Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Вжился в роль запасного.

Как «Лейкерс» начали сезон с Уэстбруком в старте?

Плохо, ужасно, кошмарно – лучше всего подойдет любая ненормативная гипербола. В первых трех матчах сезона с Уэстбруком в старте «Лейкерс» проиграли «Уорриорс», «Клипперс» и «Блейзерс», и дело даже не в том «как», а «из-за кого».

На это очень четко указал репортер CBS Сэм Куин, сославшись на статистический портал Cleaning the Glass.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, без Уэстбрука на паркете (38 владений):

115,8 (рейтинг нападения), 102,6 (рейтинг защиты), +13,2 net rating («+/-» в пересчете на 100 владений)

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, с Уэстбруком на паркете (127 владений):

96,9 (рейтинг нападения), 104 (рейтинг защиты), -7,1 net rating («+/-» в пересчете на 100 владений)

В очковом эквиваленте разница показателя net rating составляет 20,3 очка. То есть сам факт появления Уэстбрука на паркете с первых минут фактически вынуждал «Лейкерс» отыгрываться с «-20» . «-7,1» – достаточно тревожный показатель с учетом того, что net rating самой худшей команды в истории НБА («Шарлотт» сезона-2011/2012) составлял «-15,2».

Персонально Уэстбрук выглядел просто нехорошо. В первых трех матчах он реализовал 11 бросков из 38 (включая 0 из 11 против «Клипперс») и 1 трехочковый из 12, а его показатель «+/-» ни разу не был положительным. И если поражения от «Уорриорс» и «Клипперс» еще можно было объяснить разницей в классе, то вот «Портленду» «Лейкерс» проиграли сами. Если конкретизировать, то персонально Расселл Уэстбрук.

Подобное расточительство и кошмарный выбор позиции для броска, решающего судьбу матча, вынудил главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма перевести Уэстбрука на скамейку запасных.

Что происходит с Уэстбруком сейчас?

Ну, похоже, Уэстбрук вновь нашел себя после того, как «Лейкерс» начали выпускать его со скамейки запасных. Можно сколько угодно егозить и отнекиваться, но цифры не врут.

В качестве запасного Расс в среднем набирает 15,2 очка вместо 10,3 (средний показатель за три матча, которые он успел провести в стартовом составе). Отдает 7,9 результативной передачи вместо 4,3. Кроме того, прямо сейчас он делает 5,8 подбора и совершает 3,8 потери. С момента его перевода на банку только шесть игроков – Лука Дончич, Никола Йокич, Джа Морэнт, Паскаль Сиакам, Дрю Холидэй и Джеймс Харден – достигли средних показателей 15 очков, 5 подборов, 7 передач.

Показатель «+/-» Уэстбрука не так уж хорош (-2,5), но это лучше, чем было в начале сезона (-5,3 в трех стартовых матчах) . Уэстбрук – внезапно – не стал спецом по трехочковым (32,1% реализации с момента присоединения ко второй пятерке). Тем не менее, это прогресс для игрока, который набрал 30% всего один раз с момента сезона, по итогам которого он получил титул MVP.

А самое главное – это прогресс для команды. Показатель «net rating» («+/-» в пересчете на 100 владений) «Лейкерс» остается существенно выше, когда Уэстбрук на скамейке (+4,6), чем когда он на площадке (-3,4).

«Его энергия мотивирует всех. А то, как он относится к своей роли, говорит о том, что он не эгоист, и готов жертвовать ради команды. Он готов добавить новый элемент в игру команды, чтобы сделать нашу атаку еще более сбалансированной», – комментирует успехи Уэстбрука главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм.

Став резервистом, Уэстбрук легко адаптировался.

Нужна результативность? Вот вам Уэстбрук, набравший 24 очка в матче против «Индианы» в прошлом месяце.

Необходим ассистент? Будьте любезны – 11 результативных передач (при 0 потерь) в победном матче против «Милуоки»? Сюда же можно отнести и повторение рекорда Маггзи Богза 1990-го. За последние 30 лет Уэстбрук стал первым разыгрывающим, сумевшим набрать 10+ передач в четырех матчах подряд, выходя со скамейки.

При этом универсализм Уэстбрука никуда не делся. Сперва он стал первым игроком «Лейкерс», помимо Мэджика Джонсона, кому удалось оформить трипл-дабл, выйдя со скамейки (достижение пришлось на матч против «Сиксерс»), а после оформил еще один, в недавней игре против «Селтикс».

Уэстбрук на протяжении всей своей карьеры является мишенью для фанатского сообщества НБА, но тут ему действительно стоит отдать должное. В новейшей истории найдется не так уж много суперзвезд, которые перепрофилировались в запасных игроков и при этом приносили пользу. Аллен Айверсон в принципе не захотел этого делать. Кармело Энтони, Трэйси Макгрэйди, Крис Уэббер – эти и многие другие пытались, но если и преуспели, то весьма условно. Не все способны переизобрести себя, подобно Рэю Аллену и Дуэйну Уэйду. Уэйд – один из немногих, кто выходил со скамейки запасных в 70 матчах в своем последнем сезоне, набирая при этом 15 очков, 4 подбора и 4,2 передачи. Благодаря этому Дуэйн заехал на Матч звезд после пятилетнего перерыва.

