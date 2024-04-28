Чемпионат Италии. «Милан» примет «Брешию», «Дертона» сыграет с «Виртусом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут восемь матчей.
В предпоследнем игровом дне регулярного чемпионата в ключевом матче тура сойдутся «Милан» и «Брешия». «Виртус» получит шанс стать одним из двух лидеров таблицы во встрече с «Дертоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «PalaMangano»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.15, «PalaPentassuglia»
Положение команд: Брешия – 20-8, Милан – 20-8, Виртус – 20-8, Венеция – 18-10, Реджо-Эмилия – 15-13, Тренто – 15-13, Пистоя – 14-14, Дертона – 14-14, Наполи – 13-15, Динамо Сассари – 12-16, Скафати – 12-16, Ваноли Кремона – 12-16, Варезе – 11-17, Тревизо – 10-18, Бриндизи – 9-19, Виктория Либертас – 9-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.