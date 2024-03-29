Главный механик «Ред Булл» Ли Стивенсон покинул команду

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Авто

Из «Ред Булл» уходит глава подразделения механиков.

Ли Стивенсон присоединился к «Ред Булл» в 2006 году, а в 2014-м стал главой подразделения механиков. В общей сложности Стивенсон проработал в коллективе 18 лет.

Как сообщается, уход Стивенсона был согласован еще в 2023 году. Официально детали ухода не раскрывались, однако сам сотрудник намекал на переход в другую команду. При этом Стивенсон уже объявил, что начнет работу в новой команде с предстоящего Гран-при Японии.

В «Ред Булл» пока  не определились, кто именно займет должность главного механика после ухода Стивенсона.

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7 комментариев
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чтобы приступить к работе в моей новой команде, чьи боксы находятся на противоположном конце пит-лейн. Меня ждёт серьёзный вызов, но я готов его принять!»

он в хаас походу🙃
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В Феррари или Астон Мартин?
Вполне вероятен Астон Мартин. Они перед сезоном из Ред Булл брали инженера, который занимался организацией пит-стопов и координировал механиков. Возможно это ещё одно пополнение.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Питстопы фигня. Главный механик должен знать всю машину лучше инженеров, потому что инженеры отвечают за какую то одну область. Он все детали конструкции может рассказать
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безусловно сей господин расскажет новой команде технические секреты RB20.
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В Феррари или Астон Мартин?
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Ответ gaben8800
Вполне вероятен Астон Мартин. Они перед сезоном из Ред Булл брали инженера, который занимался организацией пит-стопов и координировал механиков. Возможно это ещё одно пополнение.
Комментарий удален пользователем
Ответ gaben8800
Вполне вероятен Астон Мартин. Они перед сезоном из Ред Булл брали инженера, который занимался организацией пит-стопов и координировал механиков. Возможно это ещё одно пополнение.
Он сказал будет работать на другом конце пит лейна, а это те кто были в хвосте в КК в 2023, т.е. Хаас, Заубер, или ВизаРБ. Тем более что без отпуска, никто в сильную команду так не отпускает инженеров
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Ответ Максим Макеев
чтобы приступить к работе в моей новой команде, чьи боксы находятся на противоположном конце пит-лейн. Меня ждёт серьёзный вызов, но я готов его принять!» он в хаас походу🙃
Даже без отпуска скорее в ВизуРБ, хотя может и в Хаас
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