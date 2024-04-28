Д’Анджело Расселл: «Готовился к этому этапу, когда у всех есть, что сказать. Стараюсь сосредоточиться на себе, своих ощущениях и эмоциях»

Д’Анджело Расселл внес важный вклад в победу «Лейкерс» над «Денвером» (119:108).

«Стараюсь быть скромным и благодарным. Я уже проходил через все это, стараюсь настроиться ментально. Готовился к этому все лето, весь сезон. К этому этапу, когда все смотрят, у всех есть, что сказать. Стараюсь сосредоточиться на себе, на своих ощущениях и эмоциях.

Здесь не то место, где можно выйти и доминировать в игре. Рядом с тобой и . Быть сверхагрессивным – это не мой стиль. Но люди ждали от меня чего-то подобного, и это помогло мне настроиться.

Игра пришла и стало проще. Все были агрессивными, все внесли свой вклад. был потрясающ. провел отличный матч. .

Все это позволило нам оставить отпечаток на игре. В той небольшой роли, которую мы имеем в этом составе», – прокомментировал свое выступление Д’Анджело Расселл.

Защитник «Лейкерс» набрал 21 очко, 4 подбора и 4 передачи при 8 из 15 с игры и 4 из 8 трехочковых.

« » сократили отставание в серии первого раунда плей-офф – 1-3.