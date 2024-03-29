В «Астон Мартин» предложили контракт Ньюи (Autosport)

«Астон Мартин» хочет переманить из «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

Как стало известно Autosport, владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл сделал Ньюи очень щедрое предложение – это произошло по ходу гоночного уик-энда в Саудовской Аравии. Отмечается, что в случае согласия Ньюи будет зарабатывать примерно столько же, сколько и самые высокооплачиваемые гонщики «Формулы-1».

Считается, что привлечением Ньюи Стролл не только значительно усилит технический штаб «Астон Мартин», но и сделает вариант с переходом в британскую команду более привлекательным для .

Ранее в прессе появлялась информация о том, что предложение главе конструкторского бюро « » также сделала «Феррари».

Переговоры Ньюи с «Феррари» находятся в продвинутой стадии (Bild)

«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)