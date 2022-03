Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла

Драфт-2013 по моей классификации, которую я когда-нибудь изобрету, относится к разряду мясных супов, где на поверхности бултыхаются жалкие студенистые комочки и разваренный лук, а самые жирные куски мяса скрыты в глубине. Проблема в том, что драфт-2013 — это кастрюля на кухне в коммуналке, причем предприимчивые соседи успели повычерпать все мясо еще до того, как вода смогла закипеть. Ну хорошо, почти все. Пара кусочков осталась. О них мы и поговорим ниже.

Ах да. Символизма драфту добавляет тот факт, что это последняя церемония, на которой новобранцев представлял уходящий в отставку титан – комиссионер НБА Дэвид Стерн. В антракте он скромно передал полномочия Адаму Сильверу. Самая грандиозная страница в истории НБА тихо перелистнулась, чтобы навсегда закрыться.

- Первый пик драфта: Энтони Беннетт

Я помню, мы с вами все вместе подшучивали над Элджином Бэйлором, который выбрал в одном лице все три слова-исключения в русском языке: игрока стеклянного, оловянного, деревянного.

Я помню, мы прикалывались над Джо Дюмарсом и его странной сербской креатурой.

Я помню, мы беззлобно стебались над управленческими решениями Майкла Джордана.

Однако же:

Майкл Оловоканди: 500 матчей в НБА, стабильные 10-12 очков и 8-10 подборов за матч на протяжении всей карьеры, серьезно скомканной из-за травм. И эпизодическое участие в первом и последнем Великом Походе гарнеттовской «Миннесоты» в 2004 году;

Дарко Миличич: 468 матчей в НБА, чемпионский титул в первом же сезоне, опасное мелирование волос и грандиозный, почти макбетовский монолог про «итальянску пичку», матерей и дочерей;

Кваме Браун: 607 матчей в НБА, непрерывная, пусть и бесславная, карьера с 2001 по 2013 годы, множество душещипательных историй, как его унижали то Джордан, то Брайант, и многосерийная перестрелка с Гилбертом Аренасом на тему места в истории. Эй, Джаварис, не надо так возбуждаться, это фигура речи.

Что ж, давайте теперь взглянем на Энтони Беннетта. 151 матч. 5,2 очка в среднем за игру в лучшем сезоне. Ноль матчей в плей-офф, естественно. Хм, кажется, у нас появился главный претендент на титул!

Даже на два титула:

- Мистер «С драфта прошло всего восемь лет, надеюсь, у этого парня еще все получится!»

- Мистер «Ему надо в «Сперс», если и у Поповича не заиграет, то уже нигде не заиграет»

(По мотивам сотен комментариев на профильных форумах).

Если Зайон Уильямсон и должен повесить что-то у себя над кроватью — так это портрет Энтони Беннетта и распечатку его статистики с баскетрефа. (Еще можно портрет Роберта Трэйлора, но это будет, наверное, чересчур жестко). Как только в одной из преддрафтовых статей я прочитал, что канадец — самый готовый физически к НБА игрок, так сразу все и понял. Но молчал — потому что бывают же исключения. Знаете, хочется всегда верить в лучшее.

Увы, Беннетт исключением не стал. «Сенсационному фрэшмену» прогнозировали место в середине лотереи — в итоге «Кливленд» взял его под первым пиком ко всеобщему и даже, кажется, к собственному удивлению.

Сделаем небольшое лирическое отступление. Был такой легендарный пароход «Грейт Истерн», предтеча «Титаника», проблемы с которым начались уже с момента закладки на стапеле: компании-подрядчики, создававшие судно, разорялись, за время строительства погибло шестеро рабочих, при спуске на воду — еще несколько человек, в первом же рейсе у судна взорвался котел (еще пять трупов), а не вынесший всего этого главный инженер Брюнель умер от инфаркта. Отличная аналогия для старта карьеры Энтони Беннетта! (Я, впрочем, искренне надеюсь, что ни один болельщик «Кавс» не слег с сердечным приступом, глядя на корявые кирпичи канадца).

