Джолион Палмер: «Ущерб от передачи Албону болида Сарджента превышал любую потенциальную выгоду»
Палмер раскритиковал замену Сарджента на Албона по ходу уик-энда в Мельбурне.
Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер высказался о решении руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза передать Алексу Албону машину Логана Сарджента на Гран-при Австралии.
Албон разбил болид в практике, а у команды не оказалось запасного шасси. В итоге Сарджент пропустил квалификацию и гонку, а Алекс не смог заработать очки.
«Логика присутствовала, что ожидаемо со стороны Воулза, стратега в душе. Но я считаю, что, с учетом спорных плюсов, ущерб для другой стороны боксов превышал любую потенциальную выгоду.
Стал бы Албон сильнейшим гонщиком команды в этот уик-энд? Если рассуждать логически и принять во внимание его форму в прошлом и этом сезоне, да. Но он пропустил 34 круга в пятницу в сравнении с напарником, что соответствует полутора сессиям. Кроме того, в пятницу он не провел никаких симуляций квалификации и гоночных отрезков, в отличие от Логана.
Если Воулз все еще полагал, что Албон сильнее, несмотря на это, возникает вопрос: зачем переподписывать Сарджента на сезон-2024, если уверенность в нем настолько мала?
Ради потенциального очка, возможно, было бы лучше оставить Логана в собственной машине, надеяться на этот балл от пилота, которого команда публично поддерживает, и не создавать все эти вопросы и ущерб для настроя второго гонщика. Должно быть, Сардженту было очень трудно это принять – в конце концов, не он разбил машину в пятницу.
Как оказалось, Албон не смог завоевать этот балл, несмотря на сход трех топ-болидов, 20-секундный штраф Фернандо Алонсо и еще большее время, проведенное Валттери Боттасом на пит-стопе.
Если бы Албон в воскресенье заработал кучу очков, решение можно было бы оправдать, но, на мой взгляд, это краткосрочный подход, который не учитывает человеческие факторы, и он не окупился. Многое сказано о том, насколько критичен этот балл, однако в прошлом году одно или два очка не решили судьбу позиций в Кубке конструкторов», – поделился мыслями Джолион.
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С другой стороны -Албон -опытный гонщик , готовый показывать максимум даже на слабой машине . И ошибки на заре карьеры с ранними сходами и глупыми ошибками остались в прошлом. Команда выбирала между стабильностью и шансом на очки и гонщиком , который не факт бы закончил ГП, а если закончил то в хвосте пелотона ибо не обладает ни классом ни опытом Албона.
единственное в чем тут прав Палмер - зачем было переподписывать данного перспективного товарища на 2024 год. ответ думаю тут не в спортивной плоскости
Спортивный принцип должен быть. Накосячил(катастрофично, как в этом случае) - не едешь.
Варианты всегда есть, на уровне выступлений Сарджента почти любой будет лучше.
С человеческой стороны жалко, да, Албон сам виноват.
Со спортивной стороны всё логично, выпустить лучшего пилота даже за потенциальным 10м местом.
и как это у Албона закончились ошибки, если он только что машину разложил в ноль?
А кто помнит,как у Мэнселла отобрали болид в Сильвере потому что Просту он понравился больше ?
ну, закончить гонку 11м при сходе трёх гонщиков из десятки - это высший класс, однозначно