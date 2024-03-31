WRC. Рованпера выиграл Ралли Кении
Рованпера одержал победу на Ралли Кении.
Для двукратного чемпиона WRC эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Кении
29-31 марта 2024 года
Топ-10
1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:30.34,6
2. Такамото Катцута («Тойота») +1.27,3
3. Адриен Формо («Форд») +2.19,7
4. Элфин Эванс («Тойота») +4.17,2
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +10.19,8
6. Гас Гринсмит («Шкода») +17.29,0
7. Оливер Сольберг («Шкода») +19.00,6
8. Отт Тянак («Хендэ») +20.13,8
9. Юрдан Сердеридис («Форд») +25.12,3
10. Кайетан Кайетанович («Шкода») +25.53,2
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