Еще до драфта Беннетт перенес операцию на плече, что сильно скомкало ему все предсезонные активности, после чего беды пошли косяком. У игрока обнаружились астма и нарушения дыхания во сне. Свои первые очки с игры Беннетт смог набрать только в пятом матче. Уже к ноябрю вовсю циркулировали слухи, что канадец может стать первым в истории топ-пиком драфта, отправленным в Лигу развития. (Чуть позже Беннетт в историю все-таки вошел, как первый топ-пик, не получивший ни одного голоса при выборе лучшего новичка). На Матч новичков его не взяли — предыдущим таким беднягой был как раз Кваме Браун. Болельщики «Кливленда», избалованные нескончаемой чередой побед, несколько раз освистывали Беннетта после неудачных действий, что крайне мотивировало канадца… эээ, заедать стресс пончиками? Грустную историю «нового Чарльза Баркли» подытожил Дэн Гилберт, который заявил следующее:

«ЭйБи, мы верим в тебя сейчас еще сильнее, чем верили год назад. Не обращай внимания на разговоры и недальновидную прессу. Продолжай работать. Ты будешь смеяться последним»

Смеяться (возможно, сквозь слезы) Беннетту пришлось уже через две недели после этих заявлений, когда «Кливленд» начал активно торговать им за Кевина Лава. Через четыре года и сам Энтони, уже многократно отчисленный из половины команд лиги и проигравший конкуренцию даже мумифицированному Гарнетту, высказался, что будет смеяться последним; к тому времени он играл в Евролиге, где, впрочем, тоже провалился. Ходят слухи, что Беннетт до сих пор смеется, но это не точно.

(Здесь nota bene. Обратимся к моему любимому редрафту Билла Симмонса, написанному как раз в 2014 году, то есть драфт-2013 в нем идет последним. Значит, в следующих главах цикла я больше не смогу с него орать и фейспалмить! Неважно. Давайте же взглянем, как распределил Симмонс места в первой пятерке:

1. Майкл Картер-Уильямс (11)

2. Яннис Адетокумпо (15)

3. Виктор Оладипо (2)

4. Стивен Адамс (12)

5. Энтони Беннет (1)

Вот насколько велика вера Симмонса в завсегдатаев бигмачных!)

Разумеется, канадцу не повезло изначально: его раздавил груз неоправданных ожиданий, съеденных бургеров и постоянной миграции по системам вроде «Миннесоты» или «Бруклина». Может быть, игровая судьба Беннетта сложилась иначе, попади он к тонкому психологу, спецу по развитию проблемной молодежи, который помог бы ему преодолеть психологический коллапс. Или наоборот — к свирепому сержанту Хартману, который выбивал бы из Беннетта лень и слюнтяйство классическими палочными методами: «Рядовой, почему жопа не разорвана?» Однако в НБА учат плавать, бросая в воду, и если ты все же сразу ухнул на дно, тебе не только не протянут руку, но и напишут на твоем кенотафе что-нибудь обидное. Например, «Величайший баст последних двадцати лет». Горе побежденным.

- Καλύτερος παίκτης στο ντραφτ: Γιάννης Αντετοκούνμπο (15)

«Надо было видеть, как тут распоряжался Клеарх с копьем в левой и с палкой в правой руке! Когда он замечал, что кто-либо из приставленных к этому делу нерадив и выбирает работу полегче, он бил его, и затем, войдя в болото, сам помогал, и поэтому всем было совестно не работать изо всех сил». Ксенофонт, «Анабасис»

Яннис Адетокумбо, которого в принципе начали воспринимать как баскетболиста году этак в 2017, — в современной НБА настолько знаковое явление, что мне до сих пор с трудом верится в возможность всего этого. Лично для меня Яннис и «Милуоки» — вообще самое знаковое явление в американском баскетболе последних десяти лет. Да, более знаковое, чем провозвестники трехочковой революции из Сан-Франциско. Я серьезно.

Итак, у вас есть команда с маленького унылого рынка из городка Медвежий Угол, штат Висконсин. Последний раз она проходила дальше первого раунда во времена Троянской войны, когда Кэссэлл, Биг Дог и Иисус сражались в финале конференции с Аяксом Теламонидом и прочими филоктетами. У вас есть тренер — вроде как человек достойный, ученик Поповича и не дурак выпить, но к нему намертво приклеился ярлык «тренер для регулярки». У вас есть игрок с непроизносимой фамилией, претендующий на должность франчайза. С одной стороны, непосредственно после драфта Артем Панченко назвал его Трэджиком Джонсоном, а это хорошее предзнаменование. С другой стороны, до 18 лет ваш франчайз играл в первенстве водокачки и даже там особо не выделялся. То есть в потенциале это намного ближе к Табиту, чем к Гарнетту. Что можно сделать в таких условиях?

Вариант «А». Вы долго и кропотливо занимаетесь огранкой случайно попавшего в руки самородка. Прививаете ему фундаментальные навыки, которыми условный Леброн владеет с десяти лет. (Причем делать это начинает еще даже не Буденхольцер, а многократно поруганный всеми Джейсон Кидд). Выращиваете из перегноя второго раунда Криса Миддлтона — идеального оллстара-оруженосца, которого когда-то сплавили из «Детройта» в качестве довеска за переход величайшего Брэндона Дженнингса. Актуализируете карьеру вроде как устаревшего и едущего с ярмарки Брука Лопеса. Вытаскиваете из луизианских болот «травмата и мусорного скорера» Дрю Холидея. Дожидаетесь травм у главных конкурентов . Выигрываете чемпионат.

