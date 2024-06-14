Ксавьер Тиллман: «Джо Маззулла по ходу сезона устраивал команде встречи со спецназовцем, который перенес ампутацию»

Ксавьер Тиллман рассказал о необычной практике, которую использует Джо Маззулла.

По словам центрового « », по ходу сезона главный тренер организовывал встречи с военнослужащим, который перенес ампутацию.

« по ходу сезона устраивал команде встречи со спецназовцем, который перенес ампутацию. Этого человека зовут Ник. У нас была возможность выслушать его.

Его разговоры были такими сильными, они влияли на восприятие. И было так здорово на время отвлечься от баскетбола, но все равно найти при этом способ и объединить все это, в том числе сострадание, которое тебе нужно, и благодарность, которая у тебя должна быть. Любовь и признательность, которые необходимы для твоих братьев на площадке», – рассказал .