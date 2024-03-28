Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Вассер будет раздосадован тем, что меняет Сайнса на Хэмилтона»

Теги возможные переходы Гран-при Австралии Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Ханс-Йоахим Штук Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Феррари» пожалеет, что меняет Сайнса на Хэмилтона, заявил Штук.

Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук предположил, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассер раскается в приглашении Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» вместо Карлоса Сайнса.

Испанец одержал победу на Гран-при Австралии после пропущенной гонки в Саудовской Аравии из-за удаления аппендикса.

«Мне всегда было интересно, почему «Феррари» отпустила такого пилота как Карлоса Сайнса. После гонки было видно, что он все еще страдал от операции на аппендиксе. Поэтому его победа еще более ценная, он выступил прекрасно. И это лишь подтверждает сомнения по поводу расставания с ним.

Фредерик Вассер будет раздосадован тем, что принял такое решение. Я никогда не понимал замену Сайнса на Хэмилтона», – заявил Штук.

Эксперт также высказался о том, где Карлос может оказаться:

«На месте «Ред Булл» я бы сделал все возможное, чтобы разорвать контракт с Серхио Пересом. Безусловно, там есть опции. И предложил бы кокпит Сайнсу. Это самый подходящий момент.

Стал бы Сайнс угрозой для Макса Ферстаппена? Во-первых, мне бы хотелось, чтобы стал, потому что конкуренция подстегивает бизнес. Максу пришлось бы атаковать еще сильнее.

Во-вторых, уверен, Макс стал бы спать хуже, если бы понимал, что напарником станет Сайнс. В конечном счете наступает день, когда ты теряешь статус. Ферстаппен является номером один в «Ред Булл», но в какой-то момент это подойдет к концу. Либо он слишком постареет, либо новый напарник внезапно окажет на него давление.

В таком случае начнется безумие. В итоге Ферстаппен или станет еще быстрее, или сломается. Но, возможно, роль Ферстаппена подразумевает, что у него есть право голоса при выборе партнера по команде. Если так, то, могу представить, он доволен Пересом, ведь ему не приходится переживать».

Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?

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14 комментариев
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Зачем РБ разрывать контракт с Пересом если тот итак истекает? А вообще вроде бы этот деятель работал раньше экспертом на сайте Ф1. И помню еще во времена соперничества Фур Михаэля и Вил Ральфа и Монтоии, Вилы сделали болид с двойным носом, А Фуры традиционную концепцию где все линии утончили до предела. Этот иксперд разродился статьей что Феррари выдало позорище на фоне Вилок. В итоге Вилы никуда не поехали, и отказались от двойного носа, а Фуры в тот сезон порвали все возможные рекорды.
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Да ладно, у Феррари никогда не будет проблемы нанять быстрого гонщика, Сайнц явно не главная звезда поколения, чтобы из-за него страдать :)
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Даёшь в РБ Сайнса чтобы и Макс не расслаблялся
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Ещё один "великий" иксперд.. Что хоть за Штука такая?
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Очередной выстрел в молоко от горе-иксперда, имя которого даже не вспомнить.
Ситуация в Фурах вообще беспроигрышная, если на это есть деньги - имеется молодой и амбициозный, всеми признанный талант + матёрый заслуженный Чемпион, крайне мотивированный завоевать ещё один титул.
Это ещё и мотивация Леклера работать на полную. Это непримеримость Люиса к итальянской расхлябанности.
Это требования по тактике.
Это встряска всей команды.
Только одно может разрушить явные ништячки от прихода Хэма: если они закусятся и начнут бороться на трассе между собой в ущерб всей команде.
Надеюсь, Шарль не пойдет дорогой Рассела и будет бороться с другими гонщиками, а не напарником.
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да ладно, у Феррари никогда не будет проблемы нанять быстрого гонщика, Сайнц явно не главная звезда поколения, чтобы из-за него страдать :)
Правда Карлос не тот кто нужен Феррари стабильный гонщик но не орёл.
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Ответ petrovson
Почему тогда сейчас за них ездят середняк сайнс и безнадёжный неудачник Леклер?
То есть ты считаешь, что сейчас у них основная проблема в пилотах? :))
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Конечно если Сайнс придёт в Ред Булл конкуренция будет хорошая.Только от Сайнса ждут ответа Ауди!Причём в ближайшее время.Так-что скоро будет ясно.
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Даже если Карлос перейдет к Быкам машина всё равно будет делаться под Ферзя смысл вторикеллить лучше выбрать что то для себя
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
То есть ты считаешь, что сейчас у них основная проблема в пилотах? :))
Считаю, что сейчас в пелотоне 3 топовых пилота, Макс, Фернандо и Льюис, каждый из которых смог бы дать Феррари правильный импульс в свое время.
Но они нанимали кого угодно, в том числе сбитого летчика Феттеля, профнепригодного к концу карьеры Кими, двух упомянутых выше, а по-настоящему топовые пилоты что-то не выстраивались в очередь к ним, что как-то не кореллирует со словами, что у Феррари не было проблем нанять быстрого гонщика.
В следующем году посмотрим, остался ли ещё огонь у Льюиса.
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Ответ petrovson
Считаю, что сейчас в пелотоне 3 топовых пилота, Макс, Фернандо и Льюис, каждый из которых смог бы дать Феррари правильный импульс в свое время. Но они нанимали кого угодно, в том числе сбитого летчика Феттеля, профнепригодного к концу карьеры Кими, двух упомянутых выше, а по-настоящему топовые пилоты что-то не выстраивались в очередь к ним, что как-то не кореллирует со словами, что у Феррари не было проблем нанять быстрого гонщика. В следующем году посмотрим, остался ли ещё огонь у Льюиса.
Тем не менее, ни в один из сезонов ни один из этих гонщиков не принес бы Феррари титул. При этом Алонсо там гонял, а Льюис будет гонять, т.е. 2 из 3 перечисленных тобой как топовые таки имеют отношение к Феррари, Макс же просто ещё не был доступен. Итого, у Феррари нет проблем с наймом, гораздо больше вопросов к другим аспектам :)
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