Нико Хюлькенберг о проблемах Риккардо: «Бессмыслица, я не понимаю»

Теги Макларен Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниэль Риккардо Рено Хаас Юки Цунода РБ Авто

Неудачи Риккардо удивляют его бывшего напарника Хюлькенберга.

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о трудностях, с которыми сталкивается соперник из «РБ» Даниэль Риккардо.

Хюлькенберг и Риккардо вместе выступали за «Рено» в 2019 году. После этого Даниэль провел тяжелый период в «Макларене», а в начале сезона-2024 уступает партнеру по «РБ» Юки Цуноде.

«Это бессмыслица, я не понимаю. В 2019-м он был очень конкурентоспособен, показывал скорость. С тех пор [проблемы]. Когда он выступал за «Макларен», поколение болидов все еще было тем же.

Сложно судить, особенно со стороны. Когда у тебя нет всей информации, всех данных, тяжело делать выводы. Но да, я не знаю причин. Я считаю, он до сих пор хорош, хотя, может, тогда он был сильнее», – заявил Нико.

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16 комментариев
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Ответ Лига Мастеров
Да Алонсо всю жизнь прогрессирует да и много могу привести пилотом которые прогоесирвют лет до 35 . Серавно вопросы к Рику
Алонсо последние титулы выиграл в 2006, не помню когда уже последнюю гонку. Лучшие результаты он показывал в первой части карьеры. Так что не знаю, куда он прогрессирует. Просто он часто ездит в средних командах со средними и слабыми напарниками. Нет ничего удивительного в доминировании над Строллом, вспоминая как Стролла уверенно опережали Масса и Перес
+11
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+6
Скорее всего Рику просто не интересно работать и развиваться. Возможно обленился и не выполняет нужный объем работы, который требуется пилоту Ф1
+6
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+5
Это последствия питья шампанского из ботинка)))
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+3
Ответ adanilindanilin
Тапок с тех пор сильно прогрессировал. Быть почти на равных с таким юным и неопытным, как Макс - это такой же приговор для претензий пилота на достойный статус
Да Алонсо всю жизнь прогрессирует да и много могу привести пилотом которые прогоесирвют лет до 35 . Серавно вопросы к Рику
+5
-2
+3
Ответ adanilindanilin
Пилот с нулем подиумов в карьере удивляется, что его бывший напарник проигрывает всем и вся. А что про Переса сказать, который опережал Хюлька в Форс Индии, а счас сливает безбожно Максу? С 2019 в Ф1 зашла плеяда новых быстрых пилотов, которые вытеснили Рика во вторую десятку по скиллу, а скорее еще ниже
Из Хюлька часто лепят чуть ли не топ-пилота, видимо он и сам поддался этому наваждению, но да, полезно вспомнить что Риккардо его отправил отдыхать.
+4
-3
+1
Ответ Montisuma
Из Хюлька часто лепят чуть ли не топ-пилота, видимо он и сам поддался этому наваждению, но да, полезно вспомнить что Риккардо его отправил отдыхать.
Хюльк как Боттас. Хороший квалификационный пилот, но в гонках слабее того же Переса
+7
-6
+1
Ответ adanilindanilin
Пилот с нулем подиумов в карьере удивляется, что его бывший напарник проигрывает всем и вся. А что про Переса сказать, который опережал Хюлька в Форс Индии, а счас сливает безбожно Максу? С 2019 в Ф1 зашла плеяда новых быстрых пилотов, которые вытеснили Рика во вторую десятку по скиллу, а скорее еще ниже
да не это вопрос к Риаьярдо тот же Тапок в порядке а когда то Рик почти на равных с ним боролся
+1
0
+1
Ответ Montisuma
Ну то есть Алонсо на уровне Переса и Гасли плюс-минус, как-то не очень соответствует заявлению что он всю жизнь прогрессирует.
ну если в первый сезон новичек едет на уровне Переса ты считаюаешт что это уровень Переса. Тогда и Рик уровет тапка он с ним на равных ездил в третий сезон Тапка
+2
-1
+1
Ответ Лига Мастеров
да не это вопрос к Риаьярдо тот же Тапок в порядке а когда то Рик почти на равных с ним боролся
Тапок с тех пор сильно прогрессировал. Быть почти на равных с таким юным и неопытным, как Макс - это такой же приговор для претензий пилота на достойный статус
+2
-2
0
Ответ Лига Мастеров
ну если в первый сезон новичек едет на уровне Переса ты считаюаешт что это уровень Переса. Тогда и Рик уровет тапка он с ним на равных ездил в третий сезон Тапка
Так он и во второй сезон не прибавил, а потом его ещё и тот самый Риккардо просто не заметил, когда он уже не был новичком, ну и самая свежая заслуга - "не проигрывает" перешедшему в его команду Гасли, ого, вот это круто. Топ-пилот.
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