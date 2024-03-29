Гельмут Марко о возможном приглашении Сайнса в «Ред Булл»: «Если Перес прибавит в квалификации, нам не нужно будет даже думать о замене»
Марко оценил шансы на переход Сайнса в «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» рассказал, что в данный момент команда не видит причин для прекращения сотрудничества с Серхио Пересом в конце сезона и не занимается поисками для его замены.
«Да, Сайнс находится в потрясающей форме. Но не стоит забывать и о том, что Чеко Перес в этом году провел все три гонки на очень хорошем уровне. В Мельбурне же он отстал по причине того, что из-за повреждения днища болида ситуация с износом шин заметно ухудшилась.
Его единственное слабое место – это квалификации. Если он сможет прибавить в квалификациях, нам даже не нужно будет думать о возможной замене. И в команде царит очень хорошая атмосфера.
Что касается «РБ» и формы Риккардо, то мы все ломаем над этим голову. Даниэль просто в целом медленнее Юки. У него постоянно что-то идет не так. Что и правда удивляет, ведь на зимних тестах он было очень хорош. Но да, в данный момент Цунода явно быстрее Риккардо», – рассказал Марко.
Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?
но есть определённая логика.
очевидных молодых проспектов в системе РБ нет.
брать Алонсо опасно, как бы ни хотелось этого его фанатам. надолго его не подпишешь, возраст. ну, год-два. и что если в этот он укатает Макса (лично я в это не верю, но всё-таки)? может внести дополнительный разлад в команду, но что более важно, разрушить всё наследие Макса. имхо, более вероятен вариант, что конкуренции Максу он не составит. но зарплату попросит большую, а это будут вложения вникуда (см. возраст).
потому логичнее оставить Чеко или взять Сайнса. но не факт, что Сайнс будет сильно лучше Чеко и станет заменой Ферстаппену, если тот решит уйти.
Если говорить про токсичный команды, то это уж Мерседес)