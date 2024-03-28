Сайнс должен ответить на предложение «Ауди» в ближайшие недели (AMuS)

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«Ауди» торопит Сайнса с принятием решения о будущем.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс остается приоритетной трансферной целью «Ауди», сообщает Auto Motor und Sport.

Контракт испанца со Скудерией истекает в конце сезона-2024, в следующем году гонщика заменит Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

По информации немецкого портала, у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо больше шансов на место в «Ред Булл», чем у соотечественника. Алонсо лучше сочетается с «бунтарским» имиджем команды и, в отличие от Сайнса, становился чемпионом «Формулы-1».

«Кроме того, Алонсо не нужно переживать по поводу ситуации с двигателями на сезон-2026 и далее. В «Ред Булл» у него появился бы еще один шанс выиграть третий титул в 2025-м. Для него этого достаточно», – отмечает издание.

«Ауди», которая недавно заявила о том, что купит 100 процентов акций «Заубера», выделила Сайнсу ограниченное время на размышления – Карлос должен определиться до середины апреля.

Какой бы выбор ни сделал Сайнс, переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» / «Ауди» считается фактически решенным делом.

Ранее помимо Сайнса и Хюлькенберга в прессе упоминали пилота «Альпин» Эстебана Окона как потенциального претендента на место в швейцарском коллективе.

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26 комментариев
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Какой еще Ауди? Ультиматум они ставят. Сайнсу место в ТОПах, он точно без работы не останется.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Хэм и Ферзь, так-то, чемпионы. А Леклеру за что?
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Ответ Rodbert
Какой еще Ауди? Ультиматум они ставят. Сайнсу место в ТОПах, он точно без работы не останется.
угу, ауди они будут году в 26, а то и позже, пока настроят все процессы. А до этого от ауди там будет в лучше случае одно название, а по факту это так и будет саубер :)
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Ответ Виталий Колесников
я буду смеяться, как сумасшедший, если испанца вернут в систему РБ. как после этого охарактеризовать карьеру Сайнса? назвать лузером не получается, но почему он тогда ни в одной команде надолго не задерживается? вроде как постоянно переходил на повышение, но вернулся туда, откуда ушел. так зачем это путешествие было, лол
Тут как посмотреть. Если он в Ред Булл перейдет, то и это в определенном смысле будет повышение, он же в младшей команде катал. Ну да, будет забавно, если его вернут "через годы, через расстояния", учитывая неприятный флер после его ухода из системы, в том числе из-за сложных отношений с юным Максом. Но мне кажется, что как раз у повзрослевшего и всем все доказавшего Ферстаппена отношения с Алонсо не факт что сложились бы вообще. Дед хоть и быстрый, но чудной.
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Самый ужас, что среди имен, лучшие варианты это дед, гонявший еще с Шумахером, и крепкий второй номер любой топ-команды, что-то вроде Массы.
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Ответ Rodbert
Какой еще Ауди? Ультиматум они ставят. Сайнсу место в ТОПах, он точно без работы не останется.
Смешно
Какой еще Сайнс ? Ультиматум он хотел бы поставить…
Ведь все потенциальные команды в мире хотят заявится в Формулу 1 ради того, чтобы за них Сайнс выступал.
Карлито конечно молодец, но с учетом, что команд и мест для пилотов гораздо меньше чем самых пилотов (с учетом тех кто не выступают в Формуле), то даже самая последняя команда чемпионата может поставить ультиматум пилоту, а дальше его право подписываться или нет
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Ответ GODZILLA
А по мне у Сайнса больше шансов оказаться в РБ, тем более он уже был в их системе
Я бы тоже хотел, чтобы Карлос перешёл в РБ, Цуноде нужен сильный напарник.)
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Хм, несколько странный пассаж, что Алонсо лучше сочетается с «бунтарским» имиджем команды. Им там внутри бунтов мало?! Как по мне, если Макс в "Ред Булл" остается, Сайнс для него более подходящий партнер, чем Алонсо. По маркетингу, канеш, вопросы, но с другой стороны, Сайнс воспитанник системы как бэ... Могли бы такое "возвращение" и в маркетинге раскрутить.
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Есть место в Мерсе, открыт вопрос по месту в РБ, возможно в РБ закроет место Алонсо освободив в Астон Мартине.