«Недостаток умений – это не про Рассела. Просто иной раз, все дело в условиях вокруг тебя», – охарактеризовал Уэйд нынешнее положение Уэстбрука.

Почему Уэстбрук преуспел в качестве запасного?

По большому счету разница между стартом и выходом со скамейки довольно символическая, поскольку Уэстбрук проводит почти одинаковое количество минут за игру: появляясь в стартовом составе, он проводил на паркете 28,5 минуты, со скамейки– 28,3 минуты.

Разница в деталях.

В трех играх, когда Расс выходил в основе, чаще всего на паркете вместе с ним находились Энтони Дэвис, Лонни Уокер, Леброн Джеймс и Патрик Беверли.

Играя со скамьи, Расс делит площадку с Остином Ривзом, Энтони Дэвисом, Лонни Уокером и Троем Брауном. Плюс ко всему, Уэстбрук проводит гораздо меньше времени против игроков стартового состава соперников.

К тому же, перевод Уэстбрука на скамейку совпал с периодом, когда Леброн получил травму и пропустил шесть из семи матчей «Лейкерс». Благодаря отсутствию Джеймса и возможности играть против запасных команды соперника Уэстбрук обрел шанс чаще находиться с мячом и продемонстрировать свою эффективность. В стартовом составе Уэстбрук находился с мячом в среднем 4,4 минуты за игру при средней продолжительности владения около 4,37 секунды. С момента перехода на скамейку запасных он проводит с мячом 5,5 минуты в среднем за игру со средней продолжительностью владения около 5,28 секунды за игру . При практически одинаковом количестве минут Расселл чаще выступает в качестве основного организатора атаки.

Еще важным фактором преображения Уэстбрука служит большая разница в качестве между игроками старта и запасными «Лейкерс». Помимо разыгрывающего, двухзначную результативность из скамеечников демонстрирует только Остин Ривз (10,6 очка). Так что скамейка «Лейкерс» сама по себе имеет довольно низкую эффективность, Расселл же хоть как-то раскрывает ее потенциал.

Ну, и куда же без главного козыря Уэстбрука – темпа. Даже в свои 33 года Расс готов носиться как угорелый. А это именно то, что необходимо «Лейкерс», которые прикрывают огрехи в позиционном нападении быстрым темпом. Калифорнийцы входят в тройку команд НБА с наибольшим количеством владений при быстром переходе из защиты в атаку (transition). В среднем таких владений у команды набирается 22,2 за матч. В стартовом составе поддерживать подобную активность удается за счет Джеймса, Лонни Уокера и Денниса Шредера. Но они не могут постоянно находиться на площадке. Вот тут-то и появляется Уэстбрук. Его агрессия и способность нагнетать темп поддерживают скоростную манеру игры «Лейкерс», а заодно подсвечивают сильные стороны самого Расса, отвлекая от привычных огрехов.

Уэстбрук по-прежнему нестабилен. В матче с элитным «Милуоки» он способен выдать 6 из 11 с игры (54,5% реализации), набрать 15 очков, 7 подборов и 11 передач. А уже в следующей встрече против невзрачного «Вашингтона» попасть 3 из 8 с игры (37,5% реализации) и ограничиться 6 очками, 7 подборами и 15 передачами при 6 потерях.

Подобные перформансы и подкармливают разговоры о необходимости обмена, хотя в действительности сейчас это уже никому не нужно.

Сейчас обмен Уэстбрука не выгоден ни одной из сторон, а болельщики «Лейкерс» этого просто не поймут

В то, что этот сезон станет для «Лейкерс» сколько-нибудь триумфальным, веры не так чтобы много (11-16 на сегодня, 12-я строчка на Западе, четыре поражения в пяти последних матчах).

Поэтому приходится довольствоваться локальными успехами. Решение проблемы с ролью Уэстбрука в команде – один из таких. Для «Лейкерс» это возможность напомнить о собственной прозорливости.

«Улучшившаяся продуктивность Уэстбрука красноречиво говорят о том, что его перевод на скамейку был правильным шагом. Вот почему владелица «Лейкерс» Джинни Басс не хотела отдавать Уэстбрука в сделке с «Индианой» в межсезонье», – сообщает обозреватель Сэм Амик из The Athletic.

А для Рассела – набить себе цену.

«То, что происходит сейчас, изменит отношение к нему. Если он готов быть разыгрывающим другого плана, проводить меньше времени на площадке, выкладываться в обороне, летом им заинтересуются топ-команды», – отзывается о Уэстбруке анонимный руководитель одного из клубов НБА.

А болельщики, еще не так давно выставлявшие Уэстбрука на мороз, сейчас крайне радикально реагируют на новости о том, что в «Чикаго» не готовы отдать за Расса Дерозана и Вучевича.

«Зачем «Лейкерс» нужны эти бомжи? Дайте нам Карузо».

«Никто не будет менять Уэстбрука. Говорю об этом с первого дня».

«Почему «Буллс» все время хотят быть середняками? Пора уже «взрывать» эту команду!»

Примерно так выглядит мнение фанов «Лейкерс» в отношении обмена Уэстбрука. Логично. К чему создавать себе проблему за счет другой, тем более уже решенной.

Фото: globallookpress.com/Chris Young/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Cole Burston, Christian Petersen; REUTERS/Michael McLoone-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports