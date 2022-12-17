Дарвин Хэм – о травме Энтони Дэвиса: «Томасу Брайанту пришлось выйти и надрывать задницу против двукратного MVP»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Денвером» (126:108) похвалил в раздевалке Томаса Брайанта, который по ходу игры заменил в основе травмированного Энтони Дэвиса.
Дэвис досрочно завершил встречу из-за повреждения голеностопа. За 17 минут на площадке он набрал 10 очков, 4 подбора и 2 передачи. Показатели Брайанта составили 21 очко (9-11 с игры), 6 подборов и 2 перехвата.
«Мы проделали огромную работу, парни. Мы потеряли важного игрока в середине матча, но каждый внес свой вклад. В семье поступают именно так. Макс, Расс, Брон, Деннис, Пэт и все в нашей команде.
Но один парень в особенности. Он был в запасе, но ему пришлось выйти и надрывать задницу против двукратного MVP Николы Йокича. Он сделал это, потому что разделяет нашу концепцию семьи, верит в нее, и мы смогли победить. Это может показаться банальным, но мне на самом деле наплевать.
Ти Би. Этот человек пропустил целый год из-за разрыва крестообразной связки. Он вернулся сюда и надрывал свою задницу ради нас. Он отдавал все, что у него есть, на обеих сторонах площадки. Вот в чем наша уникальность», – заявил Хэм.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
Это такой игрок, которому надо доверять.
Там он прилично играл, прямо напалмом жёг периодически.
А потом была очень серьёзная травма.
Есть трёшка, к слову, только тоже надо бросать, входить в темп игры.