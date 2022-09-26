Латифи уходит из «Уильямса», рекордный календарь «Ф-1»-2023, Цунода останется в «Альфа Таури» и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест главных событий «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Латифи покинет «Уильямс» по окончании сезона-2022 после трех лет в команде.

2. Цунода, напротив, продлил контракт с «Альфа Таури» на следующий сезон. Останется ли его напарником Гасли, пока неизвестно.

3. Опубликован календарь «Ф-1» на 2023 год с рекордными 24 этапами и гонками в Китае и Катаре – команды рассердились из-за публикации без их одобрения. Время старта Гран-при Лас-Вегаса станет самым поздним в истории серии, а этап в Монако будет проводиться еще как минимум три сезона.

4. Экс-механик «Макларена» сообщил, что Алонсо раздавал сотрудникам деньги в конвертах на фоне сражения с Хэмилтоном в 2007-м.

5. Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, как «Ф-1» разрывала контракт на показ гонок в России.

6. Трансферные новости: у «Альпин» остались шесть из 14 претендентов, Хорнер советует французам подписать Риккардо, ФИА подтвердила, что Херта не получит суперлицензию для выступлений за «Альфа Таури», Штайнер оценил шансы Шумахера сохранить место в «Хаасе».

7. Двукратный чемпион мира Фиттипальди не прошел в сенат Италии, но правая коалиция, куда он входил, выиграла парламентские выборы.

8. Штайнер назвал самого таланливого гонщика, которого когда-либо встречал – и он не из «Ф-1».

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии

🏍️ Мотогонки

Миллер выиграл Гран-при Японии MotoGP, Брэд Биндер и Мартин на подиуме, Марк Маркес завоевал первый поул с 2019 года.

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🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» возвращается! Гран-при Сингапура пройдет с 30 сентября по 2 октября (вместе с этапом Серии W).

2. Гран-при Таиланда MotoGP (30 сентября – 2 октября).

3. Ралли Новой Зеландии WRC (29 сентября – 2 октября).

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