Эдуард Сандлер заявил, что владивостокское «Динамо» не войдет в Единую лигу ВТБ этим летом. Клуб подаст новую заявку в следующем году

Теги суперлига Россия Единая лига ВТБ Эдуард Сандлер Динамо-Владивосток Баскетбол

Эдуард Сандлер подвел итоги работы с Единой лигой ВТБ.

Главный тренер «Динамо» заявил, что клуб из Владивостока получил отказ от Единой лиги ВТБ на вступление в турнир.

Он при этом отметил, что ему понравилась работа с Лигой в контексте заявки.

«Я не увидел и не ощутил никакого пренебрежения со стороны руководства и менеджмента лиги, хотя, формально, нам могли отказать в первую же минуту подачи заявки, так как ее срок был 25 апреля, а в этот день мы только выиграли полуфинал у Ревды и всю энергию направили на победу в чемпионате. Подавать тогда заявку и привлекать внимание к себе в такой ситуации – это верный путь к поражению в финале.   Поэтому ощущение реальности идеи подачи заявки к нам пришло только в тот момент, когда во Владивостоке в наших руках и в руках наших руководителей оказался заветный трофей. Ощутив поддержку и гарантии, мы в ускоренном режиме начали производить действия по подаче заявки, но не во всех важных делах есть место для спешки.

Мы ответили на все технические и логистические вопросы Лиги. Теперь мы имеем необходимое оборудование для проведения матчей на ледовой арене и, самое главное, время на реализацию выставочной или официальной игры. Риторики о том, что Владивосток далеко, что какие-то команды не хотят летать, в наших рабочих диалогах с Лигой и с командами лиги не наблюдалось. Все без исключения клубы высказали нам поддержку. Меня полностью удовлетворила работа, которую мы проделали на своей территории. Для нас это колоссальный прогресс, который позволит в следующем году без спешки и заблаговременно подать новую легитимную заявку в Единую лигу ВТБ.

Впереди новый сезон, и я очень прошу наших болельщиков смотреть на все только позитивно и не сомневаться, что настанет тот день, когда все наши динамовские команды станут участниками элитных дивизионов России в своих видах спорта», – заявил Сандлер.

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2 комментария
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Так сказали же про 5 часов. Подавай, не подавай. Даже если бы были сверзвуковые самолеты, не вписаться в 5 часов
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Ответ Медведь (тот самый)
Так сказали же про 5 часов. Подавай, не подавай. Даже если бы были сверзвуковые самолеты, не вписаться в 5 часов
Это, конечно, дичь про 5 часов.
Мы в одной стране живем или как?..
Если играть в четыре круга, то во Владивосток можно ездить на двойной выезд, сразу две игры там проводить, чтобы два раза не мотаться. В чем проблема?..
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