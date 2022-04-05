Билл Симмонс: «Думаю, что «Никс» готовы переплатить за Энтони Дэвиса»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Энтони Дэвис Билл Симмонс Ар Джей Барретт Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс считает, что «Нью-Йорк» может попытаться заполучить звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в межсезонье-2022.

«Думаю, что «Никс» готовы переплатить за Энтони Дэвиса. У них серьезный настрой на предстоящее межсезонье», – заявил Симмонс.

По мнению Симмонса, «Нью-Йорк» готов обменять любого игрока, не считая форварда Ар Джей Барретта.

«Поклонники «Нью-Йорка» любят Ар Джея, так и должно быть. Он в порядке. Я знаю болельщиков «Никс», которые считают, что его нельзя обменивать. «Если совершать сделки – Рэндл, защитники, семь наших пиков. Но только не Ар Джей. Нам нужен Ар Джей». 

Болельщики «Никс», которые следят за командой, на стороне Барретта. Ему 21. Он еще совсем молодой парень», – сказал Симмонс.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные