Дэмиан Лиллард почти не тренировался прошлым летом, чтобы не получить травму перед обменом
Дэмиан Лиллард прибыл в тренировочный лагерь «Бакс» в плохой форме.
Об этом рассказал Док Риверс, который возглавил «Милуоки» по ходу сезона.
«Я как-то даже не думал о том, что Дэйма выменяли за несколько дней до начала тренировочного лагеря. Как-то мы были за ужином, и он сказал: «Тренер, я не занимался все лето. Это первый раз, когда я не тренировался. Так боялся получить травму». Он знал, что будет обмен. По его словам, он совершал пробежки, немного бросал, но в одиночестве. «Никакой серьезной работы».
Дэйм был честен, и это одна из причин любить его. Он сказал: «Я еще никогда не бывал в такой плохой форме», – рассказал Риверс.
Лиллард был обменян из «Портленда» в «Милуоки» в октябре.
да и по ходу сезона оказалось чудесным образом что Лопес не может подстраховать Лиллорда в защите и потому что команда что лично Брук показали худшие защитные статы за многие годы