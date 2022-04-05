Ар Джей Баррет: «Мне все нравится в «Никс», на сто процентов хочу быть здесь»

Форвард рассказал о своем отношении к нынешней команде.

«С самого первого дня хотел попасть сюда. Даже не был на просмотре ни в одной другой команде. Это место, в котором я хочу находиться. Мне нравится играть за «Никс», нравится выступать в Madison Square Garden, я люблю наших болельщиков. Рад, что нам удалось выйти в плей-офф в прошлом сезоне. Мы постараемся сделать это снова. Мне все нравится в «Нью-Йорке», я на сто процентов хочу быть здесь», – сказал Барретт.

«Никс» находятся на 11-м месте в таблице Восточной конференции и потеряли шансы на попадание в плей-ин.

В нынешнем сезоне Барретт набирает 20,1 очка и 5,9 подбора в среднем за матч при реализации 34,6% трехочковых.

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