Марк Хьюз: «Не ставьте против третьего титула Алонсо. Немногие верили в возвращение в «Ф-1» и борьбу в группе лидеров»

Алонсо способен претворить в реальность мечту о третьем титуле, полагает Хьюз.

Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мыслями о потенциальном переходе из « » в «Ред Булл» и возможном третьем титуле испанца.

«Как мы слышим в паддоке «Формулы-1», Фернандо Алонсо очень стремится узнать, может ли появиться шанс в «Ред Булл», прежде чем определяться с будущим.

Когда он говорит о попытках решить, хочет ли продолжать карьеру или нет, о том, что будет полагаться только на данное желание, а не на окружающий мир, это в лучшем случае отвлекающий маневр. Качество доступных кокпитов и реалистичность пути, который может привести к исключительному третьему титулу, безусловно, будут влиять на его решение.

Он рассуждает, как для него важно самому определять собственную судьбу, и в это легко поверить – он всегда был себе на уме. Когда же он утверждает, что внешние факторы не скажутся на его решении и не повлияют на то, будет ли он гоняться в следующем году, поверить в это труднее.

Алонсо любит действовать вопреки ожиданиям – но превосходя их. Немногие верили, что он вернется в «Ф-1» после того, как он оставил серию на пару лет. Когда это случилось, немногие верили, что парой сезонов позже он вновь будет сражаться в группе лидеров, что случилось в первой части 2023 года.

Теперь, пожалуй, немногие верят, что он получит реальный шанс на борьбу за третий титул. Не ставьте против этого.

Текущие волнения на рынке пилотов, созданные переходом в « » и неопределенностью вокруг и «Ред Булл», потенциально идеально подходят Алонсо.

Про его карьеру часто говорят, что он оказывался не в том месте не в то время. Но на самом деле все восходит к его первому уходу из «Макларена» в конце 2007 года. Тогда все было в его руках.

Все, что последовало после – попытка оправиться от этого, а не какой-то преднамеренный идиосинкразический подход. Если он завоюет третий титул спустя два десятилетия после последнего – нечто невообразимое до его возращения – никакие слова для мифологизации не понадобится. Это будет говорить само за себя», – написал в своей колонке эксперт.

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