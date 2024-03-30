Формула E. Токио. Гюнтер выиграл гонку, Роулэнд – 2-й, Деннис – 3-й, у лидеров чемпионата равное количество очков
Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу в первой в истории гонке «Формулы E» в Токио.
На протяжении большей части заезда лидировал Оливер Роулэнд, который принес «Ниссану» домашний поул, однако на заключительных кругах в лидеры вырвался Гюнтер. Роулэнд прессинговал соперника до последних метров, но остался вторым, а третье место завоевал пилот «Андретти» Джейк Деннис, опередивший Антониу Феликса да Кошту из «Порше».
Гонщик «Порше» Паскаль Верляйн занял пятое место и догнал лидера сезона Ника Кэссиди из «Ягуара», который стал седьмым. По дополнительным показателям впереди остался Кэссиди.
После финиша дисквалифицировали Эдоардо Мортару («Махиндра»), который занял шестое место, но был наказан за перерасход энергии.
«Макларен» после победы в Сан-Паулу неудачно провел этап: Джейку Хьюзу и Сэму Берду пришлось заезжать в боксы, и они остались без очков. Во второй половине дистанции на трассу выехала машина безопасности после сходов Лукаса ди Грасси («Абт») и Ника де Вриса («Махиндра»).
Берни Экклстоун: «Формула E» технически на уровне «Ф-1», выглядит супер»
«Лола», выступавшая в «Ф-1», вернется в автоспорт как производитель в «Формуле E» (The Race)