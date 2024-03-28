Джолион Палмер: «Ущерб от передачи Албону болида Сарджента превышал любую потенциальную выгоду»

Палмер раскритиковал замену Сарджента на Албона по ходу уик-энда в Мельбурне.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата высказался о решении руководителя « » Джеймса Воулза передать машину на .

Албон разбил болид в практике, а у команды не оказалось запасного шасси. В итоге Сарджент пропустил квалификацию и гонку, а Алекс не смог заработать очки.

«Логика присутствовала, что ожидаемо со стороны Воулза, стратега в душе. Но я считаю, что, с учетом спорных плюсов, ущерб для другой стороны боксов превышал любую потенциальную выгоду.

Стал бы Албон сильнейшим гонщиком команды в этот уик-энд? Если рассуждать логически и принять во внимание его форму в прошлом и этом сезоне, да. Но он пропустил 34 круга в пятницу в сравнении с напарником, что соответствует полутора сессиям. Кроме того, в пятницу он не провел никаких симуляций квалификации и гоночных отрезков, в отличие от Логана.

Если Воулз все еще полагал, что Албон сильнее, несмотря на это, возникает вопрос: зачем переподписывать Сарджента на сезон-2024, если уверенность в нем настолько мала?

Ради потенциального очка, возможно, было бы лучше оставить Логана в собственной машине, надеяться на этот балл от пилота, которого команда публично поддерживает, и не создавать все эти вопросы и ущерб для настроя второго гонщика. Должно быть, Сардженту было очень трудно это принять – в конце концов, не он разбил машину в пятницу.

Как оказалось, Албон не смог завоевать этот балл, несмотря на сход трех топ-болидов, 20-секундный штраф и еще большее время, проведенное на пит-стопе.

Если бы Албон в воскресенье заработал кучу очков, решение можно было бы оправдать, но, на мой взгляд, это краткосрочный подход, который не учитывает человеческие факторы, и он не окупился. Многое сказано о том, насколько критичен этот балл, однако в прошлом году одно или два очка не решили судьбу позиций в Кубке конструкторов», – поделился мыслями Джолион.

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