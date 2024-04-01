Интерес Хорнера к Алонсо, «Астон Мартин» нацелен на Ферстаппена и Ньюи, «Ред Булл» потерял главного механика и другие новости «Ф-1» за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Хорнер хочет подписать Алонсо, сообщают из Германии, Ральф Шумахер подтверждает готовящиеся планы «Ред Булл».

Экс-пилот «Ф-1» Альберс призвал «ни в коем случае» не приглашать Фернандо в пару к Ферстаппену, обозреватель Хьюз призвал не ставить против третьего титула испанца.

2. «Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи, владелец команды Лоренс Стролл уже сделал конструктору «очень щедрое» предложение, сообщают СМИ.

3. Будущее Сайнса: «Ауди» ждет ответа от испанца, Вольфф назвал Карлоса в числе претендентов на место в «Мерседесе», Марко пока не видит причин менять Переса в «Ред Булл».

4. Марко отрицает, что выдвинул ультиматум Риккардо, у которого якобы есть два Гран-при, чтобы сохранить место в «РБ».

5. Главный механик «Ред Булл» Ли Стивенсон покинул команду.

6. Хюлькенберг предложил сменить систему начисления очков в «Ф-1».

7. Вольфф не приедет с «Мерседесом» на Гран-при Японии.

8. Феттель провел тесты гиперкара «Порше» и рассказал об «отличных ощущениях» от болида.

9. Гюнтер выиграл гонку «Формулы E» в Токио, Верляйн стал лидером чемпионата.

10. Рованпера одержал победу на Ралли Кении WRC.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2024



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Гран-при Японии «Ф-1» (5-7 апреля).

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