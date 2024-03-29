В «Астон Мартин» предложили контракт Ньюи (Autosport)

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Лоренс Стролл Авто

«Астон Мартин» хочет переманить из «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

Как стало известно Autosport, владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл сделал Ньюи очень щедрое предложение – это произошло по ходу гоночного уик-энда в Саудовской Аравии. Отмечается, что в случае согласия Ньюи будет зарабатывать примерно столько же, сколько и самые высокооплачиваемые гонщики «Формулы-1».

Считается, что привлечением Ньюи Стролл не только значительно усилит технический штаб «Астон Мартин», но и сделает вариант с переходом в британскую команду более привлекательным для Макса Ферстаппена.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что предложение главе конструкторского бюро «Ред Булл» также сделала «Феррари».

Переговоры Ньюи с «Феррари» находятся в продвинутой стадии (Bild)

«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)

21 комментарий
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Стролл похоже всерьез решил сделать сына чеспионом
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Стролл конечно мощно подходит ко всем процессам. Сначала в инфраструктуру вложился, теперь в персонал, нового доминатора строит
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Ха-ха, я так и думал с начала скандала с Хорнером.
У Стролла больше возможностей заинтересовать Ньюи - не нужно ничего согласовывать с корпоративной верхушкой.
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Ответ grag68
Стролл похоже всерьез решил сделать сына чеспионом
Надо еще чтобы напарник поддавался
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Хонда возможно Ньюи с Максом у АМ планы грандиозные, вот только это никак не сделает сына чемпионом, кажется пора выбирать между командой и сыном, любой топовый или около пилот не оставит ему шансов
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Ответ GODZILLA
Хонда возможно Ньюи с Максом у АМ планы грандиозные, вот только это никак не сделает сына чемпионом, кажется пора выбирать между командой и сыном, любой топовый или около пилот не оставит ему шансов
Будут ездить одним пилотом. Вторым посадят Кубицу и будут крашить его на половине этапов
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Ньюи контракт предлагают многие наверняка.
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Ответ Volodya_A
Можно же запилить сОмовоз, взять вторикелить кого-то подходящего и вуаля
Тогда зачем им Макс?
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Классная идея. Было бы здорово увидеть нового чемпиона. 👏🏻👏🏻👏🏻
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В Астон Мартине постепенно выстраивается новая Дрим Тим, чем-то напоминает Феррари 90-х, собирали команду, строили болид и команду и дальше период доминирования
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Ответ umahanov87
Будут ездить одним пилотом. Вторым посадят Кубицу и будут крашить его на половине этапов
Звучит как план
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Ответ Ascari
Было бы очень хорошо, есбы бы это было правдой и Ньюи на это согласился))
И не говори. Как бы было потрясно, если бы Стролл стал чемпионом. А потом бы ушел в закат и Ньюи активировал новый челлендж - сделать мультикратным Никитку
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Хороший ход Астона Мартина!!!Сейчас Ред Буллу надо раскошелиться.Весёлая борьба началась.
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Ответ GODZILLA
Тогда зачем им Макс?
Новость вроде не про Макса?
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Ответ grag68
Стролл похоже всерьез решил сделать сына чеспионом
Тут даже Ньюи не поможет
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