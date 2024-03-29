Гельмут Марко о возможном приглашении Сайнса в «Ред Булл»: «Если Перес прибавит в квалификации, нам не нужно будет даже думать о замене»

Теги Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Марко оценил шансы на переход Сайнса в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» рассказал, что в данный момент команда не видит причин для прекращения сотрудничества с Серхио Пересом в конце сезона и не занимается поисками для его замены.

«Да, Сайнс находится в потрясающей форме. Но не стоит забывать и о том, что Чеко Перес в этом году провел все три гонки на очень хорошем уровне. В Мельбурне же он отстал по причине того, что из-за повреждения днища болида ситуация с износом шин заметно ухудшилась.

Его единственное слабое место – это квалификации. Если он сможет прибавить в квалификациях, нам даже не нужно будет думать о возможной замене. И в команде царит очень хорошая атмосфера.

Что касается «РБ» и формы Риккардо, то мы все ломаем над этим голову. Даниэль просто в целом медленнее Юки. У него постоянно что-то идет не так. Что и правда удивляет, ведь на зимних тестах он было очень хорош. Но да, в данный момент Цунода явно быстрее Риккардо», – рассказал Марко.

Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?

27 комментариев
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Просто позорище редкое. Вместо того чтобы подарить зрителям захватывающее зрилеще борьбы Ферстаппена и Алонсо, мы будем продолжать наблюдать за беспонтовым середняком Пересом..... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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-11
+7
Ответ Rodbert
А также все тех, кого Цунода обошел. Одно дело если бы они в хвосте были, но Цунода уже 4 год катает и в первые сезоны пока вкат шел, вообще не блистал. Щас конечно красавчик, но ведро на то и ведро, что просто так не сядешь на него и не укатаешь напарника.
Хюлкенбергу ничего не помешало выглядеть хорошо после 2лет вне гонокю
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+7
Надо быстрее чику продлевать тогда, а то начнет как и в прошлом году не выходить из ку3 и ку2 , а так смотрите топ пилот и король улиц чика даже в ку3 попадает зачем его менять.
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Ответ Rodbert
Дэну надо просто дать время на раскачку, всегод 2 гран при прошло, а вы от него ждете что он на ведре будет тащить.
Всё что от него ждут, это чтоб он уверенно обходил Цуноду.
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Да уж, мудрая сова Марко предлагает Пересу стать быстрым ёжиком ))) Пересу уже слава богу 34 года, и вторым Ферстапеном/Алонсо/Хэмилтоном ему не стать. Ну а Сайнсу возвращаться в токсичную команду быков совсем плохая идея, как там относятся к вторым пилотам он мог убедиться лично.
+6
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Ответ Великий Алонсо
Просто позорище редкое. Вместо того чтобы подарить зрителям захватывающее зрилеще борьбы Ферстаппена и Алонсо, мы будем продолжать наблюдать за беспонтовым середняком Пересом..... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Марко переживает что Макс потерпит поражение с более конкурентоспособными напарниками( Алонсо, сайнс)
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+5
Ответ Rodbert
А также все тех, кого Цунода обошел. Одно дело если бы они в хвосте были, но Цунода уже 4 год катает и в первые сезоны пока вкат шел, вообще не блистал. Щас конечно красавчик, но ведро на то и ведро, что просто так не сядешь на него и не укатаешь напарника.
Зачем вообще сажать опытного и взрослого пилота в ведро непонятно. Обкатывай молодых, ищи таланты для первой команды. А здесь какая то помойка получилась, куда отправляют несправившихся.
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А значит всё таки думают о замене.
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Ответ avku
Да уж, мудрая сова Марко предлагает Пересу стать быстрым ёжиком ))) Пересу уже слава богу 34 года, и вторым Ферстапеном/Алонсо/Хэмилтоном ему не стать. Ну а Сайнсу возвращаться в токсичную команду быков совсем плохая идея, как там относятся к вторым пилотам он мог убедиться лично.
Стать ёжиком Соником)))
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Ответ petrovson
Ой, умора. Ладно Алонсо, может в паре гонок опередит за сезон, но Сайнс такой же абсолютно как Перес, не хуже и не лучше. И уж ставить его в один ряд с Максом - нужно быть полностью отбитым хейтерком))
ставить Переса в один ряд с Сайнцом - вот это точно надо быть отбитым полностью
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Ответ alex1382
