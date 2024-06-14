Ксавьер Тиллман: «Джо Маззулла по ходу сезона устраивал команде встречи со спецназовцем, который перенес ампутацию»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Ксавьер Тиллман Джо Маззулла Баскетбол

Ксавьер Тиллман рассказал о необычной практике, которую использует Джо Маззулла.

По словам центрового «Бостона», по ходу сезона главный тренер организовывал встречи с военнослужащим, который перенес ампутацию.

«Маззулла по ходу сезона устраивал команде встречи со спецназовцем, который перенес ампутацию. Этого человека зовут Ник. У нас была возможность выслушать его.

Его разговоры были такими сильными, они влияли на восприятие. И было так здорово на время отвлечься от баскетбола, но все равно найти при этом способ и объединить все это, в том числе сострадание, которое тебе нужно, и благодарность, которая у тебя должна быть. Любовь и признательность, которые необходимы для твоих братьев на площадке», – рассказал Тиллман.

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2 комментария
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Ответ Максим Макеев
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