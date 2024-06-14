Лука Дончич: «Надо снова получать удовольствие от игры»
Лука Дончич рассказал, за счет чего «Даллас» может вернуть свою игру.
После проигранного третьего матча финала против «Бостона» (0-3) словенского разыгрывающего критиковали за плохую игру в защите и поведение, которое наносит вред команде.
«Надо снова получать удовольствие от игры. Мы в команде обсудили, за счет чего вернулись после «-21» в четвертой четверти третьего матча. Мы получали удовольствие. Играли в защите. Бежали. У нас был ритм. Совершали хорошие броски.
Я очень хочу побеждать. Иногда показываю это не совсем так, как требуется, но все же мне очень сильно хочется побеждать. Мне надо поработать над тем, чтобы проявлять это иным способом», – считает Дончич.
пусть кто-то другой защищается, Лука будет стоять столбом, восстанавливать дыхание для новых споров с судьями