Сайнс должен ответить на предложение «Ауди» в ближайшие недели (AMuS)

«Ауди» торопит Сайнса с принятием решения о будущем.

Пилот « » остается приоритетной трансферной целью «Ауди», сообщает Auto Motor und Sport.

Контракт испанца со Скудерией истекает в конце сезона-2024, в следующем году гонщика заменит из « ».

По информации немецкого портала, у пилота «Астон Мартин» больше шансов на место в «Ред Булл», чем у соотечественника. Алонсо лучше сочетается с «бунтарским» имиджем команды и, в отличие от Сайнса, становился чемпионом «Формулы-1».

«Кроме того, Алонсо не нужно переживать по поводу ситуации с двигателями на сезон-2026 и далее. В «Ред Булл» у него появился бы еще один шанс выиграть третий титул в 2025-м. Для него этого достаточно», – отмечает издание.

«Ауди», которая недавно заявила о том, что купит 100 процентов акций «Заубера», выделила Сайнсу ограниченное время на размышления – Карлос должен определиться до середины апреля.

Какой бы выбор ни сделал Сайнс, переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» / «Ауди» считается фактически решенным делом.

Ранее помимо Сайнса и Хюлькенберга в прессе упоминали пилота «Альпин» Эстебана Окона как потенциального претендента на место в швейцарском коллективе.

«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)

Журналист Барретто: «Окон – один из главных приоритетов «Заубера»