Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» ни в коем случае нельзя делать Алонсо напарником Ферстаппена»

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Кристиан Альберс Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Альберс призвал «Ред Булл» не приглашать Алонсо в пару к Ферстаппену.

Нидерландский эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс убежден, что Фернандо Алонсо не сработается с Максом Ферстаппеном, если перейдет из «Астон Мартин» в «Ред Булл».

«Это просто запасной план Хорнера на случай, если Ферстаппен уйдет. Их ни в коем случае нельзя делать напарниками. Ничего хорошего не получится.

Все говорят, что Алонсо стал спокойнее, но это не сработает. Алонсо точно не позволит, чтобы его победили в последний сезон в «Ф-1».

Алонсо может стать вариантом только на случай ухода Ферстаппена. Я не вижу Алонсо в паре с Ферстаппеном. Алонсо не позволит, чтобы его разгромили в заключительный год карьеры», – произнес Альберс в подкасте De Telegraaf.

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18 комментариев
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"Нидерландский эксперт" сомневается в Максе и боится, что Алонсо не будет вторикеллить?
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так это же круто, что "Алонсо не позволит, чтобы его разгромили"! Такая Ф1 нам нужна. Смотреть на пересов и боттасов надоело
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Ответ dend99
Я даже не поленился, посмотрел, кто это "эксперт", а то зачастили его цитировать Участник 45 гран-при (05-07), в очках только в одном...Поменял три команды: Спайкер, Минарди, MF1 Не, ну если каждого, кто хоть круг проехал за рулем машины Ф1 считать экспертом, тогда этот экспертный эксперт...
Эксперты на спорте однозначно экспертистее
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После заголовка прочитав "нидерландский эксперт" - можно по сути дальше и не читать :)
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Ответ aburich
Эксперты на спорте однозначно экспертистее
не, ну это лучше чем оруджев на чемпионате :)
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Звучит так, будто нидерландский эксперт прогнозирует, что Алонсо подкараулит Ферстаппена и сломает ему руки-ноги. Ну, чтобы не допустить разгрома. :)
При таких раскладах ход его мысли понятен.
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Ответ Кнопка Баттона
"Алонсо не позволит, чтобы его разгромили в заключительный год карьеры" 😆😆😆😆
Алонсо вроде бы ни о чем не заявлял а какой то ноунейм его на пенсию отправил 😂
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Да никуда Макс не уйдет.Здесь контракты , рекламодатели денег вложено не мерено а за это могут и спросить.Так что будет дальше наблюдать за победоми Макса.
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Я даже не поленился, посмотрел, кто это "эксперт", а то зачастили его цитировать
Участник 45 гран-при (05-07), в очках только в одном...Поменял три команды: Спайкер, Минарди, MF1

Не, ну если каждого, кто хоть круг проехал за рулем машины Ф1 считать экспертом, тогда этот экспертный эксперт...
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Это должен быть не запасной, а основной план Хорнера, если Йос и ко продолжат качать права и шатать атмосферу. Нандо - туз в рукаве, благодаря нему он бы наглядно продемонстрировал что команда,а следовательно он, как глава команды, главный творец успеха.(тихо-тихо,мы все знаем что все дело в Ньюи)
Кроме того, это был хороший ход для привлечения людей на свою сторону, с таким составом пилотов он был бы как Расселл Are you not entertained? Кроу в Гладиаторе
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"Алонсо не позволит, чтобы его разгромили в заключительный год карьеры" 😆😆😆😆
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Я полностью согласен. Ведь тогда все поймут, что все дело в самовозке
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Ответ aburich
Эксперты на спорте однозначно экспертистее
Однозначно)
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Ответ vizl
так это же круто, что "Алонсо не позволит, чтобы его разгромили"! Такая Ф1 нам нужна. Смотреть на пересов и боттасов надоело
Ну если только под "не позволит" понимать что-то иное, например, очередной слив))
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