Нико Хюлькенберг о проблемах Риккардо: «Бессмыслица, я не понимаю»

Неудачи Риккардо удивляют его бывшего напарника Хюлькенберга.

Пилот « » поделился мнением о трудностях, с которыми сталкивается соперник из «РБ» Даниэль Риккардо.

Хюлькенберг и Риккардо вместе выступали за « » в 2019 году. После этого Даниэль провел тяжелый период в « », а в начале сезона-2024 уступает партнеру по « » .

«Это бессмыслица, я не понимаю. В 2019-м он был очень конкурентоспособен, показывал скорость. С тех пор [проблемы]. Когда он выступал за «Макларен», поколение болидов все еще было тем же.

Сложно судить, особенно со стороны. Когда у тебя нет всей информации, всех данных, тяжело делать выводы. Но да, я не знаю причин. Я считаю, он до сих пор хорош, хотя, может, тогда он был сильнее», – заявил Нико.

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