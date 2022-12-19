Центровой « » набрал 40 очков, рекордные в карьере 27 подборов, а также 10 передач в матче с « » (119:115) в воскресенье.

Двукратный MVP НБА оформил пятый трипл-дабл в сезоне и 81-й за карьеру. После первой половины встречи на счету серба было 20 подборов.

Легендарный Уилт Чемберлен – единственный игрок, набиравший как минимум 40 очков, 27 подборов и 10 передач в матче НБА. Он делал это четыре раза, последний из них – 53 очка, 32 подбора и 14 передач за «Филадельфию» 18 марта 1968 года.

Йокич также гарантировал «Наггетс» победу двумя точными штрафными бросками за 13 секунд до сирены.

За 40 минут на площадке Никола реализовал 13 из 26 с игры и 12 из 17 с линии.

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