Никола Йокич набрал 40 очков, 27 подборов и 10 передач в матче с «Шарлотт»

Теги Уилт Чемберлен Шарлотт Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 40 очков, рекордные в карьере 27 подборов, а также 10 передач в матче с «Шарлотт» (119:115) в воскресенье.

Двукратный MVP НБА оформил пятый трипл-дабл в сезоне и 81-й за карьеру. После первой половины встречи на счету серба было 20 подборов.

Легендарный Уилт Чемберлен – единственный игрок, набиравший как минимум 40 очков, 27 подборов и 10 передач в матче НБА. Он делал это четыре раза, последний из них – 53 очка, 32 подбора и 14 передач за «Филадельфию» 18 марта 1968 года.

Йокич также гарантировал «Наггетс» победу двумя точными штрафными бросками за 13 секунд до сирены.

За 40 минут на площадке Никола реализовал 13 из 26 с игры и 12 из 17 с линии.

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6 комментариев

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Роман Полянский
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Никола Уилтоподобный!
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Король Лев
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3-х кратный МВП Николай!
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Гекдениз Кардениз
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Монстр просто хотя в эпоху черных атлетов удивительно что с его габаритами и то что он беляш как он разрывает НБА вобще непонятно
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Murad Shamilov
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По стопам великих ..
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Свежий
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Решил затмить Месси
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Van Pelt
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