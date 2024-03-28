Джолион Палмер: «Ущерб от передачи Албону болида Сарджента превышал любую потенциальную выгоду»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Уильямс Формула-1 Валттери Боттас Джолион Палмер Александр Албон Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Палмер раскритиковал замену Сарджента на Албона по ходу уик-энда в Мельбурне.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер высказался о решении руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза передать Алексу Албону машину Логана Сарджента на Гран-при Австралии.

Албон разбил болид в практике, а у команды не оказалось запасного шасси. В итоге Сарджент пропустил квалификацию и гонку, а Алекс не смог заработать очки.

«Логика присутствовала, что ожидаемо со стороны Воулза, стратега в душе. Но я считаю, что, с учетом спорных плюсов, ущерб для другой стороны боксов превышал любую потенциальную выгоду.

Стал бы Албон сильнейшим гонщиком команды в этот уик-энд? Если рассуждать логически и принять во внимание его форму в прошлом и этом сезоне, да. Но он пропустил 34 круга в пятницу в сравнении с напарником, что соответствует полутора сессиям. Кроме того, в пятницу он не провел никаких симуляций квалификации и гоночных отрезков, в отличие от Логана.

Если Воулз все еще полагал, что Албон сильнее, несмотря на это, возникает вопрос: зачем переподписывать Сарджента на сезон-2024, если уверенность в нем настолько мала?

Ради потенциального очка, возможно, было бы лучше оставить Логана в собственной машине, надеяться на этот балл от пилота, которого команда публично поддерживает, и не создавать все эти вопросы и ущерб для настроя второго гонщика. Должно быть, Сардженту было очень трудно это принять – в конце концов, не он разбил машину в пятницу.

Как оказалось, Албон не смог завоевать этот балл, несмотря на сход трех топ-болидов, 20-секундный штраф Фернандо Алонсо и еще большее время, проведенное Валттери Боттасом на пит-стопе.

Если бы Албон в воскресенье заработал кучу очков, решение можно было бы оправдать, но, на мой взгляд, это краткосрочный подход, который не учитывает человеческие факторы, и он не окупился. Многое сказано о том, насколько критичен этот балл, однако в прошлом году одно или два очка не решили судьбу позиций в Кубке конструкторов», – поделился мыслями Джолион.

