стало недоставать одних лишь вечерних эфиров, и Гриффин стал слушать комедийные станции и скупать кассеты с записями стендапов.

Выбор «Клипперс» Гриффина под 1-м номером драфта в 2009-м предопределил не только баскетбольную судьбу Блэйка, но и повлиял на его хобби, которое стремительно стало принимать более серьезные формы. Гриффин стал частым гостем в комедийных клубах, причем интересовало его не только шоу, но и сам принцип. Его увлекало закулисье стендапа, в его голове постоянно роились вопросы: по каким критериям звезды подбирают комиков, выступающих перед ними, в чем разница между крупнейшими клубами Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где грань между острой шуткой и откровенным оскорблением, как реагировать на зрителей, вступающих в диалог с выступающим.

Блэйк засыпал этими вопросами всех и каждого из индустрии стендапа. Подобные расспросы закрепили за ним репутацию не просто знаменитости, желающей посмеяться и хорошо провести время, но так же человека, интересующего нюансами самой профессии. Именно по этой причине в 2011-м году, во время локаута, представители компании «Funny or Die» обратились к Гриффину с идеей: пока график Блэйка пустовал из-за отсутствия матчей, игроку предложили своеобразную стажировку. Он попробовал себя в написании скетчей и небольших сценариев. Для него это была великолепная возможность окунуться в атмосферу, с которой он соприкасался пусть и часто, но эпизодически, а компания получала классное промо.

«Сложно сказать наверняка, что спортсмены или музыканты могут знать о комедии и выступлениях. Все эти профессии публичны, и все же друг с другом пересекаются не так часто. Но Блэйк проявил себя молодцом. Последний день стажировки у него была съемка с участием Уилла Феррелла, и они очень органично смотрелись вместе. Между эпизодами они постоянно импровизировали, и Блэйк показал, что может предлагать действительно интересные идеи», – говорил бывший продюсер «Funny or Die» Бетси Кох.

Наличие столь весомой звезды комедийного жанра, как Уилл Феррелл, объясняется его прямой заинтересованностью: он один из сооснователей «Funny or Die». Тем забавнее была концовка короткометражки, повествующей о приключениях Гриффина-интерна, в которой Блэйк резюмирует все случившееся фразой: «Знаешь, Уилл, вообще-то весь этот опыт в качестве интерна – полное дерьмо. Что касается тебя, то иди ты на хрен».

Участие в скетче и работа с Феррелом стали для Гриффина началом еще более глубокой интеграции в новый для него мир. Со временем Блэйк подружился с другими членами комедийного сообщества, включая Нила Бреннана, соавтора шоу «Chappelle’s Show», с которым он познакомился во время съемок пародии на ESPY в 2014 году. Двое моментально поладили и вскоре уже обменивались ссылками на стендап-клипы. Вскоре Бреннан присылал Гриффину пилотные сценарии, наброски, видео и идеи, а также давал советы по поводу ремесла. Главный постулат звучал так: «Если в голове промелькнула занятная мысль – запиши ее. Оставь это на потом. Необязательно ее тут же озвучивать или постить в соцсетях».

Шефство Бреннана вселило в Гриффина уверенность в том, что комедийный жанр может стать его вторым призванием. Поэтому он решился испытать себя в рамках программы «The Laugh Factory», где прочел поэму о слэмданке. Наличие капы во рту в процессе Гриффинских чтений и показная импозантность сделали свое дело. Ролик мгновенно стал вирусным, и через несколько дней Гриффин получил предложение стать ведущим фестиваля «Just for Laughs» в Монреале.

Гриффин обратился к Бреннану за помощью, и они внесли некоторые поправки в его 10-минутный сет.

«Они спросили меня, заинтересован ли я в том, чтобы вести это шоу. А я по глупости сказал «да», хотя сперва вообще не понял о чем речь. А потом решил: «Еще 5 минут на сцене? Это будет нормально». Но по мере того как время выступления приближалось, я запаниковал, начал править некоторые шутки, и писать новые. Нил мне очень помог, он подсказывал, в каких моментах следует быть аккуратнее, где не стоит суетиться», – вспоминал Гриффин.

Большой дебют Гриффина в стендапе получился смазанным, зато успешным

Вечер комедийного дебюта Гриффина, в Монреале, в июле 2016 года, прошел небезупречно. Шутки работали – публика смеялась, но вот сама подача получалась агрессивной.

«Даю тысячу процентов, что до того момента я никогда так сильно не нервничал. Я чувствовал себя очень странно. У меня было такое чувство, что я поставил себя в неудобную ситуацию», – пытался описать свой дебют Гриффин.

После выступления Блэйк позвонил Бреннану, чтобы описать собственные впечатления.

«О, это было очень забавно. Как будто слушаешь исповедь половозрелого паренька, у которого только что был секс. Он такой: «А потом у меня был оргазм, это было похоже на взрыв чувств». Было забавно слышать, как Блэйк пытался сдерживать эмоции и одновременно поделиться ими. Он действительно серьезно к этому относится. Он знает выступления стольких стендап-комиков, понимает их. Могу сказать, что его чувство юмора острее, чем у некоторых комиков», – описывал разговор с Гриффином Бреннан.

Можно сказать, что увлечение Гриффина стало своего рода семейным подрядом. Блэйк заручился помощью брата Тейлора для записи выступления, чтобы потом он мог просмотреть его позже. Конечно же, Тейлор был не единственным, кто в тот вечер записывал стендап-дебют звезды НБА. Один из зрителей заснял часть выступления на камеру телефона и выложил его в сеть. Поклонники НБА высказались более чем радушно, увидев Гриффина в новом амплуа. Многие не скрывали удивления от того, с какой уверенностью, не типичной для новичка жанра, баскетболист вел себя на сцене.