Вариант «Б». Вы — «Орландо».

И заметьте, вам даже не понадобилось никаких Решений и объединений суперзвезд! И это после того, как нам лет пять беспрерывно долбили, что в современных условиях титулы могут брать исключительно бананы-тим!

Да, конечно, были «Голден Стейт»-2015. Были «Рэпторс»-2019. Но Карри и компания впервые стали чемпионами на заре звездных объединений, а потом и сами сорвались на скользкую дорожку. «Торонто» — и вовсе флуктуация, в отношении которой слова «так сошлись звезды» означают вовсе не картельный сговор нескольких MVP. Успех «Бакс» на флуктуацию совершенно не похож — это именно тот пример, когда терпеливая и планомерная стратегия, отсутствие истеричных решений и постоянная работа над собой приводят к результату. Да, «Милуоки» повезло с травмами того же «Бруклина», но такие истории мы видели даже в последние десять лет в каждом первом плей-офф — от трагически иссушенного кондиционером Леброна-2014 до тех же «Голден Стейт»-2019. (Только сейчас понял, кстати, что с текста про ненастоящих чемпионов давно пора стряхнуть пыль и написать третью серию, а то, я смотрю, все уже расслабились).

Наконец, что самое приятное — это спокойная и чуть аутичная личность самого Янниса с минимумом понтов: в некогда модной соционике такой тип личности назывался «Тим Данкан» (возможно). Причиной тому, безусловно, так называемое агогэ — педагогическая система Древнего Лакедемона, в рамках которой спартанских мальчиков воспитывали в духе аскетизма, умеренности и высокой самодисциплины. Ну, либо Яннис просто скромный парень, но первая версия кажется мне более правдоподобной — личная скромность в НБА довольно быстро выветривается.

Ах да, я сказал, что Адетокумбо — исключительно позитивный феномен? Кажется, я слегка поторопился. В предыдущих главах я не раз показывал на примерах, что у клубного руководства НБА очень косное и инерционное мышление. Как в начале нулевых любой тощий попрыгунчик типа Джонатана Бендера автоматически становился «новым Гарнеттом», так и сейчас всякая нескладная длиннорукая чепуха из конголезского ухрюпинска немедля нарекается яровратом, единорогом и фриком. И как двадцать лет назад вместо гарнеттов лига полнилась стромайлами свифтами, так и сейчас новые адетокумбы оборачиваются все больше тонами макерами. История циклична.

(Я вот сейчас подумал, что в рамках этого цикла нам ведь больше не представится возможность поговорить про Тона Макера. Ни разу! А ведь это десятый пик! И в том же «Милуоки»! Конец близок, что поделать).

- Лотерейные удачи…

- И лотерейные «более-менее» драфта: Виктор Оладипо (2), Отто Портер (3), Нерленс Ноэл (6), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (8), Си Джей Макколлум (10), Майкл Картер-Уильямс (11), Стивен Адамс (12), Келли Олиник (13)

Смотрите, какой глубокий и мощный драфт: я записал в удачные выборы половину лотереи. Сильно!

Вы же осознаете, насколько велика здесь мера условности?

Осознаете, что Олиника я включил за диковинный имидж Джея из комедий Кевина Смита, бостонский флэшмоб с аватарками и за чистую победу болевым над Кевином Лавом?

Что Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который ничем не выделялся на фоне того же Маклемора, я включил за имя и единственный крутой плей-офф в составе чемпионских ЛАЛ-2020?

Что Адамса (а это хрестоматийный типаж Кендрика Перкинса - актуальный до тридцати лет, взрывными темпами теряющий скорость и остатки нападения после тридцати) я включил в качестве компенсации за то, что так и не посмотрел «Аквамена»?

Что моментально скисшего Майкла Картера-Уильямса я включил за то, что он взял приз новичку года, а в первом же профессиональном матче (против чемпионского «Майами», кстати) чуть не сделал квадрупл-дабл?

Что Отто Портера я включил… так, а какого хрена здесь вообще делает чудовищно переплаченный пять лет назад защитный ролевик, который в здоровом состоянии проводит по десять матчей в сезоне? И почему тогда Зеллер у тебя в неудачах? Чувак, давно хотел спросить, как ты вообще определяешь, кто из игроков в какую группу у тебя попадает? Великий белорусский рандом? По принципу расового профилирования? Считалочкой? Тянешь соломинки?

