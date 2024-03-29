Нико Хюлькенберг выступает за смену системы начисления очков в «Ф-1»: «О такой возможности нужно задуматься»
Хюлькенберг хотел бы изменения системы начисления очков в «Формуле-1».
Пилот «Хааса» считает, что из-за большой разницы в возможностях команд многие гонщики лишены мотивации, поскольку у них почти никогда нет шансов заработать очки.
«Это непросто, ведь машин 20, а мест, за которые начисляют очки всего 10. И так происходит уже очень давно.
Все это кажется правильным, но вот в гонках отрыв между командами становится колоссальным. Возможно, сейчас слишком рано говорить о необходимости изменить систему начисления очков, но если так будет продолжаться и дальше, о такой возможности нужно будет задуматься.
Можно было бы начислять очки даже за квалификацию. При этом в целом ситуация сложилась интересная – после введения ограничения бюджетов команд в квалификациях плотность результатов сильно выросла, и даже разница пару сотых или тысячных секунды порой может изменить твою позицию.
Но вот в гонках разница в скорости команд становится колоссальной. И об этом нужно подумать. В конце концов, у больших команд все равно гораздо больше бюджет и больше ресурсов. Разница между командами все равно большая – и особенно четко это становится видно в гонках», – рассказал Хюлькенберг.
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Оптимальнее было бы начислять так — 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Или даже 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.
Мне вообще нравилась старая система 10-8-6-5-4-3-2-1, не нужно было в ДВА С ПОЛОВИНОЙ раза увеличивать цену первого места в гонке. Согласен, что очки следует распределять между десяткой, а не восьмёркой машин, но как-то плотнее.
Если разница между первым и вторым местом будет три балла, а не нынешние семь, станет только лучше. Можно будет как-то «бухгалтерить», просто приезжая на подиум. А не так, что доминирующий болид не оставляет вообще шансов остальным, штампуя победы. 4 победы подряд — и вот уже 28 очков преимущества (а то и вовсе 32 за счёт быстрейших кругов). А современные болиды гораздо надёжнее предшественников.
Из-за этого получается, что вся борьба за 6-10 места в КК сводится к тому, что бы не быть в целом быстрее по сезону, а оказаться быстрее на 1-3 главных этапах, где много сходов. Это очень сильно вносит элемент рандома, т.к. там всё плотно и на разных этапах разные команды быстрее.
Это уже давняя проблема борьбы за последние места на деле, просто раньше это было видно только в районе 8-10 мест КК, т.к. топ-команд было меньше и 7-10 места разыгрывались между середняками, а сейчас это влияет уже на половину пелотона.
Квалификация все таки одно единое с гонкой а не самостоятельная часть