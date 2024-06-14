Дэррелл Армстронг рассказал, как Майкл Джордан отомстил «Орландо» в 1996 году

Теги Майкл Джордан Чикаго Дэррелл Армстронг Орландо НБА Баскетбол

Дэррелл Армстронг рассказал забавную историю о Майкле Джордане.

Легендарный баскетболист возобновил карьеру по ходу сезона-94/95 и играл тогда под непривычным 45-м номером. В плей-офф «Чикаго» Джордана уступил «Орландо», игрок флоридцев Ник Андерсон по ходу серии подколол суперзвезду из-за игрового номера. 

«Второй раунд, мы играем против Майкла Джордана. Тот самый матч, когда Ник Андерсон совершил перехват. До выхода «Последнего танца» я и не знал, что Ник Андерсон тогда произнес: «45 не 23». Боже мой, я был не в курсе, а то сказал бы им, мол, заткнитесь лучше, что вы творите? 

И вот второй матч. Джордан не снимал тренировочный костюм. Они делают объявление. «Под номером 45 – Майкл Джордан!» Толпа сходит с ума. Он все еще в костюме. Обе команды собрались вместе, потом вышли на площадку. Этот мазафакер снимает кофту, я вижу 23-й номер. И я такой: «О нет, у нас проблемы». Супермен в здании, черный кот, называйте, как хотите. Они выиграли матч.

Мы все же прошли их тогда. Интересно, что за использование этого номера его штрафовали на 200 тысяч. Джордан взял «Орландо» на заметку. В следующем сезоне они обыграли нас всухую в плей-офф. Это был последний сезон Шака в «Мэджик». В концовке четвертого матча Джордан бросал два штрафных. Он реализовал первый, а второй смазал специально. Я такой: «Что он творит?» А потом кто-то сказал мне посмотреть на табло. У него было 45 очков», – рассказал экс-игрок «Орландо».

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7 комментариев
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Для тех, кто в теме очевидно, что "Джордан взял на заметку" это хуже, чем "УФСБ взяло в разработку".
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Величайший
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Эта история все добавляется новыми деталями))
Потом выясниться, что Майкл в первой половине набрал 25, но только потому что под этим номером играл Андерсон на Мэджик
+6
-3
+3
Ответ Dzmitry Lavysh
Эта история все добавляется новыми деталями)) Потом выясниться, что Майкл в первой половине набрал 25, но только потому что под этим номером играл Андерсон на Мэджик
Очевидно Армстронг все придумал. А потом подделал цифры: https://www.basketball-reference.com/boxscores/199605270ORL.html
+3
-1
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Ответ Dzmitry Lavysh
Эта история все добавляется новыми деталями)) Потом выясниться, что Майкл в первой половине набрал 25, но только потому что под этим номером играл Андерсон на Мэджик
Майкл забил 3 трёхи, это Дэннису Скотту (играл под третьим номером)
один блокшот, это для Анферни.
Шакилу никакого послания. с ним лучше не связываться.
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Ктото еще не понял почему Джордан величайший, а не Леброн?
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У всех парней из 90-х есть такие истории.
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