Правда, сам Гриффин эти рецензии не оценил.

«Я был не готов и слегка ошарашен, когда это выступление увидело свет. Но теперь уж какая разница», – вяло реагировал Блэйк.

Переезд из Лос-Анджелеса в Детройт лишь распалил страсть Гриффина к комедии

Декабрь 2017-го стал для Гриффина прорывом. Он организовал первое комедийное шоу «Comedy by Blake», совместное предприятие его благотворительной организации «Team Griffin Foundation» и «Red Bull». Помимо него, состав участников включал Джона Мулани, Норма Макдональда, Уитни Каммингс, Фиби Робинсон и Джима Джеффриса, но публика в первую очередь пришла увидеть Гриффина.

«Я вижу всех вас там, с вашими осуждающими глазками, всех, кто думает, что этот парень не комик, а просто тупой, тупой спортсмен. Знаю, что вы все так думаете», – произнес Блэйк со сцены, предваряя знаменитый скетч о послематчевых интервью.

После Гриффин пересказывал его в эфире комедийного шоу Джимми Фэллона, но уже будучи игроком «Пистонс». Декабрь 2017-го еще шире распахнул для Блэйка окно возможностей в комедийной индустрии.

В отличие от окна трансферного. В январе 2018-го «Клипперс» обменяли Блэйка в «Пистонс», и богатая на связи, события и шансы комедийная среда Лос-Анджелеса сменилась на гораздо более камерную атмосферу Детройта. Кстати, об обмене Кавая в «Клипперс» Гриффин узнал из соцсетей, находясь за кулисами клуба «Comedy Store».

Обмен Гриффина, безусловно, сказался на возможности совмещать баскетбол с плотной работой в комедийной индустрии Лос-Анджелеса. Зато подбросил немало поводов для шуток. В эфире программы «Comedy Central’s Roast Battle» Гриффин зарубился с комиком Джеффом Россом и не упустил шанс пройтись по своей бывшей команде.

«Ты просто лысый кусок дерьма. Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих в этом сезоне», – заслал реплику Гриффин.

«И так же, как и «Клипперс», Кендалл Дженнер обменяла тебя на другого игрока – Бена Симмонса. Сезон еще не начался, а у твоей бывшей уже больше подборов, чем у тебя», – возразил «генеральный прожарщик» Росс.

Вообще надо сказать, что дуэль удалась. Причем словесные оплеухи Гриффина звучали куда звонче, чем очередные упреки в том, что Блэйк выглядит словно обработанный отбеливателем Морган Фримен.

Того же Росса Гриффин распекал уже в рамках шоу «Comedy Central», но уже в куда более привилегированной компании. Под горячий язык Блэйка попали Алек Болдуин, Кейтлин Дженнер и Роберт Де Ниро. Те, кто более-менее в курсе интимных предпочтений легендарного актера, оценит шутку Блэйка, а те кто – нет, будет знать на будущее.

Ну, и чисто баскетбольное – в адрес Дженнер.

«А от имени всей НБА и половины всех рэперов хочу поблагодарить вас за то, что благодаря вам у ваших дочек возник комплекс проблем, потому что они не получали отцовской любви и одобрения в детстве».

Несмотря на переезд в Детройт, Гриффин время от времени возвращался в Лос-Анджелес. Причем не только для того, чтобы заглянуть в комедийные клубы. Вместе с бывшим игроком клуба НФЛ Райаном Калилом он организовал компанию «Mortal Media», занимающуюся разработкой шоу и поиском талантов.

«Мне кажется, он действительно хорош в том, что касается реализации каких-либо проектов. Блэйк не спешит, всегда готов выслушать мнение тех, кто его окружает, и действительно любит этот жанр и все что с ним связано. Он отлично выявляет суперталантливых людей, и это при том, что у него очень хороший вкус», – отзывался о предпринимательском таланте Гриффина Бетси Кох.

На какой-то период могло показаться, что комедийная деятельность Гриффина ушла в тень, более того, потихоньку начала увядать. Но очередной переход показал, что это не так.

Почти сразу после того как «Детройт» выкупил контракт Блэйка и тот оказался в «Бруклине», стало известно о начавшихся съемках реалити-шоу «Double-Cross with Blake Griffin». Это своего рода переосмысление классического жанра, в основе которого розыгрыш, только с поправкой на то, что конечной мишенью является человек, который думает, что он разыгрывает своего приятеля. Тот случай, когда охотник становится добычей. Эдакая подстава с двойным дном.

И Гриффин явно не собирается останавливаться на достигнутом.

«Во время сезона я смотрю баскетбол каждую ночь. Не потому, что это моя обязанность, а просто потому, что мне нравится, потому, что я фанат. Комедия для меня – то же самое. Тратить время на то, чтобы придумывать шутки, правильно преподносить – это важно для меня. Не хочу быть халтурщиком, который срывает только низко висящие плоды.

В комедийном жанре я вижу свое будущее – вторую карьеру, то, чем я хочу заниматься, когда закончу играть в баскетбол. Поэтому начал готовиться к этому заранее. Хотел проникнуть в эту индустрию, познакомиться с людьми, понаблюдать за ними, изучить все тонкости. Все для того, чтобы после баскетбола мне не пришлось начинать все с чистого листа, чтобы я уже был готов. Таков мой план».

Судя по уже имеющимся успехам и решительности Гриффина, его слова точно не шутка.

Фото: Gettyimages.ru/Alberto E. Rodriguez for Comedy Central