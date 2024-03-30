Марк Хьюз: «Не ставьте против третьего титула Алонсо. Немногие верили в возвращение в «Ф-1» и борьбу в группе лидеров»
Алонсо способен претворить в реальность мечту о третьем титуле, полагает Хьюз.
Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мыслями о потенциальном переходе Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Ред Булл» и возможном третьем титуле испанца.
«Как мы слышим в паддоке «Формулы-1», Фернандо Алонсо очень стремится узнать, может ли появиться шанс в «Ред Булл», прежде чем определяться с будущим.
Когда он говорит о попытках решить, хочет ли продолжать карьеру или нет, о том, что будет полагаться только на данное желание, а не на окружающий мир, это в лучшем случае отвлекающий маневр. Качество доступных кокпитов и реалистичность пути, который может привести к исключительному третьему титулу, безусловно, будут влиять на его решение.
Он рассуждает, как для него важно самому определять собственную судьбу, и в это легко поверить – он всегда был себе на уме. Когда же он утверждает, что внешние факторы не скажутся на его решении и не повлияют на то, будет ли он гоняться в следующем году, поверить в это труднее.
Алонсо любит действовать вопреки ожиданиям – но превосходя их. Немногие верили, что он вернется в «Ф-1» после того, как он оставил серию на пару лет. Когда это случилось, немногие верили, что парой сезонов позже он вновь будет сражаться в группе лидеров, что случилось в первой части 2023 года.
Теперь, пожалуй, немногие верят, что он получит реальный шанс на борьбу за третий титул. Не ставьте против этого.
Текущие волнения на рынке пилотов, созданные переходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и неопределенностью вокруг Макса Ферстаппена и «Ред Булл», потенциально идеально подходят Алонсо.
Про его карьеру часто говорят, что он оказывался не в том месте не в то время. Но на самом деле все восходит к его первому уходу из «Макларена» в конце 2007 года. Тогда все было в его руках.
Все, что последовало после – попытка оправиться от этого, а не какой-то преднамеренный идиосинкразический подход. Если он завоюет третий титул спустя два десятилетия после последнего – нечто невообразимое до его возращения – никакие слова для мифологизации не понадобится. Это будет говорить само за себя», – написал в своей колонке эксперт.
Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо
Технический директор «Ф-1»: «Подписал бы Алонсо в «Мерседес», но думал бы о следующем шаге»
Так что он очень бы хотел попасть в РБ.
Готов ли к такому Ферстаппен ?
>Алонсо не возьмёт подиум, это бред
>Алонсо не будет бороться среди лидеров, это бред
Вы находитесь здесь.