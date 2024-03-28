Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» ни в коем случае нельзя делать Алонсо напарником Ферстаппена»

Альберс призвал «Ред Булл» не приглашать Алонсо в пару к Ферстаппену.

Нидерландский эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» убежден, что не сработается с , если перейдет из « » в «Ред Булл».

«Это просто запасной план Хорнера на случай, если Ферстаппен уйдет. Их ни в коем случае нельзя делать напарниками. Ничего хорошего не получится.

Все говорят, что Алонсо стал спокойнее, но это не сработает. Алонсо точно не позволит, чтобы его победили в последний сезон в «Ф-1».

Алонсо может стать вариантом только на случай ухода Ферстаппена. Я не вижу Алонсо в паре с Ферстаппеном. Алонсо не позволит, чтобы его разгромили в заключительный год карьеры», – произнес Альберс в подкасте De Telegraaf.

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