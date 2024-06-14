Адам Сильвер: «Был бы рад видеть Кейтлин Кларк на Олимпиаде, по понимаю принятое решение»

Теги сборная США жен женская НБА НБА Адам Сильвер олимпийский баскетбольный турнир жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Адам Сильвер прокомментировал невключение Кейтлин Кларк в сборную США.

«Я не связан с федерацией, их работа заключается в том, чтобы следить за НБА и женской НБА, принимая соответствующие решения. Со своей же точки зрения – не скажу, что я разочарован, но я был бы рад видеть Кейтлин Кларк на площадке. Нет сомнений в том, что она является одним из самых популярных игроков мира на данный момент. Рейтинги это подтверждают.

У нас с федерацией разные задачи. Моя работа заключается в том, чтобы как можно больше людей смотрели и любили баскетбол. У федерации специфическая задача – собрать как можно более конкурентоспособную команду. Я принимаю то, что они делают свою работу с учетом поставленных целей», – заявил комиссионер НБА.

22-летняя Кларк проводит дебютный сезон в женской НБА в составе «Индианы». 

 

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3 комментария
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Выглядит так, будто ВНБА сама себе на хвост наступает. С точки зрения заслуг, понятно, что места для Кларк нет. Но с точки зрения пиара, вы не берёте самую популярную баскетболистку мира на данный момент, хотя до этого жаловались, что ВНБА мало смотрят, нет рейтингов, зарплаты маленькие. Сильвера им не хватает)) продавил бы участие Кейтлин, чтобы ситуация была отдаленно похожа на Барселону-92 с Майклом и бумом популярности
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Ответ serbachonok
Выглядит так, будто ВНБА сама себе на хвост наступает. С точки зрения заслуг, понятно, что места для Кларк нет. Но с точки зрения пиара, вы не берёте самую популярную баскетболистку мира на данный момент, хотя до этого жаловались, что ВНБА мало смотрят, нет рейтингов, зарплаты маленькие. Сильвера им не хватает)) продавил бы участие Кейтлин, чтобы ситуация была отдаленно похожа на Барселону-92 с Майклом и бумом популярности
Наверное про Стерна речь, где кого то не хватает)
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Ответ xamer 9
Наверное про Стерна речь, где кого то не хватает)
Стерну большое уважение, но Сильвер, на мой взгляд, еще более крутой комиссионер с коммерческой точки зрения) лига круто развилась за последние 10 лет
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