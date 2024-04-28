Андрей Стоякович будет играть за унивеситет Калифорнии в NCAA

Сын Предрага Стояковича будет выступать за университет Калифорнии.

Андрей Стоякович получил предложения от Кентукки, Северной Каролины и Мичигана, но был впечатлен встречей с главным тренером Калифорнии Марком Мэдсеном.

«Мы провели несколько бесед, касающихся плана моего развития, что может дать мне университет. Его общая настойчивость, нацеленность на меня, время проведенное со мной и моей семьей, мне понравились.

Он пришел к нам в гости, как только я оказался на трансферном портале . Нашел общий язык с моим отцом, и оказалось, что наши цели совпадают. Не только касательно его планов на команду, но его видение моего будущего. Он верит в меня. Это все, что мне было нужно», – рассказал молодой защитник.

Сын чемпиона , трехкратного участника Матча всех звезд, провел предыдущий год, играя за Стэнфорд. Стоякович набирал 7,8 очка и 3,4 подбора.