Д’Анджело Расселл: «Готовился к этому этапу, когда у всех есть, что сказать. Стараюсь сосредоточиться на себе, своих ощущениях и эмоциях»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Торин Принс Джексон Хэйс Остин Ривз Баскетбол

Д’Анджело Расселл внес важный вклад в победу «Лейкерс» над «Денвером» (119:108).

«Стараюсь быть скромным и благодарным. Я уже проходил через все это, стараюсь настроиться ментально. Готовился к этому все лето, весь сезон. К этому этапу, когда все смотрят, у всех есть, что сказать. Стараюсь сосредоточиться на себе, на своих ощущениях и эмоциях.

Здесь не то место, где можно выйти и доминировать в игре. Рядом с тобой Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Быть сверхагрессивным – это не мой стиль. Но люди ждали от меня чего-то подобного, и это помогло мне настроиться.

Игра пришла и стало проще. Все были агрессивными, все внесли свой вклад. Остин Ривз был потрясающ. Торин Принс провел отличный матч. Джексон Хэйс.

Все это позволило нам оставить отпечаток на игре. В той небольшой роли, которую мы имеем в этом составе», – прокомментировал свое выступление Д’Анджело Расселл.

Защитник «Лейкерс» набрал 21 очко, 4 подбора и 4 передачи при 8 из 15 с игры и 4 из 8 трехочковых.

«Лейкерс» сократили отставание в серии первого раунда плей-офф – 1-3.

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2 комментария
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ДиЛо нужен команде. Надеюсь, что игра у него стабилизируется и будет более предсказуемой.

Вообще, он талантливый, жаль, что провалы в игре случаются именно тогда, когда он максимально нужен командам. Из-за этого на него всех собак спускают.
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