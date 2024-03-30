Марк Хьюз: «Не ставьте против третьего титула Алонсо. Немногие верили в возвращение в «Ф-1» и борьбу в группе лидеров»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Марк Хьюз Авто

Алонсо способен претворить в реальность мечту о третьем титуле, полагает Хьюз.

Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мыслями о потенциальном переходе Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Ред Булл» и возможном третьем титуле испанца.

«Как мы слышим в паддоке «Формулы-1», Фернандо Алонсо очень стремится узнать, может ли появиться шанс в «Ред Булл», прежде чем определяться с будущим.

Когда он говорит о попытках решить, хочет ли продолжать карьеру или нет, о том, что будет полагаться только на данное желание, а не на окружающий мир, это в лучшем случае отвлекающий маневр. Качество доступных кокпитов и реалистичность пути, который может привести к исключительному третьему титулу, безусловно, будут влиять на его решение.

Он рассуждает, как для него важно самому определять собственную судьбу, и в это легко поверить – он всегда был себе на уме. Когда же он утверждает, что внешние факторы не скажутся на его решении и не повлияют на то, будет ли он гоняться в следующем году, поверить в это труднее.

Алонсо любит действовать вопреки ожиданиям – но превосходя их. Немногие верили, что он вернется в «Ф-1» после того, как он оставил серию на пару лет. Когда это случилось, немногие верили, что парой сезонов позже он вновь будет сражаться в группе лидеров, что случилось в первой части 2023 года.

Теперь, пожалуй, немногие верят, что он получит реальный шанс на борьбу за третий титул. Не ставьте против этого.

Текущие волнения на рынке пилотов, созданные переходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и неопределенностью вокруг Макса Ферстаппена и «Ред Булл», потенциально идеально подходят Алонсо.

Про его карьеру часто говорят, что он оказывался не в том месте не в то время. Но на самом деле все восходит к его первому уходу из «Макларена» в конце 2007 года. Тогда все было в его руках.

Все, что последовало после – попытка оправиться от этого, а не какой-то преднамеренный идиосинкразический подход. Если он завоюет третий титул спустя два десятилетия после последнего – нечто невообразимое до его возращения – никакие слова для мифологизации не понадобится. Это будет говорить само за себя», – написал в своей колонке эксперт.

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18 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Может ему ещё на велосипеде гонку выиграть надо? Дай ему Ред Булл и он выиграет гонку прям сразу же. А пока он ездит на середняках-аутсайдерах последние 10 лет, то нефиг даже разевать свою варежку в его сторону, высказывая свое дилетантское-профанское никому ненужное мнение.
Алонсо нельзя сажать в топовый болид - он всем будет привозить круг, даже смотреть будет неинтересно . Только в третий по силе, как в чемпионские времена, правильно?
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Алонсо точно сильнее Переса.
Так что он очень бы хотел попасть в РБ.
Готов ли к такому Ферстаппен ?
+6
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+4
Ответ Великий Алонсо
В это было бы невозможно поверить, если бы это был любой другой кроме Алонсо, но Фернандо Алонсо особенный, он может все.
ага, даже силой воли перейти в любую команду
+4
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Ответ Incendier Deafening
Этому донному испанцу нужен болид на 2 сек быстрее второго, чтоб он мог свои пол секунды привозить на «таланте». Не будет у него чашки даже на РБ. Он Стролла то больше не укатывает, а тут грезят об чемпионстве))) он на Пересе подавится.
Алонсо для укатывания Переса не нужен РБ. Он нормально с этим справляется и на Астоне
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Алонсо точно сильнее Переса. Так что он очень бы хотел попасть в РБ. Готов ли к такому Ферстаппен ?
А настолько ли хорош сам Алонсо? Нет, дед крут, спору нет, но стоит ли делать выводы по его соперничеству со Строллом? Рассел в одну калитку укатывал Кубицу и Латифи, но в прошлом сезоне выступил все же прилично слабее Хэма. Ландо опережал Риккардо, но теперь австралийца и Цунода уверенно обходит. Это я к тому, что если Фернандо выглядит топом на фоне рентача, это вовсе не значил, что он сможет навязать борьбу Ферстаппену, тем более в его команде с заточенным под его пилотаж болидом
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Ответ Nandomo
Вот они все орут с тебя, но как же будешь орать ты, если Хорнер таки решит приструнить связку Ферзь-Марко и достанет из рукава туз по имени Нандо
Он скорее достанет Сайнса если и брать кого то вместо Макса, лучший из доступных на рынке вариантов минус Алонсо это его возраст надолго не подпишешь
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Всё будет зависеть в какой команде окажется Алонсо.
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А зачем быкам эта истеричная барышня, талант которой остался в демпферах масс. Которая ещё и будет мешать Ферстаппену.
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Ответ _Nibelungen_
Как же утомил этот бред, не будет Алонсо чемпионом. Он выигрывал то больше 10 лет назад.
>Алонсо не вернётся и кому он нужен, это бред
>Алонсо не возьмёт подиум, это бред
>Алонсо не будет бороться среди лидеров, это бред
Вы находитесь здесь.
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Ответ Scorpio
Алонсо нельзя сажать в топовый болид - он всем будет привозить круг, даже смотреть будет неинтересно . Только в третий по силе, как в чемпионские времена, правильно?
Я бы вообще предпочел не увидеть сейчас Алонсо в топовой команде, иначе неизбежно потускнеет вся его легендарность, к сожалению чудес не бывает и он уже давно не лучшая версия самого себя, время безжалостно. Получится такая же фигня , как и с Шумахером, многие до сих пор приплетают в сравнения Росберга и Шумахера, упуская момент, что к примеру в 2006 Росберг бы не имел ни малейшего шанса и Шумахер образца 2006 и 2011 это абсолютно разные по уровню гонщики, как и Алонсо сейчас и Хемильтон, и тот же Райкконен в конце карьеры, возраст ещё никто не смог победить
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Ответ Kemal Gul
А настолько ли хорош сам Алонсо? Нет, дед крут, спору нет, но стоит ли делать выводы по его соперничеству со Строллом? Рассел в одну калитку укатывал Кубицу и Латифи, но в прошлом сезоне выступил все же прилично слабее Хэма. Ландо опережал Риккардо, но теперь австралийца и Цунода уверенно обходит. Это я к тому, что если Фернандо выглядит топом на фоне рентача, это вовсе не значил, что он сможет навязать борьбу Ферстаппену, тем более в его команде с заточенным под его пилотаж болидом
Все отлично, но считать пердаленца за гонщика смешно, безусловно до своей аварии в ралли он был сильным пилотом, хотя и переоцененым, , единственную победу он получил благодаря своему напарнику Хайдфельду, но после своего возвращения он даже не тень себя прежнего
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