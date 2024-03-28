Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Вассер будет раздосадован тем, что меняет Сайнса на Хэмилтона»
«Феррари» пожалеет, что меняет Сайнса на Хэмилтона, заявил Штук.
Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук предположил, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассер раскается в приглашении Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» вместо Карлоса Сайнса.
Испанец одержал победу на Гран-при Австралии после пропущенной гонки в Саудовской Аравии из-за удаления аппендикса.
«Мне всегда было интересно, почему «Феррари» отпустила такого пилота как Карлоса Сайнса. После гонки было видно, что он все еще страдал от операции на аппендиксе. Поэтому его победа еще более ценная, он выступил прекрасно. И это лишь подтверждает сомнения по поводу расставания с ним.
Фредерик Вассер будет раздосадован тем, что принял такое решение. Я никогда не понимал замену Сайнса на Хэмилтона», – заявил Штук.
Эксперт также высказался о том, где Карлос может оказаться:
«На месте «Ред Булл» я бы сделал все возможное, чтобы разорвать контракт с Серхио Пересом. Безусловно, там есть опции. И предложил бы кокпит Сайнсу. Это самый подходящий момент.
Стал бы Сайнс угрозой для Макса Ферстаппена? Во-первых, мне бы хотелось, чтобы стал, потому что конкуренция подстегивает бизнес. Максу пришлось бы атаковать еще сильнее.
Во-вторых, уверен, Макс стал бы спать хуже, если бы понимал, что напарником станет Сайнс. В конечном счете наступает день, когда ты теряешь статус. Ферстаппен является номером один в «Ред Булл», но в какой-то момент это подойдет к концу. Либо он слишком постареет, либо новый напарник внезапно окажет на него давление.
В таком случае начнется безумие. В итоге Ферстаппен или станет еще быстрее, или сломается. Но, возможно, роль Ферстаппена подразумевает, что у него есть право голоса при выборе партнера по команде. Если так, то, могу представить, он доволен Пересом, ведь ему не приходится переживать».
Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?
Тото Вольфф о пилоте для «Мерседеса»: «Есть аргументы в пользу молодых, опытных и Сайнса»
Ситуация в Фурах вообще беспроигрышная, если на это есть деньги - имеется молодой и амбициозный, всеми признанный талант + матёрый заслуженный Чемпион, крайне мотивированный завоевать ещё один титул.
Это ещё и мотивация Леклера работать на полную. Это непримеримость Люиса к итальянской расхлябанности.
Это требования по тактике.
Это встряска всей команды.
Только одно может разрушить явные ништячки от прихода Хэма: если они закусятся и начнут бороться на трассе между собой в ущерб всей команде.
Надеюсь, Шарль не пойдет дорогой Рассела и будет бороться с другими гонщиками, а не напарником.
Но они нанимали кого угодно, в том числе сбитого летчика Феттеля, профнепригодного к концу карьеры Кими, двух упомянутых выше, а по-настоящему топовые пилоты что-то не выстраивались в очередь к ним, что как-то не кореллирует со словами, что у Феррари не было проблем нанять быстрого гонщика.
В следующем году посмотрим, остался ли ещё огонь у Льюиса.