Нико Хюлькенберг выступает за смену системы начисления очков в «Ф-1»: «О такой возможности нужно задуматься»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг хотел бы изменения системы начисления очков в «Формуле-1».

Пилот «Хааса» считает, что из-за большой разницы в возможностях команд многие гонщики лишены мотивации, поскольку у них почти никогда нет шансов заработать очки.

«Это непросто, ведь машин 20, а мест, за которые начисляют очки всего 10. И так происходит уже очень давно.

Все это кажется правильным, но вот в гонках отрыв между командами становится колоссальным. Возможно, сейчас слишком рано говорить о необходимости изменить систему начисления очков, но если так будет продолжаться и дальше, о такой возможности нужно будет задуматься.

Можно было бы начислять очки даже за квалификацию. При этом в целом ситуация сложилась интересная – после введения ограничения бюджетов команд в квалификациях плотность результатов сильно выросла, и даже разница пару сотых или тысячных секунды порой может изменить твою позицию.

Но вот в гонках разница в скорости команд становится колоссальной. И об этом нужно подумать. В конце концов, у больших команд все равно гораздо больше бюджет и больше ресурсов. Разница между командами все равно большая – и особенно четко это становится видно в гонках», – рассказал Хюлькенберг.

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47 комментариев
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Следующим предложением Нико попросил давать подиум первой двадцатке
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-5
+43
Ответ Николай Кузнецов
А как же было с мотивацией, когда очки начислялись первой шестёрке, а машин на старте было 26? И, ничего, гонялись.
Машины были куда менее надежными, шансов середняков на победы, а у аутсайдеров на очки, было больше. Смысл в его словах есть, но и не хочется какого-то подобия Индикара
+24
-2
+22
Ответ Minuvert
Следующим предложением Нико попросил давать подиум первой двадцатке
Почему не пойти по пути Индикара, люди бы и за 15е место боролись. Ретрограды сейчас про топ 6 в очках вспомнят, было очень весело конечно
+20
-3
+17
А как же было с мотивацией, когда очки начислялись первой шестёрке, а машин на старте было 26? И, ничего, гонялись.
+21
-8
+13
Просто не надо давать за победу аж 25.

Оптимальнее было бы начислять так — 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Или даже 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

Мне вообще нравилась старая система 10-8-6-5-4-3-2-1, не нужно было в ДВА С ПОЛОВИНОЙ раза увеличивать цену первого места в гонке. Согласен, что очки следует распределять между десяткой, а не восьмёркой машин, но как-то плотнее.

Если разница между первым и вторым местом будет три балла, а не нынешние семь, станет только лучше. Можно будет как-то «бухгалтерить», просто приезжая на подиум. А не так, что доминирующий болид не оставляет вообще шансов остальным, штампуя победы. 4 победы подряд — и вот уже 28 очков преимущества (а то и вовсе 32 за счёт быстрейших кругов). А современные болиды гораздо надёжнее предшественников.
+18
-6
+12
Ответ Николай Кузнецов
А как же было с мотивацией, когда очки начислялись первой шестёрке, а машин на старте было 26? И, ничего, гонялись.
Это ты про те времена, когда из-за сходов можно было заехать в шестёрку на машине, которая проигрывает больше секунды с круга? Даже и не знаю!
+15
-3
+12
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Всех, кроме Окона. Ведь Окон это величина
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+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Возьмем, для начала, дебютанта с именем Льюис Хемилтон
+10
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+9
Ответ Gonshic
от перемены мест слагаем, сами знаете что бывает. Какая разница сколько начислять, если в лидерах и на подиуме одни и те же. Ну получит Хюльк по итогам сезона 8 очков, а лидер 1500 и что?
Нет, смысл есть и сумма поменяется, т.к. меняются не места слагаемых, а сами слагаемые. Сейчас есть явные топ-5: Ред Булл, Феррари, Мерседес, Макларен и Астон Мартин. Причем с явным разрывом между ними и остальными.

Из-за этого получается, что вся борьба за 6-10 места в КК сводится к тому, что бы не быть в целом быстрее по сезону, а оказаться быстрее на 1-3 главных этапах, где много сходов. Это очень сильно вносит элемент рандома, т.к. там всё плотно и на разных этапах разные команды быстрее.

