Директор «Альпин» Росси: «Остались 6 из 14 претендентов на место в 2023 году»

«Альпин» сократила число кандидатов на место в команде в 2023 году, сообщил исполнительный директор Лоран Росси.

Позиция станет вакантной после ухода из французской команды в и резервиста в .

«Мы не торопимся – не хотим совершить ошибку. Спешки нет, мы чувствуем себя комфортно. Не хочу показаться нескромным, но в данный момент у нас самое привлекательное [свободное] место в паддоке. «Альпин» – четвертая команда [в Кубке конструкторов], и люди ждут, пока мы примем решение.

Мы отобрали 14 пилотов, как объявлял Отмар [Сафнауэр]. Теперь остались шесть. Некоторые из них не вполне свободны, другие не совсем подходят. К концу сентября должно появиться четкое представление, кого команда намерена подписать», – сказал Росси.

Предполагается, что основным претендентом на место в «Альпин» является гонщик Пьер Гасли.

Пьер Гасли: «В своей ситуации я вижу только позитивные моменты»

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