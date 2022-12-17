Дарвин Хэм – о травме Энтони Дэвиса: «Томасу Брайанту пришлось выйти и надрывать задницу против двукратного MVP»

Теги Денвер Лейкерс НБА Энтони Дэвис Никола Йокич Томас Брайант Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Денвером» (126:108) похвалил в раздевалке Томаса Брайанта, который по ходу игры заменил в основе травмированного Энтони Дэвиса.

Дэвис досрочно завершил встречу из-за повреждения голеностопа. За 17 минут на площадке он набрал 10 очков, 4 подбора и 2 передачи. Показатели Брайанта составили 21 очко (9-11 с игры), 6 подборов и 2 перехвата.

«Мы проделали огромную работу, парни. Мы потеряли важного игрока в середине матча, но каждый внес свой вклад. В семье поступают именно так. Макс, Расс, Брон, Деннис, Пэт и все в нашей команде.

Но один парень в особенности. Он был в запасе, но ему пришлось выйти и надрывать задницу против двукратного MVP Николы Йокича. Он сделал это, потому что разделяет нашу концепцию семьи, верит в нее, и мы смогли победить. Это может показаться банальным, но мне на самом деле наплевать.

Ти Би. Этот человек пропустил целый год из-за разрыва крестообразной связки. Он вернулся сюда и надрывал свою задницу ради нас. Он отдавал все, что у него есть, на обеих сторонах площадки. Вот в чем наша уникальность», – заявил Хэм.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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4 комментария

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mibX
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Ответ *MVP*
я вот вообще не понял, когда его после первого сезона в лиге ЛАЛ просто так отпустили.
тогда через ЛАЛ четверть лиги прошло
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*MVP*
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Ответ Abdulla
Брайант ОЧЕНЬ нравился, когда в Вашингтоне играл. Это такой игрок, которому надо доверять. Там он прилично играл, прямо напалмом жёг периодически. А потом была очень серьёзная травма. Есть трёшка, к слову, только тоже надо бросать, входить в темп игры.
я вот вообще не понял, когда его после первого сезона в лиге ЛАЛ просто так отпустили.
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Abdulla
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Брайант ОЧЕНЬ нравился, когда в Вашингтоне играл.
Это такой игрок, которому надо доверять.
Там он прилично играл, прямо напалмом жёг периодически.
А потом была очень серьёзная травма.
Есть трёшка, к слову, только тоже надо бросать, входить в темп игры.
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Алексей Ильин
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Томас красава
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