*Заубер ограничивает во времени единственного пилота не из РБ выигрывавшего гонки в последних двух сезонах*
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Ответ mmike
Мы не рассматриваем вариант с переходом в Кик потому что что?
Команда Заубер набрала 0 очков за последние 8 гран-при. Зачем Сайнцу потеряный сезон? Проще взять годичный отпуск.
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Ответ Сергей Фетисов
Вот вырезал аппендицит !!!Сразу стал нужен.Конечно кроме Феррари.Куда только не сватают.Только Сайнс показал особенно в прошлом сезоне ,что он не стабилен.
Кто-кто, а Карлито стабилен, просто его стабильность +- на уровне возможностей болида.
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Ответ sasha230876
Хэм и Ферзь, так-то, чемпионы. А Леклеру за что?
За прошлые чемпионства платят для маркетинга. За будущие чемпионства платят ради амбиций.
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Ответ vulturecrow
потому что молодые топы заняты. и в команду к Ферстаппену не хотят.
А где эти молодые топы?
На бумаге перспективные и молодые?
А как на деле так ошибки совершают?
Пиастри? Да, талантлив, быстр, но и побед за ним числится
Норрис? В целом тоже самое, только старше
Рассел? Стабильности не хватает, чтобы Хэмилтона одолеть
Леклер? Тоже надо поустойчивее морально стать, если хочет титул выиграть
Может туда уже Бермана записали и Антонелли?
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Ответ Виталий Колесников
Самый ужас, что среди имен, лучшие варианты это дед, гонявший еще с Шумахером, и крепкий второй номер любой топ-команды, что-то вроде Массы.
потому что молодые топы заняты. и в команду к Ферстаппену не хотят.
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Ответ swerh
Хм, несколько странный пассаж, что Алонсо лучше сочетается с «бунтарским» имиджем команды. Им там внутри бунтов мало?! Как по мне, если Макс в "Ред Булл" остается, Сайнс для него более подходящий партнер, чем Алонсо. По маркетингу, канеш, вопросы, но с другой стороны, Сайнс воспитанник системы как бэ... Могли бы такое "возвращение" и в маркетинге раскрутить.
я буду смеяться, как сумасшедший, если испанца вернут в систему РБ. как после этого охарактеризовать карьеру Сайнса? назвать лузером не получается, но почему он тогда ни в одной команде надолго не задерживается? вроде как постоянно переходил на повышение, но вернулся туда, откуда ушел. так зачем это путешествие было, лол
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Ответ sasha230876
Команда Заубер набрала 0 очков за последние 8 гран-при. Зачем Сайнцу потеряный сезон? Проще взять годичный отпуск.
Так а с переименованием в Ауди они сразу поедут? Это в любом случае долгосрочный проект. Да и вряд ли кто-то хочет Сайнса на год, зная, что он уйдет в 2026. Полагаю, предложение Ауди именно со следующего года.
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Ответ sasha230876
Проблема в том, что Ауди будет с 2026 г. (вариант, что Саинц переходит в "Кик" или "Стейк" мы не рассматриваем). То есть, где-то нужно "пересидеть" 2025-й. Вопрос, где?
Мы не рассматриваем вариант с переходом в Кик потому что что?
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Ответ Lordk
За прошлые чемпионства платят для маркетинга. За будущие чемпионства платят ради амбиций.
У Леклера маркетинговый потенциал тоже огромный,у него больше подписчиков в инсте чем у Ферстаппена и почти такие же спонсорские контракты.
Хотя у него только 5побед против 55у Макса.
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В Ред Буле Сайнц станет однозначно вторым, а в Ауди - скорее первым. Так что есть смысл соглашаться, если только не будет вариантов понадёжнее - с Мерседесом или Астоном. Но, думается, не будет. Вольф предложит короткий контракт, держа в уме Антонелли, а Стролл-старший предпочитает топов
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