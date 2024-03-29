Главный механик «Ред Булл» Ли Стивенсон покинул команду

Из «Ред Булл» уходит глава подразделения механиков.

Ли Стивенсон присоединился к « » в 2006 году, а в 2014-м стал главой подразделения механиков. В общей сложности Стивенсон проработал в коллективе 18 лет.

Как сообщается, уход Стивенсона был согласован еще в 2023 году. Официально детали ухода не раскрывались, однако сам сотрудник намекал на переход в другую команду. При этом Стивенсон уже объявил, что начнет работу в новой команде с предстоящего .

В «Ред Булл» пока не определились, кто именно займет должность главного механика после ухода Стивенсона.

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