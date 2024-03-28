Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Вассер будет раздосадован тем, что меняет Сайнса на Хэмилтона»

«Феррари» пожалеет, что меняет Сайнса на Хэмилтона, заявил Штук.

Бывший гонщик «Формулы-1» предположил, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассер раскается в приглашении из «Мерседеса» вместо Карлоса Сайнса.

Испанец одержал победу на после пропущенной гонки в Саудовской Аравии из-за удаления аппендикса.

«Мне всегда было интересно, почему « » отпустила такого пилота как . После гонки было видно, что он все еще страдал от операции на аппендиксе. Поэтому его победа еще более ценная, он выступил прекрасно. И это лишь подтверждает сомнения по поводу расставания с ним.

Фредерик Вассер будет раздосадован тем, что принял такое решение. Я никогда не понимал замену Сайнса на Хэмилтона», – заявил Штук.

Эксперт также высказался о том, где Карлос может оказаться:

«На месте «Ред Булл» я бы сделал все возможное, чтобы разорвать контракт с Серхио Пересом. Безусловно, там есть опции. И предложил бы кокпит Сайнсу. Это самый подходящий момент.

Стал бы Сайнс угрозой для Макса Ферстаппена? Во-первых, мне бы хотелось, чтобы стал, потому что конкуренция подстегивает бизнес. Максу пришлось бы атаковать еще сильнее.

Во-вторых, уверен, Макс стал бы спать хуже, если бы понимал, что напарником станет Сайнс. В конечном счете наступает день, когда ты теряешь статус. Ферстаппен является номером один в «Ред Булл», но в какой-то момент это подойдет к концу. Либо он слишком постареет, либо новый напарник внезапно окажет на него давление.

В таком случае начнется безумие. В итоге Ферстаппен или станет еще быстрее, или сломается. Но, возможно, роль Ферстаппена подразумевает, что у него есть право голоса при выборе партнера по команде. Если так, то, могу представить, он доволен Пересом, ведь ему не приходится переживать».

Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?

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