Это уже давняя проблема борьбы за последние места на деле, просто раньше это было видно только в районе 8-10 мест КК, т.к. топ-команд было меньше и 7-10 места разыгрывались между середняками, а сейчас это влияет уже на половину пелотона.
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-3
+8
от перемены мест слагаем, сами знаете что бывает. Какая разница сколько начислять, если в лидерах и на подиуме одни и те же. Ну получит Хюльк по итогам сезона 8 очков, а лидер 1500 и что?
+9
-2
+7
Ответ Семен Клейменов
Просто не надо давать за победу аж 25. Оптимальнее было бы начислять так — 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Или даже 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Мне вообще нравилась старая система 10-8-6-5-4-3-2-1, не нужно было в ДВА С ПОЛОВИНОЙ раза увеличивать цену первого места в гонке. Согласен, что очки следует распределять между десяткой, а не восьмёркой машин, но как-то плотнее. Если разница между первым и вторым местом будет три балла, а не нынешние семь, станет только лучше. Можно будет как-то «бухгалтерить», просто приезжая на подиум. А не так, что доминирующий болид не оставляет вообще шансов остальным, штампуя победы. 4 победы подряд — и вот уже 28 очков преимущества (а то и вовсе 32 за счёт быстрейших кругов). А современные болиды гораздо надёжнее предшественников.
За первое место вроде стали давать больше, чтобы победа сильнее ценилась. А то в те времена можно было стать чемпионом без побед
+7
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+7
Ответ LetTong
Зато квалификационные мастера типа Хюлькенберга, Цуноды и Леклера начнут получать очки за свои старания
Награда за их старания это позиция на старте, кто больше старается тот выше стартует соответственно больше шансов на очки в гонке
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Ответ Виталий Выговский
Абсолютно верно. Очки сами по себе ничего не значат. Они нужны при подсчете результатов года, в личном и командном зачете. Если нет очков, считают по лучшим финальным позициям. Что изменится?
При борьбе в нижней части таблицы можно весь сезон проигрывать. Потом случайно зацепить очко и оказаться выше
+5
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+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Но в таблице твой герой проиграл Окону на равной машине) Значит тебе пришлось бы вновь искать оправдания, почему Нандо не смог
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+4
Ответ Удав
Разница большая. Достаточно финишировать 20 раз 2-м, а соперник с 19 победами сойдет в 1 гонке.
Сорри, 19 раз 2-м и 1 раз первым
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+3
Ответ aburich
Только это не проблема начисления очков, а выравнивания пелотона в текущем регламенте и способностей команд. Поменяется регламент - опять будет ну макс топ-3. А если у кого-то пропадает мотивация, можно освободить место более мотивированным коллегам. Формула-1 не сильно потеряет от ухода условного Хюлькенберга
Странно. То куча комментаторов требует немедленно впустить Андретти, то пишут, что от отсутствия условного Халка Ф1 ничего не потеряет. Хотя я бы посмотрел, есть ли ещë в обойме хоть один гонщик, способный хаасовское ведро в Q3 затащить.
+2
0
+2
Ответ Gonshic
от перемены мест слагаем, сами знаете что бывает. Какая разница сколько начислять, если в лидерах и на подиуме одни и те же. Ну получит Хюльк по итогам сезона 8 очков, а лидер 1500 и что?
Для борьбы это важно, кто то раз стрельнул и взял 7 место а потом финиширует на 15-16, а кто то стабильно финиширует 11-13. т.е. второй сильнее, а в ЛЗ и КК первый будет выше принынешней системе.
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Ответ Minuvert
Следующим предложением Нико попросил давать подиум первой двадцатке
Ну хотя бы десятке..
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Что за бредовые идеи? 10 гонщиков из 20 получают очки на каждом этапе. Разве этого мало? Или он предлагает давать очки всем доехавшим? Зачем такую бухгалтерию разводить? Раньше давали очки только первым шести гонщикам и всех всё устраивало, потому что важен только победитель, а все остальные проигравшие. Колличество очков просто показывало в правильном ли направлении движется команда и силу пилота на фоне напарника. Понятно, что чем выше место по итогам чемпионата, тем больше денег получит команда, но скажите честно, кому интересно сколько очков возьмёт тот же Хаас, если его роль в гонках - это быть подвижной помехой для лидеров. Какие очки, если ты не можешь приехать хотябы 10-м из 20. Лидеры набирают за сезон по несколько сотен очков. А для какой цели существуют команды, набирающие меньше 50 очков за сезон? Просто зарабатывают деньги, паразитируя на Ф-1? И какую пользу принесёт, если будут давать очки до 15 места? Что больше не будет команд с нулём в графе очки? Сомнительное достижение.
