WRC. Рованпера выиграл Ралли Кении

Рованпера одержал победу на Ралли Кении.

Для двукратного чемпиона WRC эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Кении

29-31 марта 2024 года

Топ-10

1. (« ») – 3:30.34,6

2. Такамото Катцута («Тойота») +1.27,3

3. Адриен Формо («Форд») +2.19,7

4. («Тойота») +4.17,2

5. («Хендэ») +10.19,8

6. Гас Гринсмит («Шкода») +17.29,0

7. Оливер Сольберг («Шкода») +19.00,6

8. («Хендэ») +20.13,8

9. Юрдан Сердеридис («Форд») +25.12,3

10. Кайетан Кайетанович («Шкода») +25.53,2