Хорошо. Зеллера обсудим позже. Пока что повторим — это действительно очень слабый драфт. Он как будто и глубокий с точки зрения массовости хороших ролевиков, но разве сила драфта определяется по игрокам уровня, простите, Келли Олиника?

Давайте поговорим про действительно интересные вещи. Например, про Виктора Оладипо. Как выразился после драфта Артем Панченко, «Я не согласен с политикой выбора под столь высоким номером атлетичных защитных свингменов…» — под этими словами я даже готов подписаться (правда, дальше там идет «… когда они не Майкл Кидд-Гилкрист, не лидеры-победители по своему духу»).

По-настоящему крутой сезон Оладипо выдал всего один раз, в почти сорокалетнем возрасте перейдя в «Индиану». Да, снова мои любимые ку-клукс-клановские стереотипы о возрасте игроков африканского происхождения. Та «Индиана» была очаровательной, молодой и бегущей, в плей-офф пусть и вылетела в первом раунде, но заставила Леброна потеть все семь матчей, Оладипо был ее явным лидером и тащил на обеих сторонах площадки, жизнь казалось прекрасной и удивительной. В общем, чисто как в более ранней итерации «Индианы» с Полом Джорджем в роли лидера и «центровым нового поколения» Роем Хиббертом.

Конец был немного предсказуем — Оладипо серьезно сломался, больше двух лет пытался вернуться на прежний уровень, попутно получая новые травмы, а дальше приключилась загадочная история. Согласно инсайдам, которые сам Оладипо яростно и несколько истерично отрицал, в поисках грузовиков с деньгами защитник сначала отверг предложение «Индианы» (112 на 4 года). Потом, после грандиозного многостороннего обмена имени Хардена, Виктор оказался в «Хьюстоне», где снова отказался от предложенных денег — там было уже 45 на 2, но тоже приемлемо. Закончилось все очередной травмой и подписанием минималки на полтора миллиона с «Майами» (в новости об этом было еще наивное уточнение — мол, в 2022 году Оладипо планирует вновь заключить с кем-нибудь крупный контракт). Сам же Оладипо с 2018 по 2022 провел на паркете чуть больше одного полного сезона, не напоминая себя даже времен первых лет в «Орландо».

Интересно, в Нигерии есть аналог нашей пословицы про синицу в руках?

У Нерленса Ноэла баскетбольная судьба получилась совсем затейливой. Нерленс сильно играл в «Кентукки» и воспринимался многими как этакий аналог Энтони Дэвиса в студенчестве — сырой, дрыщеватый, без особых атакующих скиллов, но зато с громадным защитным апсайдом. Сам Ноэл много хорохорился и везде рассказывал, что сильней его на драфте зверя нет. Судьба имела свое мнение на этот счет — Нерленс порвал «кресты» за несколько месяцев до драфта и упал до шестого пика. Пораженный этим, центровой поклялся страшно отомстить, взял в честь своей клятвы пятый номер (по числу пропустивших его команд, примерно ту же штуку позже провернул Гобер) и дебютировал через год после драфта в легендарной филадельфийской хинкальной.

Там как раз вовсю шел «Процесс», поэтому к достижениям Ноэла нужно относиться с известной долей осторожности. В «Сиксерс» было не продохнуть от обилия молодых разноплановых бигменов, найти им всем время и роль на паркете было задачей явно нетривиальной (особенно для Бретта Брауна), поэтому в 2017 году центровой торжественно отправился в «Даллас». И тут события, как во всякой приличной катастрофе, покатились по нарастающей. Ноэл нанял в качестве агента Рича Пола и немедленно отказался от предложенного Кьюбаном долгосрочного контракта на 70 миллионов — якобы по наущению Пола, напевшего ему, что любая команда с руками оторвет такое сокровище не меньше чем за сто миллионов. Центровой подписал квалификационное предложение на четыре миллиона, затем по законам жанра получил травму и вместо ста миллионов отъехал в «Оклахому» на минималку. Закончилось все продолжительными судебными тяжбами Ноэла с агентством Klutch Sports… а нет, кажется, не закончилось, они до сих пор судятся. Но примерно представляя себе, кто такой в системе американского спорта Ноэл, а кто Рич Пол, особых иллюзий на месте Нерленса я бы не питал.

Синица в руке, ау!

Да, а что же Си Джей Макколлум?

А ничего. Вот это действительно чистая лотерейная удача без всяких скидок и условностей. Макколлум первые два сезона честно и скромно сидел на лавке, ковыряя свои 5-6 очков за матч. Тем поразительней выглядит его взлет на третий год после тотальной распродажи в «Портленде» — сразу до стабильного места в старте и 20 очков за игру. Впереди было звание самого прогрессирующего игрока, восемь сезонов подряд с 20+ очками за матч, удивительная многолетняя связка с Лиллардом и специфический менеджмент «Блэйзерс», благодаря чему за все эти годы Макколлум и К взяли всего три серии плей-офф. И ни одного вызова на МВЗ! Чертов Запад.

