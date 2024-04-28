Чемпионат Италии. «Милан» примет «Брешию», «Дертона» сыграет с «Виртусом»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут восемь матчей.

В предпоследнем игровом дне регулярного чемпионата в ключевом матче тура сойдутся «Милан» и «Брешия». «Виртус» получит шанс стать одним из двух лидеров таблицы во встрече с «Дертоной».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Варезе – Тревизо
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Наполи
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Дертона – Виртус
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Милан – Брешия
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Тренто – Пистоя
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «PalaTrento»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Ваноли Кремона
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Скафати – Динамо Сассари
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «PalaMangano»
Онлайн матча

Бриндизи – Рейер Венеция
Дата проведения
28 апреля, 19.15, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 20-8, Милан – 20-8, Виртус – 20-8, Венеция – 18-10, Реджо-Эмилия – 15-13, Тренто – 15-13, Пистоя – 14-14, Дертона – 14-14, Наполи – 13-15, Динамо Сассари – 12-16, Скафати – 12-16, Ваноли Кремона – 12-16, Варезе – 11-17, Тревизо – 10-18, Бриндизи – 9-19, Виктория Либертас – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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