Сайнс должен ответить на предложение «Ауди» в ближайшие недели (AMuS)
«Ауди» торопит Сайнса с принятием решения о будущем.
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс остается приоритетной трансферной целью «Ауди», сообщает Auto Motor und Sport.
Контракт испанца со Скудерией истекает в конце сезона-2024, в следующем году гонщика заменит Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
По информации немецкого портала, у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо больше шансов на место в «Ред Булл», чем у соотечественника. Алонсо лучше сочетается с «бунтарским» имиджем команды и, в отличие от Сайнса, становился чемпионом «Формулы-1».
«Кроме того, Алонсо не нужно переживать по поводу ситуации с двигателями на сезон-2026 и далее. В «Ред Булл» у него появился бы еще один шанс выиграть третий титул в 2025-м. Для него этого достаточно», – отмечает издание.
«Ауди», которая недавно заявила о том, что купит 100 процентов акций «Заубера», выделила Сайнсу ограниченное время на размышления – Карлос должен определиться до середины апреля.
Какой бы выбор ни сделал Сайнс, переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» / «Ауди» считается фактически решенным делом.
Ранее помимо Сайнса и Хюлькенберга в прессе упоминали пилота «Альпин» Эстебана Окона как потенциального претендента на место в швейцарском коллективе.
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Какой еще Сайнс ? Ультиматум он хотел бы поставить…
Ведь все потенциальные команды в мире хотят заявится в Формулу 1 ради того, чтобы за них Сайнс выступал.
Карлито конечно молодец, но с учетом, что команд и мест для пилотов гораздо меньше чем самых пилотов (с учетом тех кто не выступают в Формуле), то даже самая последняя команда чемпионата может поставить ультиматум пилоту, а дальше его право подписываться или нет
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На бумаге перспективные и молодые?
А как на деле так ошибки совершают?
Пиастри? Да, талантлив, быстр, но и побед за ним числится
Норрис? В целом тоже самое, только старше
Рассел? Стабильности не хватает, чтобы Хэмилтона одолеть
Леклер? Тоже надо поустойчивее морально стать, если хочет титул выиграть
Может туда уже Бермана записали и Антонелли?
Хотя у него только 5побед против 55у Макса.