Формула E. Токио. Гюнтер выиграл гонку, Роулэнд – 2-й, Деннис – 3-й, у лидеров чемпионата равное количество очков

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Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу в первой в истории гонке «Формулы E» в Токио.

На протяжении большей части заезда лидировал Оливер Роулэнд, который принес «Ниссану» домашний поул, однако на заключительных кругах в лидеры вырвался Гюнтер. Роулэнд прессинговал соперника до последних метров, но остался вторым, а третье место завоевал пилот «Андретти» Джейк Деннис, опередивший Антониу Феликса да Кошту из «Порше».

Гонщик «Порше» Паскаль Верляйн занял пятое место и догнал лидера сезона Ника Кэссиди из «Ягуара», который стал седьмым. По дополнительным показателям впереди остался Кэссиди.

После финиша дисквалифицировали Эдоардо Мортару («Махиндра»), который занял шестое место, но был наказан за перерасход энергии.

«Макларен» после победы в Сан-Паулу неудачно провел этап: Джейку Хьюзу и Сэму Берду пришлось заезжать в боксы, и они остались без очков. Во второй половине дистанции на трассу выехала машина безопасности после сходов Лукаса ди Грасси («Абт») и Ника де Вриса («Махиндра»).

Этап 5
Токио, Япония
30 марта 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») – 35 кругов
2. Оливер Роулэнд («Ниссан») +0,755
3. Джейк Деннис («Андретти») +1,405
4. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,822
5. Паскаль Верляйн («Порше») +3,897
6. Нико Мюллер («Абт») +4,983
7. Ник Кэссиди («Ягуар») +5,542
8. Робин Фряйнс («Энвижн») +5,929
9. Серджиу Сетте Камара («ЕРТ») +6,504
10. Саша Фенестраз («Ниссан») +7,016
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Ник Кэссиди – 63 очка
2. Паскаль Верляйн – 63
3. Оливер Роулэнд – 54
4. Джейк Деннис – 53
5. Максимилиан Гюнтер – 48
 

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