Для меня имеет особое значение другое обстоятельство. Как известно, нет такого текста, в котором я бы не признался, что путал двух совершенно непохожих игроков. В этот раз кроме Си Джея Макколлума на том же драфте выбрали посредственного ролевика Рэя Маккаллума, что сильно меня дезориентировало. А если бы я в то время знал о существовании еще и Эррика Макколлума, брата Си Джея и Мистера «Незадрафтованный УНИКС драфта», я бы и вовсе поехал кукухой!

- Нелотерейные удачи драфта: Деннис Шредер (17), Горги Дженг (21), Мэйсон Пламли (22), Тим Хардуэй-младший (24), Реджи Буллок (25), Руди Гобер (27)

Думаю, вы наконец поняли, насколько все печально с драфтом, если в рубрику «стилы» мне приходится недрогнувшей рукой вписывать пучок ролевиков вроде Майл… Марш… короче, одного из этих цельнотесанных братьев Пламли. (Там еще во втором раунде пробегали всякие крэббы и мускалы, но давайте хотя бы сюда такое не тащить).

Выделяются в этом бестиарии три фигуры: Тим Хардуэй — из-за фамилии (да и игрок добротный, чего уж там), Деннис Шредер и, last but not least, Руди Гобер.

Хардуэя мы уже подробно обсудили… эээ… в заголовке раздела. Ну да, а что вы хотите про него прочитать? Причину, по которой его отца до сих пор динамят с Залом славы? Серьезно, друзья, это скучища. Самый интересный момент в карьере Тима-джуниора — это когда он в детстве налетел с кулаками на Раджу Белла, который жестковато встретил его батю на паркете. Причем набросился со спины или, как говорили у нас в школе, «в крысу», что его, безусловно, не красит!

Гораздо интересней история с Деннисом Шредером.

Защитник, который первое время выделялся только своеобычным желтым пятном на голове и вызывал неприятные ассоциации с обсиженной голубями статуей, довольно быстро перерос в игровом плане и Трея Берка, и Майкла Картера-Уильямса. Апогея его карьера достигла в «Лейкерс», которые после двух неплохих сезонов предложили немцу контракт — по неверифицируемым слухам, 84 миллиона на четыре года. Шредер гордо отказался, рассчитывая на соточку. В Лос-Анджелесе не оценили его романтического порыва, после чего появились две характерные новости:

- «Деннис Шредер находится в состоянии шока из-за того, что отклонил предложение «Лейкерс»;

- «Селтикс» подписали с Деннисом Шредером однолетний контракт на 5,9 миллиона».

Почему-то меня вдруг посетило острейшее чувство дежавю, когда я это писал. Видимо, очередной сбой в Матрице.

Руди Гобер — одна из двух (при всем уважении к Макколлуму) причин, по которым мы можем сравнить этот набор с драфтом-97, а не с драфтом-2000. Ну хорошо, я не жадный, Макколлума тоже берем.

Что? Какой Виктор? Ола… пффффф.

Гобера задрафтовал «Денвер» и немедленно обменял в «Юту» на два деревянных поддона и полкило спаржи по-корейски. На тот момент центровой был в целом похож на Слендермэна и выделялся мышечной атрофией и отсутствием даже минимальных атакующих навыков. Первый сезон в ужасной «Юте» Тайрона Корбина француз плотно просидел за спинами Фэйворса и Энеса Кантера, *****, Фридома. В следующем году Кантер, *****, Фридом уехал восвояси, и Гобер заполучил место в старте, откуда так до сих пор и не вылазит. За это время центровой трижды становился «мистером замком», три раза съездил на МВЗ, получал какие-то символические баллы в голосовании за титул MVP, а чем в этом промежутке занимался Кантер, *****, Фридом, мы все и так хорошо знаем.

Самое приятное в Гобере — его открытость. Француз охотно позирует для постеров, напоминая этим Шона Брэдли: через Руди ставили не только какие-нибудь Гэй и Уиггинс, но даже и Андрей Десятников. Есть в Гобере и пугающая сторона: так, он без запинки назвал всех 26 игроков, которых выбрали на драфте до него, и свой игровой номер тоже взял в память об этом. Возможно, даже сделал себе какую-нибудь памятную татуировку. Как хотите, а все это напоминает маньяка из пародийных ужастиков, который прилежно записывал в блокнотик всех хулиганов, что его буллили в школе, а через десять лет овладел спецназовскими навыками и отправился мстить. Причем успешно.

