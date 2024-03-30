Формула E. Токио. Гюнтер выиграл гонку, Роулэнд – 2-й, Деннис – 3-й, у лидеров чемпионата равное количество очков

Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу в первой в истории гонке « » в Токио.

На протяжении большей части заезда лидировал Оливер Роулэнд, который принес « » домашний поул, однако на заключительных кругах в лидеры вырвался Гюнтер. Роулэнд прессинговал соперника до последних метров, но остался вторым, а третье место завоевал пилот «Андретти» Джейк Деннис, опередивший да Кошту из «Порше».

Гонщик «Порше» Паскаль Верляйн занял пятое место и догнал лидера сезона Ника Кэссиди из « », который стал седьмым. По дополнительным показателям впереди остался Кэссиди.

После финиша дисквалифицировали Эдоардо Мортару («Махиндра»), который занял шестое место, но был наказан за перерасход энергии.

«Макларен» после победы в Сан-Паулу неудачно провел этап: Джейку Хьюзу и Сэму Берду пришлось заезжать в боксы, и они остались без очков. Во второй половине дистанции на трассу выехала машина безопасности после сходов ди Грасси («Абт») и Ника де Вриса («Махиндра»).

Этап 5

Токио, Япония

30 марта 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») – 35 кругов

2. Оливер Роулэнд («Ниссан») +0,755

3. Джейк Деннис («Андретти») +1,405

4. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,822

5. Паскаль Верляйн («Порше») +3,897

6. Нико Мюллер («Абт») +4,983

7. Ник Кэссиди («Ягуар») +5,542

8. Робин Фряйнс («Энвижн») +5,929

9. Серджиу Сетте Камара («ЕРТ») +6,504

10. Саша Фенестраз («Ниссан») +7,016

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 63 очка

2. Паскаль Верляйн – 63

3. Оливер Роулэнд – 54

4. Джейк Деннис – 53

5. Максимилиан Гюнтер – 48

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