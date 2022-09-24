Директор «Альпин» Росси: «Остались 6 из 14 претендентов на место в 2023 году»

«Альпин» сократила число кандидатов на место в команде в 2023 году, сообщил исполнительный директор Лоран Росси.
Позиция станет вакантной после ухода из французской команды Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и резервиста Оскара Пиастри в «Макларен».
«Мы не торопимся – не хотим совершить ошибку. Спешки нет, мы чувствуем себя комфортно. Не хочу показаться нескромным, но в данный момент у нас самое привлекательное [свободное] место в паддоке. «Альпин» – четвертая команда [в Кубке конструкторов], и люди ждут, пока мы примем решение.
Мы отобрали 14 пилотов, как объявлял Отмар [Сафнауэр]. Теперь остались шесть. Некоторые из них не вполне свободны, другие не совсем подходят. К концу сентября должно появиться четкое представление, кого команда намерена подписать», – сказал Росси.
Предполагается, что основным претендентом на место в «Альпин» является гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.
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