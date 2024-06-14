Дэмиан Лиллард почти не тренировался прошлым летом, чтобы не получить травму перед обменом

Теги Док Риверс Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард прибыл в тренировочный лагерь «Бакс» в плохой форме.

Об этом рассказал Док Риверс, который возглавил «Милуоки» по ходу сезона.

«Я как-то даже не думал о том, что Дэйма выменяли за несколько дней до начала тренировочного лагеря. Как-то мы были за ужином, и он сказал: «Тренер, я не занимался все лето. Это первый раз, когда я не тренировался. Так боялся получить травму». Он знал, что будет обмен. По его словам, он совершал пробежки, немного бросал, но в одиночестве. «Никакой серьезной работы».

Дэйм был честен, и это одна из причин любить его. Он сказал: «Я еще никогда не бывал в такой плохой форме», – рассказал Риверс.

Лиллард был обменян из «Портленда» в «Милуоки» в октябре.

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4 комментария
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Оно и заметно
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Какой в этом был смысл? Он своё продление уже подписал, а травмы в межсезонье всё-таки редкое явление (намного чаще травмы случаются в сезоне из-за растренированности, что мы и увидели на примере Лилларда)
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Мда, Должны быть они в финале , а не Бостон
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Ответ Tik Tot Don Don
Мда, Должны быть они в финале , а не Бостон
с чего? даже в регулярке при Риверсе они стали командой 50% побед
да и по ходу сезона оказалось чудесным образом что Лопес не может подстраховать Лиллорда в защите и потому что команда что лично Брук показали худшие защитные статы за многие годы
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