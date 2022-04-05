Билл Симмонс: «Думаю, что «Никс» готовы переплатить за Энтони Дэвиса»

Известный журналист считает, что «Нью-Йорк» может попытаться заполучить звездного форварда в межсезонье-2022.

«Думаю, что «Никс» готовы переплатить за Энтони Дэвиса. У них серьезный настрой на предстоящее межсезонье», – заявил Симмонс.

По мнению Симмонса, готов обменять любого игрока, не считая форварда .

«Поклонники «Нью-Йорка» любят Ар Джея, так и должно быть. Он в порядке. Я знаю болельщиков «Никс», которые считают, что его нельзя обменивать. «Если совершать сделки – Рэндл, защитники, семь наших пиков. Но только не Ар Джей. Нам нужен Ар Джей».

Болельщики «Никс», которые следят за командой, на стороне Барретта. Ему 21. Он еще совсем молодой парень», – сказал Симмонс.

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