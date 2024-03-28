«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)
«Астон Мартин» включился в борьбу за Ферстаппена.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может оказаться в «Астон Мартин» уже в следующем году.
По информации Auto Motor und Sport, позиции руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера лишь укрепились в последнее время. Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен встретился с тайскими владельцами концерна, которые поддерживают Хорнера. Содержание беседы неизвестно, однако, вероятно, был выдвинут ультиматум: Макс покинет команду, если Хорнер останется у руля.
Сообщается, что переманить трехкратного чемпиона «Формулы-1» намерены «Мерседес» и «Астон Мартин», причем последний – вместе с Эдрианом Ньюи. Предполагается, что «Мерседес» менее заинтересован в Ньюи, и «Астон Мартин» предстоит побороться с «Феррари» за легендарного конструктора «Ред Булл».
Британский автопроизводитель надеется на то, что его предложение окажется для Макса более привлекательным благодаря интересу к Ньюи и грядущему союзу с «Хондой». Ферстаппен мог бы стать пожизненным амбассадором престижного бренда.
«Пока ни «Мерседес», ни «Астон Мартин» не делают себе рекламу на трассе. Тем не менее, если Ферстаппен хочет уйти, ему придется сделать это в конце нынешнего сезона. Если он останется в «Ред Булл» еще на год, это будет означать, что он принял новый баланс сил», – отмечает издание.
Немецкое СМИ также подтверждает, что слухи о потенциальном переходе Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Ред Булл» небезосновательны. Изначально испанец рассматривался как возможный сменщик Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», однако теперь менеджер Флавио Бриаторе считает «Ред Булл» лучшим вариантом.
Хорнер может предложить контракт Алонсо без каких-либо проблем, так как соглашение с Серхио Пересом истекает в конце 2024 года. Если Ферстаппен останется, Фернандо займет кокпит мексиканца, если нет, то испанец будет работать с Пересом. Если же «Ред Булл» останется без Макса и не договорится с Фернандо, Кристиан всегда может повысить своего «любимого пилота» Даниэля Риккардо из «РБ».
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Вроде на рынке ещё как минимум Сайнс есть, да и под место первого пилота в РБ может ещё какого топа можно из текущей команды вытащить.
он и раньше то не хотел из англии уезжать
пока что Быки - для любого гонщика самый лакомый кусок
Самый главный и ценный кадр в Ф1 не кто-то из пилотов, а Ньюи.