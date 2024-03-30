Нико Хюлькенберг о проблемах Риккардо: «Бессмыслица, я не понимаю»
Неудачи Риккардо удивляют его бывшего напарника Хюлькенберга.
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о трудностях, с которыми сталкивается соперник из «РБ» Даниэль Риккардо.
Хюлькенберг и Риккардо вместе выступали за «Рено» в 2019 году. После этого Даниэль провел тяжелый период в «Макларене», а в начале сезона-2024 уступает партнеру по «РБ» Юки Цуноде.
«Это бессмыслица, я не понимаю. В 2019-м он был очень конкурентоспособен, показывал скорость. С тех пор [проблемы]. Когда он выступал за «Макларен», поколение болидов все еще было тем же.
Сложно судить, особенно со стороны. Когда у тебя нет всей информации, всех данных, тяжело делать выводы. Но да, я не знаю причин. Я считаю, он до сих пор хорош, хотя, может, тогда он был сильнее», – заявил Нико.
Даниэль Риккардо о критике: «Я не забиваю голову чепухой»