+3
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+2
Ответ Марат Кагин
За первое место вроде стали давать больше, чтобы победа сильнее ценилась. А то в те времена можно было стать чемпионом без побед
Совершенно верно и логично. В своë время в футболе тоже предложили за победу давать три, а не два очка, ровно из тех же соображений.
+2
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+2
Ответ LetTong
Согласен, можно давать очки за квалификацию. 1 место 10 очков и так далее до 10 места которому 1 очко.
Чтобы лидеры вообще в космос улетели по очкам?)
Квалификация все таки одно единое с гонкой а не самостоятельная часть
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Ответ adanilindanilin
Всех, кроме Окона. Ведь Окон это величина
Лично я Окону палец в рот бы не положил. Окон - голова!
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+1
Ответ Gonshic
от перемены мест слагаем, сами знаете что бывает. Какая разница сколько начислять, если в лидерах и на подиуме одни и те же. Ну получит Хюльк по итогам сезона 8 очков, а лидер 1500 и что?
Ну не так обидно, чем с нулём.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Что за бредовые идеи? 10 гонщиков из 20 получают очки на каждом этапе. Разве этого мало? Или он предлагает давать очки всем доехавшим? Зачем такую бухгалтерию разводить? Раньше давали очки только первым шести гонщикам и всех всё устраивало, потому что важен только победитель, а все остальные проигравшие. Колличество очков просто показывало в правильном ли направлении движется команда и силу пилота на фоне напарника. Понятно, что чем выше место по итогам чемпионата, тем больше денег получит команда, но скажите честно, кому интересно сколько очков возьмёт тот же Хаас, если его роль в гонках - это быть подвижной помехой для лидеров. Какие очки, если ты не можешь приехать хотябы 10-м из 20. Лидеры набирают за сезон по несколько сотен очков. А для какой цели существуют команды, набирающие меньше 50 очков за сезон? Просто зарабатывают деньги, паразитируя на Ф-1? И какую пользу принесёт, если будут давать очки до 15 места? Что больше не будет команд с нулём в графе очки? Сомнительное достижение.
Так и запишем, Вилки паразитируют на Ф1.
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Ответ Николай Кузнецов
А как же было с мотивацией, когда очки начислялись первой шестёрке, а машин на старте было 26? И, ничего, гонялись.
потому что сходов было много, а теперь когда все финишируют норма.
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Ответ Семен Клейменов
Просто не надо давать за победу аж 25. Оптимальнее было бы начислять так — 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Или даже 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Мне вообще нравилась старая система 10-8-6-5-4-3-2-1, не нужно было в ДВА С ПОЛОВИНОЙ раза увеличивать цену первого места в гонке. Согласен, что очки следует распределять между десяткой, а не восьмёркой машин, но как-то плотнее. Если разница между первым и вторым местом будет три балла, а не нынешние семь, станет только лучше. Можно будет как-то «бухгалтерить», просто приезжая на подиум. А не так, что доминирующий болид не оставляет вообще шансов остальным, штампуя победы. 4 победы подряд — и вот уже 28 очков преимущества (а то и вовсе 32 за счёт быстрейших кругов). А современные болиды гораздо надёжнее предшественников.
полностью согласен👍🏻
+2
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А еще можно давать очки за запуск двигателя и смену колёс
+1
0
+1
Ответ GODZILLA
Чтобы лидеры вообще в космос улетели по очкам?) Квалификация все таки одно единое с гонкой а не самостоятельная часть
Зато квалификационные мастера типа Хюлькенберга, Цуноды и Леклера начнут получать очки за свои старания
+2
-1
+1
Можно было расширить, будь команд 12-13. А так пусть довольствуются тем, что имеют, в том числе не пуская новые команды в чемпионат.
+2
-1
+1
Нормально все с системой начислений половина гонщиков получают очки, просто надо болиды уравнивать. Вот если увеличится количество команд тогда да, стоит подумать про изменения в начислении
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