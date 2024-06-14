Дэмиан Лиллард почти не тренировался прошлым летом, чтобы не получить травму перед обменом

Дэмиан Лиллард прибыл в тренировочный лагерь «Бакс» в плохой форме.

Об этом рассказал , который возглавил « » по ходу сезона.

«Я как-то даже не думал о том, что Дэйма выменяли за несколько дней до начала тренировочного лагеря. Как-то мы были за ужином, и он сказал: «Тренер, я не занимался все лето. Это первый раз, когда я не тренировался. Так боялся получить травму». Он знал, что будет обмен. По его словам, он совершал пробежки, немного бросал, но в одиночестве. «Никакой серьезной работы».

Дэйм был честен, и это одна из причин любить его. Он сказал: «Я еще никогда не бывал в такой плохой форме», – рассказал Риверс.

был обменян из «Портленда» в «Милуоки» в октябре.