Адам Сильвер: «Был бы рад видеть Кейтлин Кларк на Олимпиаде, по понимаю принятое решение»

Адам Сильвер прокомментировал невключение Кейтлин Кларк в сборную США.

«Я не связан с федерацией, их работа заключается в том, чтобы следить за НБА и женской НБА, принимая соответствующие решения. Со своей же точки зрения – не скажу, что я разочарован, но я был бы рад видеть на площадке. Нет сомнений в том, что она является одним из самых популярных игроков мира на данный момент. Рейтинги это подтверждают.

У нас с федерацией разные задачи. Моя работа заключается в том, чтобы как можно больше людей смотрели и любили баскетбол. У федерации специфическая задача – собрать как можно более конкурентоспособную команду. Я принимаю то, что они делают свою работу с учетом поставленных целей», – заявил комиссионер .

22-летняя Кларк проводит дебютный сезон в женской НБА в составе «Индианы».