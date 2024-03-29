Гельмут Марко о возможном приглашении Сайнса в «Ред Булл»: «Если Перес прибавит в квалификации, нам не нужно будет даже думать о замене»

Марко оценил шансы на переход Сайнса в «Ред Булл».

Советник « » рассказал, что в данный момент команда не видит причин для прекращения сотрудничества с в конце сезона и не занимается поисками для его замены.

«Да, находится в потрясающей форме. Но не стоит забывать и о том, что Чеко Перес в этом году провел все три гонки на очень хорошем уровне. В Мельбурне же он отстал по причине того, что из-за повреждения днища болида ситуация с износом шин заметно ухудшилась.

Его единственное слабое место – это квалификации. Если он сможет прибавить в квалификациях, нам даже не нужно будет думать о возможной замене. И в команде царит очень хорошая атмосфера.

Что касается «РБ» и формы Риккардо, то мы все ломаем над этим голову. Даниэль просто в целом медленнее Юки. У него постоянно что-то идет не так. Что и правда удивляет, ведь на зимних тестах он было очень хорош. Но да, в данный момент Цунода явно быстрее Риккардо», – рассказал .

Он выиграл гонку «Ф-1» через две недели после операции. Как так быстро воспрял?