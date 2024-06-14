Лука Дончич извинился перед «Мэверикс» после 3-го матча финала
Лука Дончич признал свои ошибки .
Лидер «Далласа» был удален с шестью фолами на последних минутах проигранного третьего матча финальной серии с «Бостоном» (0-3).
По словам разыгрывающего, он извинился перед товарищами по команде после поражения.
«Неприятная ситуация. Игра была жесткая, я получил шесть фолов. Все равно не ожидал такого.
Было непросто наблюдать за концовкой со скамейки. Возможно, если бы не мое удаление, исход мог быть другим.
Это было не самое умное из того, что можно сделать, особенно в этой ситуации, ведь мы в финале. Мы должны были выложиться по полной, отдать все... Сказал парням, что это моя вина, нельзя допускать такое, особенно в финале НБА. Регулярный сезон немного отличается, но в финале допускать подобное нельзя», – заявил Дончич.
Ни разу у нас такого не было, и вот опять (с)
Порзи только в 3 сезонах в Лиге провел больше 60 матчей за сезон: 72 и 66 в своих первых сезонах и 65 в прошлом сезоне.
А в Лиге, на секундочку, он уже 9 сезонов.
У Луки же такой "медкарты" нет: он ни разу не пропустил больше 17 матчей в регулярке за 6 сезонов в Лиге.
И видно, что играет Лука через боль и неприятные ощущения, а про кровоточащее колено и говорить не надо - все в трансляции и так видно.