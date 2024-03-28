Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» ни в коем случае нельзя делать Алонсо напарником Ферстаппена»
Альберс призвал «Ред Булл» не приглашать Алонсо в пару к Ферстаппену.
Нидерландский эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс убежден, что Фернандо Алонсо не сработается с Максом Ферстаппеном, если перейдет из «Астон Мартин» в «Ред Булл».
«Это просто запасной план Хорнера на случай, если Ферстаппен уйдет. Их ни в коем случае нельзя делать напарниками. Ничего хорошего не получится.
Все говорят, что Алонсо стал спокойнее, но это не сработает. Алонсо точно не позволит, чтобы его победили в последний сезон в «Ф-1».
Алонсо может стать вариантом только на случай ухода Ферстаппена. Я не вижу Алонсо в паре с Ферстаппеном. Алонсо не позволит, чтобы его разгромили в заключительный год карьеры», – произнес Альберс в подкасте De Telegraaf.
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При таких раскладах ход его мысли понятен.
Участник 45 гран-при (05-07), в очках только в одном...Поменял три команды: Спайкер, Минарди, MF1
Не, ну если каждого, кто хоть круг проехал за рулем машины Ф1 считать экспертом, тогда этот экспертный эксперт...
Кроме того, это был хороший ход для привлечения людей на свою сторону, с таким составом пилотов он был бы как Расселл Are you not entertained? Кроу в Гладиаторе