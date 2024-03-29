Нико Хюлькенберг выступает за смену системы начисления очков в «Ф-1»: «О такой возможности нужно задуматься»

Хюлькенберг хотел бы изменения системы начисления очков в «Формуле-1».

Пилот « » считает, что из-за большой разницы в возможностях команд многие гонщики лишены мотивации, поскольку у них почти никогда нет шансов заработать очки.

«Это непросто, ведь машин 20, а мест, за которые начисляют очки всего 10. И так происходит уже очень давно.

Все это кажется правильным, но вот в гонках отрыв между командами становится колоссальным. Возможно, сейчас слишком рано говорить о необходимости изменить систему начисления очков, но если так будет продолжаться и дальше, о такой возможности нужно будет задуматься.

Можно было бы начислять очки даже за квалификацию. При этом в целом ситуация сложилась интересная – после введения ограничения бюджетов команд в квалификациях плотность результатов сильно выросла, и даже разница пару сотых или тысячных секунды порой может изменить твою позицию.

Но вот в гонках разница в скорости команд становится колоссальной. И об этом нужно подумать. В конце концов, у больших команд все равно гораздо больше бюджет и больше ресурсов. Разница между командами все равно большая – и особенно четко это становится видно в гонках», – рассказал .

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