Лука Дончич: «Надо снова получать удовольствие от игры»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал, за счет чего «Даллас» может вернуть свою игру.

После проигранного третьего матча финала против «Бостона» (0-3) словенского разыгрывающего критиковали за плохую игру в защите и поведение, которое наносит вред команде.

«Надо снова получать удовольствие от игры. Мы в команде обсудили, за счет чего вернулись после «-21» в четвертой четверти третьего матча. Мы получали удовольствие. Играли в защите. Бежали. У нас был ритм. Совершали хорошие броски.

Я очень хочу побеждать. Иногда показываю это не совсем так, как требуется, но все же мне очень сильно хочется побеждать. Мне надо поработать над тем, чтобы проявлять это иным способом», – считает Дончич.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
..играли в защите... ахаха
пусть кто-то другой защищается, Лука будет стоять столбом, восстанавливать дыхание для новых споров с судьями
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий