Лука Дончич извинился перед «Мэверикс» после 3-го матча финала

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич признал свои ошибки .

Лидер «Далласа» был удален с шестью фолами на последних минутах проигранного третьего матча финальной серии с «Бостоном» (0-3).

По словам разыгрывающего, он извинился перед товарищами по команде после поражения.

«Неприятная ситуация. Игра была жесткая, я получил шесть фолов. Все равно не ожидал такого.

Было непросто наблюдать за концовкой со скамейки. Возможно, если бы не мое удаление, исход мог быть другим. 

Это было не самое умное из того, что можно сделать, особенно в этой ситуации, ведь мы в финале. Мы должны были выложиться по полной, отдать все... Сказал парням, что это моя вина, нельзя допускать такое, особенно в финале НБА. Регулярный сезон немного отличается, но в финале допускать подобное нельзя», – заявил Дончич.

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12 комментариев
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Весь финал Дончич и Ирвинг только и делают, что извиняются: друг перед другом, перед фанатами, перед партнерам.
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Im soooosorry ахахаха
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Лука снова психанул как подросток и снова извинился….

Ни разу у нас такого не было, и вот опять (с)
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Ответ Вадим flanec
Мне видится, что дело не в 6 полученных фолах Лукой и вследствии этого проигрыш матча. Скорее процент реализации бросков был плохим, из 27 бросков, реализовано 11. Вот за это ещё можно спросить, а за 6 фолов незачем себя корить.
Како да реализује са лактом Тејтума у свакој сируацији. Суђење блам
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Ответ Вадим flanec
Мне видится, что дело не в 6 полученных фолах Лукой и вследствии этого проигрыш матча. Скорее процент реализации бросков был плохим, из 27 бросков, реализовано 11. Вот за это ещё можно спросить, а за 6 фолов незачем себя корить.
Извиняться имеет смысл за неправильные решения, за отсутствие дисциплины, но никак не за процент с игры. Дончич брал те же броски, что и обычно, и если бы летело получше, мог бы иметь 18/27 например ровно с тем же набором бросков, и все были вы в восторге.
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Ответ Георгий Новиков
А с остальных нельзя спрашивать? Дончич еле живой бегает, но все равно он виноват
Может хватит уже про травмы Дончича. Тут Порзингис одну получил и пропускает матчи, а у Дончича аж три травмы, а он всё равно играет. Как такое может быть?
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Ответ Вадим flanec
Может хватит уже про травмы Дончича. Тут Порзингис одну получил и пропускает матчи, а у Дончича аж три травмы, а он всё равно играет. Как такое может быть?
Кроме порзи в команде 3 олл стара и один около олл стар, а у Луки только кайри с одним нормальным матчем за последние 2 серии и кучка неплохих ролевиков, разница в этих составах огромная
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Ответ Вадим flanec
Может хватит уже про травмы Дончича. Тут Порзингис одну получил и пропускает матчи, а у Дончича аж три травмы, а он всё равно играет. Как такое может быть?
Ну может потому, что Порзи сам по себе травмат и спокойно может вылететь на долгое время если продолжить выпускать его с травмой ?
Порзи только в 3 сезонах в Лиге провел больше 60 матчей за сезон: 72 и 66 в своих первых сезонах и 65 в прошлом сезоне.
А в Лиге, на секундочку, он уже 9 сезонов.

У Луки же такой "медкарты" нет: он ни разу не пропустил больше 17 матчей в регулярке за 6 сезонов в Лиге.
И видно, что играет Лука через боль и неприятные ощущения, а про кровоточащее колено и говорить не надо - все в трансляции и так видно.
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