В общем, все было с Гобером нормально и даже замечательно, пока в 2020 году он внезапно не заразил коронавирусом всю лигу, а затем и весь мир. Тут-то и началось самое интересное.

НЕ ТРОГАЙ ДОЛБАНЫЕ МИКРОФО

- Лотерейные «ну я прям не знаю» драфта: Коди Зеллер (4), Алексей Лень (5), Бен Маклемор (7), Трей Берк (9), Шабазз Мухаммад (14)

Боже, если бы вы знали, как я ненавижу писать про такие драфты — серые, безликие, набитые посредственными игроками, которых и ругать-то язык не поворачивается, и хвалить особо не за что. Как я ненавижу отвечать на вопросы типа (читать максимально противным тоненьким голосом Дейенерис Таргариен): «А воть патиму у тибя Келли Алиникь — ето удатя дьяфтя, а Тьей Бьейкь — осибка?!» Да потому! Да потому что половина этих игроков может абсолютно свободно мигрировать между рубриками, и если бы я поменял Олиника с Берком, вы бы и не заметили, а мне даже почти не пришлось бы корректировать текст.

То есть вы понимаете — мне понадобилось написать почти двадцать текстов про драфты за семь лет, чтобы наконец проникнуться всем ужасом экзистенции генеральных менеджеров лиги, вынужденных делать выбор на таком драфте, как 2013. Поэтому впервые в истории сериала (да, такого не было даже в выпуске про 2000 год) я отменяю рубрику «лотерейные ошибки»: любой баскетболист из набора-2013, кто смог продержаться в лиге хотя бы пять сезонов, однозначно не заслуживает пренебрежительного отношения. Ладно, кроме Шабазза Мухаммада.

Самым сложным было определиться, записывать ли в однозначные провалы Коди Зеллера: человек заслуженный, до сих пор пылит в лиге, болельщики «Шарлотт» его любят (впрочем, болельщики «Шарлотт» — вообще самые толерантные люди, которых я встречал на просторах интернета). Но все же нет, простите, даже на таком ужасном драфте я не могу считать успехом выбор человека, который провел всего один полный год (дебютный) и ни разу не набирал больше 11 очков в среднем по сезону. А еще этот типаж пожилого и сильно испитого Алекса Карузо…

Так. Стоп. Такими темпами я скоро начну сравнивать Инглса и Богдановича с соседями-выпивохами. Это путь в никуда. Давайте подойдем к вопросу более конструктивно.

Окей. Да, Зеллер с трудом соответствует топ-4 пику, под которым команды обычно надеются выцепить нечто, могущее когда-нибудь попасть на МВЗ. С другой стороны, это почти идеальный ролевик, выполнявший в лучшие годы немыслимое количество черновой работы. Это один из сильнейших «скринеров» лиги (ненамного хуже Гобера), развязывавший своими заслонами ноги Кембе Уокеру. Это человек, продававший лимонад, чтобы накопить Кембе 220 миллионов на новый контракт, — звучит вроде бы нелепо, но отлично работает на внутрикомандную атмосферу. Наконец, это лучший из трех братьев Зеллеров и второй кроме Тайлера, чье имя вы помните. Так что? Все-таки ошибка?

Слушай, ты тут устроил целое судебное разбирательство с прениями сторон и совершенно забыл про свой главный вклад в теорию спортивного менеджмента — Поправку Маркуса Кэмби. Неужели Зеллер ее не заслуживает?

Хорошо. Убедили. Вешаем на Зеллера Поправку и отправляем его этажом выше. Все-таки это и правда был очень слабый драфт, а Зеллер, абстрагируясь от пика, вполне приличный игрок.

Что касается Трея Берка — я опять предвижу это «Ряяяя, а патиму Кайтей-Уильямс там, а Бейк тут». Давайте так: если вы вдруг почувствовали нарастающее жжение от этого факта, просто возьмите и поменяйте их местами. Абсолютно ничего в общей картине драфта не изменится. Свои резоны по поводу того, почему МКУ — это относительная удача, я изложил выше, но если они кажутся вам неубедительными, то ничего страшного. Берка я зачислил в неудачи по нескольким простым причинам: его выбрали выше МКУ (напомню, что «Юта» специально поднималась за ним на драфте) и у него была мощная карьера в студентах, благодаря которой его почему-то (из-за роста?) называли новым Крисом Полом и считали лучшим разыгрывающим набора-2013.

