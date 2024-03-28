«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)

Теги Флавио Бриаторе Феррари Хонда Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен РБ Авто

«Астон Мартин» включился в борьбу за Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может оказаться в «Астон Мартин» уже в следующем году.

По информации Auto Motor und Sport, позиции руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера лишь укрепились в последнее время. Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен встретился с тайскими владельцами концерна, которые поддерживают Хорнера. Содержание беседы неизвестно, однако, вероятно, был выдвинут ультиматум: Макс покинет команду, если Хорнер останется у руля.

Сообщается, что переманить трехкратного чемпиона «Формулы-1» намерены «Мерседес» и «Астон Мартин», причем последний – вместе с Эдрианом Ньюи. Предполагается, что «Мерседес» менее заинтересован в Ньюи, и «Астон Мартин» предстоит побороться с «Феррари» за легендарного конструктора «Ред Булл».

Британский автопроизводитель надеется на то, что его предложение окажется для Макса более привлекательным благодаря интересу к Ньюи и грядущему союзу с «Хондой». Ферстаппен мог бы стать пожизненным амбассадором престижного бренда.

«Пока ни «Мерседес», ни «Астон Мартин» не делают себе рекламу на трассе. Тем не менее, если Ферстаппен хочет уйти, ему придется сделать это в конце нынешнего сезона. Если он останется в «Ред Булл» еще на год, это будет означать, что он принял новый баланс сил», – отмечает издание.

Немецкое СМИ также подтверждает, что слухи о потенциальном переходе Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Ред Булл» небезосновательны. Изначально испанец рассматривался как возможный сменщик Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», однако теперь менеджер Флавио Бриаторе считает «Ред Булл» лучшим вариантом.

Хорнер может предложить контракт Алонсо без каких-либо проблем, так как соглашение с Серхио Пересом истекает в конце 2024 года. Если Ферстаппен останется, Фернандо займет кокпит мексиканца, если нет, то испанец будет работать с Пересом. Если же «Ред Булл» останется без Макса и не договорится с Фернандо, Кристиан всегда может повысить своего «любимого пилота» Даниэля Риккардо из «РБ».

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23 комментария
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Про Рика вообще умора. Его вот в текущем состоянии только в РБ и сажать. Так ещё и под перспективу нового регламента. Бред какой-то.

Вроде на рынке ещё как минимум Сайнс есть, да и под место первого пилота в РБ может ещё какого топа можно из текущей команды вытащить.
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"Содержание беседы неизвестно, однако, вероятно, был выдвинут ультиматум" - может, на кофе погадать - достоверней будет?
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Ох, как же наверное Ферстаппену надоело побеждать, мечтает поскорее слезть с самовоза и уже побыстрее гонять на 5-й команде пелетона 🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Благодаря переходу Хэмилтона скучать теперь не придётся. Интересно, сколько ещё версий по переходам мы услышим
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Ферстаппен и Ньюи в Астон-Мартин очень интересно. Но про повышение Риккардо в Ред Булл смешно, его по ходу этого сезона могут убрать из РБ с такими результатами. Лучше Цуноде дать шанс.
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По моему СМИ реально пустились во все тяжкие. Т.е. любая мысль тут же превращается в слух, а как следствие это уже и новость. :)) Можно писать все, что угодно.
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Ньюи англичанин, и он скорей уйдет в астон, чем в феррари...
он и раньше то не хотел из англии уезжать
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Не знаю как Ферстаппена, а Ньюи Стролл вполне себе сможет перехватить. Перспективный проект он такое любит
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У Стролла-старшего есть много денег и огромные амбиции - вполне себе может переманить одновременно и Ньюи, и Ферстаппена.
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Ответ Anastasia Smelova
Про Рика вообще умора. Его вот в текущем состоянии только в РБ и сажать. Так ещё и под перспективу нового регламента. Бред какой-то. Вроде на рынке ещё как минимум Сайнс есть, да и под место первого пилота в РБ может ещё какого топа можно из текущей команды вытащить.
"Про Рика вообще умора". Ага, особенно на фоне новостей, что марко поставил Рику ультиматум, мол, если тот не придет в себя за пару гонок, то поедет кукурузу в поле охранять, а на его место возьмут Лоусона.
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Дэнчику конечно же лучше в РБ, их болиды ему подходят и вообще он всегда улыбается, даже если завторикеллят, идеальный напарник.
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я тоже сначала даже почти поверил АМуС-у, но, дочитав до ДаниРика понял, что всё же относительный бред ))
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Все это бред конечно. Но помечтать можно.. А на деле никуда Тапок не уйдет, пока машина вне конкуренции. А Ньюи уже одной ногой в Маранелло. Была инфа, что вроде как жилье присматривает.
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ага, ну-ну, Максик будет рулить самовозом, он же болван
пока что Быки - для любого гонщика самый лакомый кусок
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Ответ Дмитрий Воронцов
Уже представил как полыхнет у адепта, когда Алонсо сядет в РБ или Мерс, а АМ полетит)))))
Ну, если Ньюи перейдёт вместе с Максом - то в это вполне можно поверить.

Самый главный и ценный кадр в Ф1 не кто-то из пилотов, а Ньюи.
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Ответ Кирилл Мартыненко
Ну, если Ньюи перейдёт вместе с Максом - то в это вполне можно поверить. Самый главный и ценный кадр в Ф1 не кто-то из пилотов, а Ньюи.
Да с Ньюи и Макс Аллегри станет чемпионом Ф1)))
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