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25 комментариев
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Ущерб был от того что Сарджента вообще переподписали. Если бы вместо него был пилот равный Албону или близкий к нему никто бы и не подумал отдавать машину
+25
-2
+23
По человечески логику понять Палмера можно . Серджант борется в этом году за свое будущее в Ф-1 и выбор в пользу Албона неприятен.
С другой стороны -Албон -опытный гонщик , готовый показывать максимум даже на слабой машине . И ошибки на заре карьеры с ранними сходами и глупыми ошибками остались в прошлом. Команда выбирала между стабильностью и шансом на очки и гонщиком , который не факт бы закончил ГП, а если закончил то в хвосте пелотона ибо не обладает ни классом ни опытом Албона.
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+13
Воулз прав на 100% в данной ситуации.
единственное в чем тут прав Палмер - зачем было переподписывать данного перспективного товарища на 2024 год. ответ думаю тут не в спортивной плоскости
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+12
Ответ melmi
По человечески логику понять Палмера можно . Серджант борется в этом году за свое будущее в Ф-1 и выбор в пользу Албона неприятен. С другой стороны -Албон -опытный гонщик , готовый показывать максимум даже на слабой машине . И ошибки на заре карьеры с ранними сходами и глупыми ошибками остались в прошлом. Команда выбирала между стабильностью и шансом на очки и гонщиком , который не факт бы закончил ГП, а если закончил то в хвосте пелотона ибо не обладает ни классом ни опытом Албона.
И тем не менее этот опытный гонщик разбил болид, в отличие от своего напарника. Албон с этой трассой не дружит. И вполне мог разбить и второй болид. И что тогда ? Виллы бы не участвовали в Японии?
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-4
+7
Ответ Iurcel
И тем не менее этот опытный гонщик разбил болид, в отличие от своего напарника. Албон с этой трассой не дружит. И вполне мог разбить и второй болид. И что тогда ? Виллы бы не участвовали в Японии?
К тому же Албон разбил болид в прошлом году на этой трассе ровно в том же самом месте
+6
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+6
Ответ Iurcel
И тем не менее этот опытный гонщик разбил болид, в отличие от своего напарника. Албон с этой трассой не дружит. И вполне мог разбить и второй болид. И что тогда ? Виллы бы не участвовали в Японии?
Видимо тебя минусуют провидцы, которые точно знали, что Сарджент не доедет до финиша)
Спортивный принцип должен быть. Накосячил(катастрофично, как в этом случае) - не едешь.
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Ответ Кирилл Мартыненко
Ответ весьма в спортивной плоскости, а именно: у них тупо не было лучше варианта. Всё либо "шило на мыло" либо хуже.
Могли того же Лоусона посадить или еще кого из молодежи.
Варианты всегда есть, на уровне выступлений Сарджента почти любой будет лучше.
+3
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+3
Ответ Олег Карпов
К тому же Албон разбил болид в прошлом году на этой трассе ровно в том же самом месте
Я это и имел ввиду.
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Ответ Le Chan
Тут хоть болид один был на двоих А кто помнит,как у Мэнселла отобрали болид в Сильвере потому что Просту он понравился больше ?
Сам не застал, но читал что в 50-60-е второго номера могли и посреди гонки из машины высадить
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О чем он, Логан за прошлый сезон на 4.3 млн$ машину разбил. Даже Мик Шумахер или Латифи так машины не били. Ну и привез 1 очко за весь сезон, ущерб это как раз пустить мистера "что такое километр" на трассу.
С человеческой стороны жалко, да, Албон сам виноват.
Со спортивной стороны всё логично, выпустить лучшего пилота даже за потенциальным 10м местом.
+4
-2
+2
Не так. Альте лучше-ему и дали машину. Саржента не надо было подписывать, чтобы так догматично машину можно было отжать
+2
0
+2
Гонщик Палмер был как Саржент. Ничего из себя не представлял. Вот и защищает его.
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Ответ Боруссия Мюнгладбах
Видимо тебя минусуют провидцы, которые точно знали, что Сарджент не доедет до финиша) Спортивный принцип должен быть. Накосячил(катастрофично, как в этом случае) - не едешь.
Спортивный принцип тут и был, только другой, машину передали гонщику, второй год стабильно выигрывающего у напарника каждую гонку и квалу. Не очень красиво, конечно, но такова жизнь.
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Ответ melmi
По человечески логику понять Палмера можно . Серджант борется в этом году за свое будущее в Ф-1 и выбор в пользу Албона неприятен. С другой стороны -Албон -опытный гонщик , готовый показывать максимум даже на слабой машине . И ошибки на заре карьеры с ранними сходами и глупыми ошибками остались в прошлом. Команда выбирала между стабильностью и шансом на очки и гонщиком , который не факт бы закончил ГП, а если закончил то в хвосте пелотона ибо не обладает ни классом ни опытом Албона.
Палмер прав абсолютно. если Вилки переподписали Сарджента, его нужно поддерживать. на этом же гран при в него прилюдно плюнули, окончательно убив шанс, что он поедет. теперь сезон будут проводить одной машиной.
и как это у Албона закончились ошибки, если он только что машину разложил в ноль?
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Тут хоть болид один был на двоих
А кто помнит,как у Мэнселла отобрали болид в Сильвере потому что Просту он понравился больше ?
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Да все понятно; это же Вильямс)) Просто макрос , написанный в Экселе , сделал отбор - Передать Албону машину Сержанта.
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Не так. Альте лучше-ему и дали машину. Саржента не надо было подписывать, чтобы так догматично машину можно было отжать
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Не так. Альте лучше-ему и дали машину. Саржента не надо было подписывать, чтобы так догматично машину можно было отжать
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Ответ Mortimer1
Спортивный принцип тут как раз присутствует. Гонщик, который на 2 головы сильнее, получил возможность поехать в гонке. Сарджент, который ни на что не претендует, может хоть полсезона просидеть в боксах) Были бы они хоть близко равны, такой вопрос бы не поднимался
А вот и минусатор)))
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Ответ Iurcel
И тем не менее этот опытный гонщик разбил болид, в отличие от своего напарника. Албон с этой трассой не дружит. И вполне мог разбить и второй болид. И что тогда ? Виллы бы не участвовали в Японии?
это было бы эпично.
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Ответ melmi
По человечески логику понять Палмера можно . Серджант борется в этом году за свое будущее в Ф-1 и выбор в пользу Албона неприятен. С другой стороны -Албон -опытный гонщик , готовый показывать максимум даже на слабой машине . И ошибки на заре карьеры с ранними сходами и глупыми ошибками остались в прошлом. Команда выбирала между стабильностью и шансом на очки и гонщиком , который не факт бы закончил ГП, а если закончил то в хвосте пелотона ибо не обладает ни классом ни опытом Албона.
"не обладает ни классом ни опытом Албона"
ну, закончить гонку 11м при сходе трёх гонщиков из десятки - это высший класс, однозначно
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Ботаник Палмер как эксперт по Ф1 намного лучше чем как гонщик, гонщик был посредственный конечно
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Ответ RusSt
Ущерб был от того что Сарджента вообще переподписали. Если бы вместо него был пилот равный Албону или близкий к нему никто бы и не подумал отдавать машину
Кстати, действительно интересный вопрос, почему его переподписали. Кроме продвижения на американском рынке не вижу доводов. Да и то, с учётом его результатов, это скорее антиреклама.
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