В итоге Берк не добился даже таких скромных успехов, какие были у Картера-Уильямса, а уж если «второй Крис Пол» (который на самом деле чистый атакующий комбогард) ни разу за карьеру не делает больше пяти передач в среднем за игру — ну извините, это даже не Зеллер с его заслонами. Помимо всего прочего, Берк оказался травматиком, слил свои интимные фото в интернет, а уже в разгар пандемии коронавируса умудрился окончательно угробить свои перспективы отказом от вакцинирования. При этом Берк заявил, что больше доверяет «холистической» медицине (понятия не имею, что это такое, знаю только «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»). В «Далласе» от таких речей пришли в ужас и немедля попытались сплавить куда-нибудь новоявленного шамана, но не получилось — Берк продолжил пыхтеть в Техасе с пятью очками за матч. Возможно, зарплату ему тоже платят какими-нибудь холистическими долларами.

С остальными кандидатами полегче. Бен Маклемор — классический атлетичный, но бестолковый шутер из «Сакраменто», который сменил больше команд, чем было парней у Эммы Уот… у Рамоны Флауэрс. Добавлю, что я его возненавидел уже в те годы, потому что как раз тогда всех задолбал некто Профессор Маклемор с песней Can’t Hold Us. Интересно, что и Маклемор, как и половина всех игроков с этого драфта, входит в число бывших, действующих или будущих клиентов Рича Пола; это любопытный феномен, о котором нам когда-нибудь придется поговорить отдельно.

Шабазз Мухаммад в юности имел репутацию топового проспекта (правда, оказался переписанным, что поразительно для игрока родом не из Камеруна). Те, кто давно читает мой блог, уже наверняка напряглись, предчувствуя, чем все закончится. Так и есть — психологические проблемы, попытки стать новым Кобе Брайантом и демонстративное нежелание играть в защите… нет, не сделали Шабазза новым Леброном (хотя казалось бы), а довели его до китайской лиги. Забавных фактов тут целых два:

- во-первых, по некоторым данным Флип Сондерс до последнего момента раздумывал, не взять ли вместо Шабазза нескладного греко-нигерийского паренька;

- во-вторых, в 2016 году уверовавший в свои небывалые таланты Шабазз отказался продлеваться с «Миннесотой» на сорок миллионов и отправился на рынок искать выгодный контракт. Рыночек, как водится, порешал, и уже через три месяца никому не нужный Шабазз подписывался с той же «Миннесотой» на однолетнюю минималку.

Погодите. Вы что, надо мной прикалываетесь?

СЕРЬЕЗНО?!

ЕЩЕ ОДИН?!!

(Кстати, угадайте с одной попытки агента Шаббаза. Правда, это невероятно).

Алексей Лень в наиболее смелых преддрафтовых прогнозах рассматривался даже как претендент на первый номер драфта (не совсем понятно, почему — Ноэль хотя бы в перспективе виделся защитным доминатором). Глядя на ситуацию ретроспективно, понимаешь, что «Кливленд» запросто мог его ухватить, но не сложилось, и Лень попал в организацию, максимально подходящую для развития молодых талантов, — «Финикс» середины десятилетия. Шутить шутки про лень Леня, со временем превзошедшие в пошлости даже шутки про Нахеру, я не стану, а лучше расскажу душеспасительную историю. Как-то раз, во время очередной ранней рыбалки, Лень прыгнул в воду за тонущим другом, неосмотрительно уплывшим за буйки, и удерживал его над поверхностью до прибытия спасателей. А теперь представьте, что «Финикс» в те годы обладал бы эффективным менеджментом, Лень играл бы в плей-офф, и на ту роковую рыбалку его товарищ отправился бы один!

Бррр, даже думать о таком не хочется.

- Ноль драфта: Тони Снелл (20)

Не подумайте дурного — Снелл игрок нормальный, но в историю уже вошел как полноправный преемник Джоэла Энтони и Дерека Фишера, выдав 0+0+0+0+0 за полчаса игры. Этого Снеллу показалось мало, и через несколько лет он повторил свое достижение.

- Контракт драфта: Соломон Хилл (23)

«Существительное нарицательное: имя, название (обычно литературного героя, исторического деятеля, события и т. п.), употребляющееся как типическое обобщение, воплощение каких-л. определенных свойств, качеств и т. п.»

Соломон Хилл — символ, эмблема и знамя, олицетворяющее самое понятие заурядного баскетболиста, получившего в 2016 году невменяемый контракт на грани катастрофы. По нынешним временам он уже и не кажется чем-то столь ужасным, но это и неважно — в памяти народной лето 2016 года и скачок потолка зарплат останутся связанными с именами не Аллена Крэбба, не Денга, Мозгова или Майлза Пламли. 2016 год – это Контракт Соломона Хилла, и таким он останется в веках.

