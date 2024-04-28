Форвард «Енисея» Татьяна Видмер поддержала Дмитрия Сонько
Татьяна Видмер поучаствовала в поддержке Дмитрия Сонько.
22-летний защитник «Енисея» подвергся резкой критике со стороны Владимира Гомельского, после чего в защиту игрока выступили клуб и организация болельщиков. Комментатор был отстранен от работы на «Матч ТВ».
Форвард «Енисея» Татьяна Видмер сфотографировалась в футболке с надписью «Сонько – не полуфабрикат».
Победительница Евробаскета-2011 в составе сборной России провела второй сезон за красноярский клуб. В этом чемпионате она набирала 7,1 очка, 5,8 подбора, 2,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру.
«Енисей» занял седьмое итоговое место по результатам турнира.