и тем не менее Макс уже побеждал Сайнса, даже не смотря на то что Карлос в младших сериях имел больше опыта, и в Торро Россо выступал второй год, а Макс на то время только пришёл в команду
Так разве не было бы интересно проверить это? Марко исходит исключительно из вопроса отсутствия намека на борьбу. Он персофан Макса и никогда этого не скрывал. Хочет вылепить из него величайшего
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Ответ umahanov87
Так разве не было бы интересно проверить это? Марко исходит исключительно из вопроса отсутствия намека на борьбу. Он персофан Макса и никогда этого не скрывал. Хочет вылепить из него величайшего
так уже проверено в 2015, а сейчас тем более разрыв между ними больше. Ну и к тому же всегда найдутся такие отговорки, как сейчас идут с Пересом...мол машина у него другая, его спецом тормозят, чтобы Макса не напрягал. Так что не всем этот расклад что то докажет
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Ответ alex1382
так уже проверено в 2015, а сейчас тем более разрыв между ними больше. Ну и к тому же всегда найдутся такие отговорки, как сейчас идут с Пересом...мол машина у него другая, его спецом тормозят, чтобы Макса не напрягал. Так что не всем этот расклад что то докажет
С чего ты решил, что разрыв больше? Макс уже многие годы ездит в другой лиге. Но эта лига - болид, а не пилот.
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Ответ umahanov87
С чего ты решил, что разрыв больше? Макс уже многие годы ездит в другой лиге. Но эта лига - болид, а не пилот.
да ладно...2022 год, Фуры до летнего перерыва были не хуже РБ, как итог Макс боролся с Леклером и то не долго. Сайнса он вообще не замечал
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Ответ alex1382
да ладно...2022 год, Фуры до летнего перерыва были не хуже РБ, как итог Макс боролся с Леклером и то не долго. Сайнса он вообще не замечал
Замечал. Сайнс его чисто обогнал на первом же ГП в 2022. Он даже не смог контратаковать
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Ответ pan_admiral
Замечал. Сайнс его чисто обогнал на первом же ГП в 2022. Он даже не смог контратаковать
Справедливости ради у Макса тогда проблемы с батареей были, + еще с рулевым управлением как позже выяснилось, а потом и вовсе сход
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Ответ pan_admiral
Замечал. Сайнс его чисто обогнал на первом же ГП в 2022. Он даже не смог контратаковать
чисто обогнал, когда у Макса проблемы с тачкой были. Также как и в Сильвере потом
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Ответ Luca di Montezemolo
Надо быстрее чику продлевать тогда, а то начнет как и в прошлом году не выходить из ку3 и ку2 , а так смотрите топ пилот и король улиц чика даже в ку3 попадает зачем его менять.
там ходят слухи, что Чеко уже продлили на следующий год. впрочем, вокруг Ред Булла сейчас много слухов.
но есть определённая логика.
очевидных молодых проспектов в системе РБ нет.
брать Алонсо опасно, как бы ни хотелось этого его фанатам. надолго его не подпишешь, возраст. ну, год-два. и что если в этот он укатает Макса (лично я в это не верю, но всё-таки)? может внести дополнительный разлад в команду, но что более важно, разрушить всё наследие Макса. имхо, более вероятен вариант, что конкуренции Максу он не составит. но зарплату попросит большую, а это будут вложения вникуда (см. возраст).
потому логичнее оставить Чеко или взять Сайнса. но не факт, что Сайнс будет сильно лучше Чеко и станет заменой Ферстаппену, если тот решит уйти.
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Ответ avku
Да уж, мудрая сова Марко предлагает Пересу стать быстрым ёжиком ))) Пересу уже слава богу 34 года, и вторым Ферстапеном/Алонсо/Хэмилтоном ему не стать. Ну а Сайнсу возвращаться в токсичную команду быков совсем плохая идея, как там относятся к вторым пилотам он мог убедиться лично.
Ага, а сейчас отношение к Сансу в команде сильно лучше на фоне всеобщего любимчика Леклера?
Если говорить про токсичный команды, то это уж Мерседес)
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Ответ Великий Алонсо
Просто позорище редкое. Вместо того чтобы подарить зрителям захватывающее зрилеще борьбы Ферстаппена и Алонсо, мы будем продолжать наблюдать за беспонтовым середняком Пересом..... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Они никому, ничего не обязаны дарить. Тем более себе в ущерб.
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Сайнс отличная замена Дэну, с перспективой конечно. проявит себя в РБ и может быть когда нибудь обгонит Цуноду и вот тогда..перейдет в рено как Гасли.)) другого сценария для Сайнса с Ред Буллом лично я не вижу.
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