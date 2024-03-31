WRC. Рованпера выиграл Ралли Кении

Теги результаты чемпионат мира по ралли Форд Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Элфин Эванс Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Рованпера одержал победу на Ралли Кении.

Для двукратного чемпиона WRC эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Кении
29-31 марта 2024 года
Топ-10
 
2. Такамото Катцута («Тойота») +1.27,3
3. Адриен Формо («Форд») +2.19,7
4. Элфин Эванс («Тойота») +4.17,2
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +10.19,8
6. Гас Гринсмит («Шкода») +17.29,0
7. Оливер Сольберг («Шкода») +19.00,6
8. Отт Тянак («Хендэ») +20.13,8
9. Юрдан Сердеридис («Форд») +25.12,3
10. Кайетан Кайетанович («Шкода») +25.53,2
 
 
1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После неудачи в Швеции, я думаю, что отличная компенсация в Кении. Правда удивляет отрыв то второго места.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий