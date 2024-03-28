«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)

«Астон Мартин» включился в борьбу за Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» может оказаться в «Астон Мартин» уже в следующем году.

По информации Auto Motor und Sport, позиции руководителя «Ред Булл» лишь укрепились в последнее время. Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен встретился с тайскими владельцами концерна, которые поддерживают Хорнера. Содержание беседы неизвестно, однако, вероятно, был выдвинут ультиматум: Макс покинет команду, если Хорнер останется у руля.

Сообщается, что переманить трехкратного чемпиона «Формулы-1» намерены «Мерседес» и «Астон Мартин», причем последний – вместе с . Предполагается, что «Мерседес» менее заинтересован в Ньюи, и «Астон Мартин» предстоит побороться с « » за легендарного конструктора «Ред Булл».

Британский автопроизводитель надеется на то, что его предложение окажется для Макса более привлекательным благодаря интересу к Ньюи и грядущему союзу с «Хондой». Ферстаппен мог бы стать пожизненным амбассадором престижного бренда.

«Пока ни « », ни «Астон Мартин» не делают себе рекламу на трассе. Тем не менее, если Ферстаппен хочет уйти, ему придется сделать это в конце нынешнего сезона. Если он останется в «Ред Булл» еще на год, это будет означать, что он принял новый баланс сил», – отмечает издание.

Немецкое СМИ также подтверждает, что слухи о потенциальном переходе Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Ред Булл» небезосновательны. Изначально испанец рассматривался как возможный сменщик Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», однако теперь менеджер Флавио Бриаторе считает «Ред Булл» лучшим вариантом.

Хорнер может предложить контракт Алонсо без каких-либо проблем, так как соглашение с Серхио Пересом истекает в конце 2024 года. Если Ферстаппен останется, Фернандо займет кокпит мексиканца, если нет, то испанец будет работать с Пересом. Если же «Ред Булл» останется без Макса и не договорится с Фернандо, Кристиан всегда может повысить своего «любимого пилота» Даниэля Риккардо из «РБ».

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