- УНИКС драфта: Айзейя Кэнан (34), Нэйт Уолтерс (38), Лоренцо Браун (52), Янис Тимма (60)

Начиная с 1995 года, ставшего точкой отсчета для этой рубрики, именно драфт-2013 дал казанцам наибольшее представительство. Но если для четы Седоковых Казань стала просто транзитным пунктом по дороге во Флориду, то Уолтерс и особенно Кэнан с Брауном принесли УНИКСу немало пользы.

- Позор драфта: Ливио Жан-Шарль (28)

Здесь слово «позор» относится, конечно, не к самому Жан-Шарлю: парень демонстрировал хорошие задатки, да и выбран был «Шпорами», умеющими развивать евро-стэшей, но получил тяжелую травму колена, а после нее как-то затух. Позор — это совершенно чудовищное фейковое интервью, которое я «взял» у француза на заре своего появления на «Трибуне» в 2013 году. По степени петросянства оно далеко переплюнуло даже эротический боевик-кроссовер по вселенным «Мортал Комбата» и «Сейлор-Мун», который я писал в девятом классе (пацаны очень хвалили!). Единственный хороший момент в том, что Жан-Шарлю так и не предоставили шанса поиграть в НБА, — никто и никогда не полезет читать материалы по его тегу и не наткнется на это интервью даже случайно.

- Джеймс Харден драфта: Сергей Карасев (19)

«Российский защитник «Бруклина» Сергей Карасев перед воскресным матчем с «Хит» в Майами был замечен входящим в отель «Four Seasons» в 5 часов утра в компании трех стриптизерш, сообщает Page Six.

«Они вышли из машины и выглядели как одна большая счастливая семья. Они говорили о том, какие щедрые чаевые он оставил в клубе, где они сегодня ночью познакомились», – приводит слова очевидца издание.

Позже в этот день «Нетс» проиграли «Хит» со счетом 84:88, а 21-летний Карасев, выйдя в стартовом составе, смог отметиться лишь 2 очками и 1 передачей».

Верните мне мой 2015 год. Ну пожалуйста.

- Ниро Вульф драфта: Арчи Гудвин (29)

Как всегда, непритязательный каламбурчик под конец для олдов и прочей понимающей публики.

- Лицо драфта: снова Руди Гобер

- Факты драфта

Место проведения: Нью-Йорк, США

Дата: 27 июня 2013

Играли в НБА: 51 игрок из 60 выбранных

Участники Матчей Всех Звезд: три игрока (Яннис Адетокумбо, Виктор Оладипо и Руди Гобер)

***********

Всем, кто дочитал до этого места, привет, остальным соболез… ладно, ладно, просто хочу поделиться творческими планами на ближайшее время. Текст про драфт-2014 наполовину готов, а это значит, что если не случится совсем лютого форс-мажора, он будет опубликован в первых числах апреля.

Жутковато это произносить, но после этого в драфтосериале, который я начал в 2015 году, останется последняя серия — как раз этому 2015 году и посвященная.

Ладно. Все, что имеет начало, имеет и конец. Думаю, впрочем, это не совсем конец драфтовой опупее — я все же наверняка загляну в начало девяностых. Во всяком случае, драфт-94 выглядит очень манящим и завлекательным. Йинка Дэр! Гейлон Никерсон! Легендарный убийца перспектив «Сиэтла» Джим Макилвейн! Нет, туда обязательно нужно заглянуть. А дальше вас ждет некий новый сериал, концепция которого сейчас прорабатывается.

Напомню, что поддержать автора можно по реквизитам 5106 2180 3226 0200. Так как Лига ВТБ кекнулась, поддержка читателей — сейчас в принципе мой единственный источник пожрать. Понимаю, что в нынешний ситуации многим не до этого, я и сам отказался от всех платных подписок, но сто старушек — рубль, как говорится. Вы же знаете мои скромные требования, Ватсон, кусок хлеба, чистый воротничок — что еще человеку надо? Помните, жизни рахонов важны.

Кстати. Кровавый Патреон ввел против моей странички персональные санкции и без предупреждения ее удалил. Поэтому я решил перебраться на православный Бусти. Долго думал, каким эксклюзивом прельстить потенциальных подписчиков и наконец придумал. Но об этом вы услышите в следующий раз, когда все красивенько оформлю.

Спасибо за внимание.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Jason Miller, Jonathan Danielm, Abbie Parr, Jamie McDonald, Patrick McDermott; East News/AP Photo/Tony Dejak, AP Photo/Nell Redmond, AP Photo/ Evan Vucc, AP Photo/Gerald Herbert, Mintaha Neslihan Eroglu / Anadolu Agency, AP Photo/Matt York, AP Photo/John Minchillo, Richard Shotwell/Invision/AP